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МЛС: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк пройдет 02.08.2026 на стадионе «CITYPARK». Хозяева набрали 25 очков в 17 турах сезона, гости — 26 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Сент-Луис Сити — коэффициент 1.97. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.97
Ставка
Победа команды Сент-Луис Сити
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Шансы команд на победу

Сент-Луис Сити подходит к матчу в отличной форме: команда выиграла четыре последних матча в МЛС и в пяти последних играх забила 12 голов, пропустив лишь пять. В текущем сезоне хозяева набрали 25 очков в 17 турах, одержав семь побед при четырех ничьих и шести поражениях. Серия из пяти побед подряд и стабильная результативность (в среднем 2.40 гола за игру) создают прочную основу для успеха.

В атаке Сент-Луис Сити выделяется Марсель Хартель, забивший пять голов в сезоне. Команда забивает в восьми последних матчах, а в семи последних встречах с этим соперником неизменно отличалась. Домашний стадион CITYPARK и поддержка трибун добавляют уверенности. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, способный контролировать темп и создавать моменты у чужих ворот.

Реал Солт Лейк имеет на одно очко больше (26 в 16 матчах), но форма гостей вызывает вопросы: они не выигрывали в трех последних матчах МЛС и в шести последних гостевых встречах турнира. В пяти последних играх команда пропустила восемь голов (в среднем 1.60 за матч), что указывает на уязвимость обороны. Тем не менее, гости стабильно забивают: в девяти последних матчах они отличались, а в среднем забивают 1.80 гола за игру.

Лучший бомбардир Реал Солт Лейк — Sergi Solans Ormo с шестью голами. Команда забивает в шести последних матчах против Сент-Луис Сити, что говорит о способности создавать моменты даже в сложных выездных условиях. Однако пропуски в пяти последних матчах и невыразительная гостевая серия ставят под сомнение надежность обороны. Гостям предстоит проявить характер, чтобы прервать неудачную серию.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече (19.10.2025) команды сыграли вничью 2:2, и Реал Солт Лейк не проигрывает в шести последних матчах против Сент-Луис Сити. Однако хозяева забивают в семи последних очных встречах, а текущая форма и домашние стены склоняют чашу весов в пользу Сент-Луис Сити, чья победа выглядит предпочтительнее.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк, и где смотреть

Матч: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «CITYPARK».

Стартовые составы на матч Сент-Луис Сити - Реал Солт Лэйк

Сент-Луис Сити
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Роман Бюрки
    ВР
  • 32
    Флаг
    Тимо Баумгартль
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Lukas MacNaughton
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Данте Польвара
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Эдуард Левен
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Jeong Sangbin
    НАП
  • 14
    Флаг
    Томас Тотланн
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Крис Деркин
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Daniel Edelman
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Конрад Валлем
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Simon Becher
    НАП
Запасные
  • 39
    Флаг
    Benjamin Maximilian Lundt
    ВР
  • 20
    Флаг
    Рафаэл Сантос
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Фаллу Фалль
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Марсель Хартель
    ПЗ
  • 59
    Флаг
    Mykhi Joyner
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Александру Мэцан
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Томаш Острак
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Miguel Perez
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Palmer Ault
    НАП
Реал Солт Лэйк
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Рафаэл
    ВР
  • 29
    Флаг
    Сэмюэл Джанкуа
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Philip Kane Quinton
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Деандре Йедлин
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Диего Анхель Луна
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Хуан Санабрия
    ПЗ
  • 92
    Флаг
    Noel Çalışkan
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Griffin Donald Dillon
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Чадвик Зак Бут
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Sergi Solans Ormo
    НАП
  • 70
    Флаг
    Lineker Rodrigues dos Santos
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Мэйсон Стайдухар
    ВР
  • 4
    Флаг
    Лукас Энгель
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Juan José Arias Henao
    ЗЩ
  • 98
    Флаг
    Александрос Катранис
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Стейн Спирингс
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Aiden Hezarkhani
    НАП
  • 12
    Флаг
    Саба Лобжанидзе
    НАП
  • 11
    Флаг
    Доминик Марчук
    НАП
  • 17
    Флаг
    Виктор Олатунджи
    НАП

Сент-Луис Сити - Реал Солт Лэйк – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
11.5
1.05
19
6
1.18
9.8
6.25
1.18
10.25
13
1.03
19

Статистика для ставок

12
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Сент-Луис Сити побеждает в 5 последних матчах
Прогноз
Сент-Луис Сити победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
11.50
Поставить
Реал Солт Лэйк не выигрывает в 6 последних матчах в гостях в турнире «МЛС»
Прогноз
Сент-Луис Сити не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.16
Поставить
Сент-Луис Сити – Реал Солт Лэйк: Реал Солт Лэйк не проигрывает в 6 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Реал Солт Лэйк не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.45
Поставить
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