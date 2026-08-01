Высшая лига Мексика: Атлас — Монтеррей, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Атлас — Монтеррей пройдет 02.08.2026 на стадионе «Халиско». Хозяева набрали 6 очков в 2 турах сезона, гости — 3 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Атлас — коэффициент 2.60. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Атлас уверенно начал сезон, набрав 6 очков в двух турах и одержав две победы. Команда забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних пяти матчах, но при этом пропускает 1.20, что указывает на сбалансированную игру. Домашняя серия без побед в пяти последних матчах может вызывать вопросы, однако текущая форма и турнирная мотивация позволяют рассчитывать на положительный результат.

В атаке Атлас опирается на Дука, который уже отметился голом в сезоне. Ориентировочный состав и тактические построения не раскрыты, но команда демонстрирует умение дожимать соперника в концовках, что подтверждают победы над Сантос Лагуной и Леоном. Ключевым фактором может стать реализация моментов и надежность обороны, которая пока пропускает меньше, чем соперник.

Монтеррей набрал 3 очка в двух турах, имея одну победу и одно поражение. Команда много забивает — в среднем 2.00 гола за последние пять матчей, но и пропускает немало: 1.80 в среднем. Гостевые матчи складываются неудачно: серия без побед в семи последних выездах в турнире. Это создает дополнительные сложности, несмотря на общую результативность.

Лучший бомбардир Монтеррея Лукас Окампос забил три гола в сезоне, что делает его главной угрозой для обороны Атласа. Однако команда пропускает в шести последних матчах подряд, что говорит о проблемах в защите. Если гости не устранят эти ошибки, их атакующий потенциал может не компенсировать потери.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 0:0, а в 10 последних матчах Монтеррей имеет значительное преимущество по счету (6:18). Тем не менее, текущая форма Атласа и проблемы Монтеррея в гостях позволяют ожидать, что хозяева смогут прервать неудачную серию и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Атлас — Монтеррей, и где смотреть

Матч: Атлас — Монтеррей состоится 02.08.2026 и начнется в 04:05 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Халиско».