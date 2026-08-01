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Высшая лига Мексика: Атлас — Монтеррей, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Атлас — Монтеррей пройдет 02.08.2026 на стадионе «Халиско». Хозяева набрали 6 очков в 2 турах сезона, гости — 3 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Атлас — коэффициент 2.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.60
Ставка
Победа команды Атлас
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Шансы команд на победу

Атлас уверенно начал сезон, набрав 6 очков в двух турах и одержав две победы. Команда забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних пяти матчах, но при этом пропускает 1.20, что указывает на сбалансированную игру. Домашняя серия без побед в пяти последних матчах может вызывать вопросы, однако текущая форма и турнирная мотивация позволяют рассчитывать на положительный результат.

В атаке Атлас опирается на Дука, который уже отметился голом в сезоне. Ориентировочный состав и тактические построения не раскрыты, но команда демонстрирует умение дожимать соперника в концовках, что подтверждают победы над Сантос Лагуной и Леоном. Ключевым фактором может стать реализация моментов и надежность обороны, которая пока пропускает меньше, чем соперник.

Монтеррей набрал 3 очка в двух турах, имея одну победу и одно поражение. Команда много забивает — в среднем 2.00 гола за последние пять матчей, но и пропускает немало: 1.80 в среднем. Гостевые матчи складываются неудачно: серия без побед в семи последних выездах в турнире. Это создает дополнительные сложности, несмотря на общую результативность.

Лучший бомбардир Монтеррея Лукас Окампос забил три гола в сезоне, что делает его главной угрозой для обороны Атласа. Однако команда пропускает в шести последних матчах подряд, что говорит о проблемах в защите. Если гости не устранят эти ошибки, их атакующий потенциал может не компенсировать потери.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 0:0, а в 10 последних матчах Монтеррей имеет значительное преимущество по счету (6:18). Тем не менее, текущая форма Атласа и проблемы Монтеррея в гостях позволяют ожидать, что хозяева смогут прервать неудачную серию и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Атлас — Монтеррей, и где смотреть

Матч: Атлас — Монтеррей состоится 02.08.2026 и начнется в 04:05 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Халиско».

Стартовые составы на матч Атлас - Монтеррей

Атлас
Основной состав
  • 12
    Флаг
    Камило Варгас
    ВР
  • 16
    Флаг
    Мильтон Валенсуэла
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Родриго Шлегель
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Мануэль Капассо
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Хорхе Санчес
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Víctor Hugo Ríos de Alba
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Эдгар Сальдивар
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Луиш Эштевеш
    ПЗ
  • 58
    Флаг
    Артуро Гонсалес
    НАП
  • 8
    Флаг
    Риан Ммаэ
    НАП
  • 11
    Флаг
    Дук
    НАП
Запасные
  • 22
    Флаг
    Antonio Sánchez Montes De Oca
    ВР
  • 13
    Флаг
    Гадди Агирре
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Хосе Лосано
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Paulo Ramírez Barboza
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Хуан Санчес
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Sergio Ismael Hernández Flores
    ПЗ
  • 208
    Флаг
    Jesús Eloy Guillén Ávila
    ПЗ
  • 197
    Флаг
    Dominic Román Espinosa
    ПЗ
  • 2
    Флаг
    Густаво Феррарейс
    НАП
  • 203
    Флаг
    José Luis Martín Sánchez
    НАП
Монтеррей
Основной состав
  • 22
    Флаг
    Луис Карденас
    ВР
  • 19
    Флаг
    Даниэль Асевес
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Карлос Сальседо
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Виктор Гусман
    ЗЩ
  • 9
    Флаг
    Диего Росси
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Лукас Окампос
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Хесус Корона
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Оливер Торрес
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Орбелин Пинеда
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Лука Орельяно
    НАП
  • 99
    Флаг
    Уго Кейперс
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Сесар Рамос
    ВР
  • 2
    Флаг
    Рикардо Чавес
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Херардо Артеага
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Луис Рейес
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Фидель Амбрис
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Икер Фимбрес
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    César Garza Cantú
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Хорхе Родригес
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Роберто де ла Роса
    НАП
  • 32
    Флаг
    Урош Джурджевич
    НАП

Атлас - Монтеррей – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
2.55
3.2
2.6
50
13.2
1.02
19
4.3
1.28
41
13
1.03

Статистика для ставок

10
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Монтеррей не выигрывает в 7 последних матчах в гостях в турнире «Высшая лига»
Прогноз
Атлас не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.40
Поставить
Атлас – Монтеррей: Монтеррей не проигрывает в 11 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Монтеррей не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
Атлас не выигрывает в 5 последних матчах дома
Прогноз
Монтеррей не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
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