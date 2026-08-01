МЛС: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк пройдет 02.08.2026 на стадионе «CITYPARK». Хозяева набрали 25 очков в 17 турах сезона, гости — 26 очков в 16 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Сент-Луис Сити — коэффициент 1.97. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Сент-Луис Сити подходит к матчу в отличной форме: команда выиграла четыре последних матча в МЛС и в пяти последних играх забила 12 голов, пропустив лишь пять. В текущем сезоне хозяева набрали 25 очков в 17 турах, одержав семь побед при четырех ничьих и шести поражениях. Серия из пяти побед подряд и стабильная результативность (в среднем 2.40 гола за игру) создают прочную основу для успеха.
В атаке Сент-Луис Сити выделяется Марсель Хартель, забивший пять голов в сезоне. Команда забивает в восьми последних матчах, а в семи последних встречах с этим соперником неизменно отличалась. Домашний стадион CITYPARK и поддержка трибун добавляют уверенности. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, способный контролировать темп и создавать моменты у чужих ворот.
Реал Солт Лейк имеет на одно очко больше (26 в 16 матчах), но форма гостей вызывает вопросы: они не выигрывали в трех последних матчах МЛС и в шести последних гостевых встречах турнира. В пяти последних играх команда пропустила восемь голов (в среднем 1.60 за матч), что указывает на уязвимость обороны. Тем не менее, гости стабильно забивают: в девяти последних матчах они отличались, а в среднем забивают 1.80 гола за игру.
Лучший бомбардир Реал Солт Лейк — Sergi Solans Ormo с шестью голами. Команда забивает в шести последних матчах против Сент-Луис Сити, что говорит о способности создавать моменты даже в сложных выездных условиях. Однако пропуски в пяти последних матчах и невыразительная гостевая серия ставят под сомнение надежность обороны. Гостям предстоит проявить характер, чтобы прервать неудачную серию.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече (19.10.2025) команды сыграли вничью 2:2, и Реал Солт Лейк не проигрывает в шести последних матчах против Сент-Луис Сити. Однако хозяева забивают в семи последних очных встречах, а текущая форма и домашние стены склоняют чашу весов в пользу Сент-Луис Сити, чья победа выглядит предпочтительнее.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк, и где смотреть
Матч: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «CITYPARK».
Стартовые составы на матч Сент-Луис Сити - Реал Солт Лэйк
- 1Роман БюркиВР
- 32Тимо БаумгартльЗЩ
- 5Lukas MacNaughtonЗЩ
- 21Данте ПольвараПЗ
- 10Эдуард ЛевенПЗ
- 77Jeong SangbinНАП
- 14Томас ТотланнЗЩ
- 8Крис ДеркинПЗ
- 24Daniel EdelmanПЗ
- 6Конрад ВаллемПЗ
- 11Simon BecherНАП
- 39Benjamin Maximilian LundtВР
- 20Рафаэл СантосЗЩ
- 27Фаллу ФалльЗЩ
- 17Марсель ХартельПЗ
- 59Mykhi JoynerПЗ
- 23Александру МэцанПЗ
- 7Томаш ОстракПЗ
- 28Miguel PerezПЗ
- 29Palmer AultНАП
- 1РафаэлВР
- 29Сэмюэл ДжанкуаЗЩ
- 26Philip Kane QuintonЗЩ
- 2Деандре ЙедлинЗЩ
- 10Диего Анхель ЛунаПЗ
- 8Хуан СанабрияПЗ
- 92Noel ÇalışkanПЗ
- 27Griffin Donald DillonПЗ
- 23Чадвик Зак БутПЗ
- 22Sergi Solans OrmoНАП
- 70Lineker Rodrigues dos SantosНАП
- 31Мэйсон СтайдухарВР
- 4Лукас ЭнгельЗЩ
- 21Juan José Arias HenaoЗЩ
- 98Александрос КатранисЗЩ
- 6Стейн СпирингсПЗ
- 39Aiden HezarkhaniНАП
- 12Саба ЛобжанидзеНАП
- 11Доминик МарчукНАП
- 17Виктор ОлатунджиНАП
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