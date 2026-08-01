МЛС: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк пройдет 02.08.2026 на стадионе «CITYPARK». Хозяева набрали 25 очков в 17 турах сезона, гости — 26 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Сент-Луис Сити — коэффициент 1.97. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Сент-Луис Сити подходит к матчу в отличной форме: команда выиграла четыре последних матча в МЛС и в пяти последних играх забила 12 голов, пропустив лишь пять. В текущем сезоне хозяева набрали 25 очков в 17 турах, одержав семь побед при четырех ничьих и шести поражениях. Серия из пяти побед подряд и стабильная результативность (в среднем 2.40 гола за игру) создают прочную основу для успеха.

В атаке Сент-Луис Сити выделяется Марсель Хартель, забивший пять голов в сезоне. Команда забивает в восьми последних матчах, а в семи последних встречах с этим соперником неизменно отличалась. Домашний стадион CITYPARK и поддержка трибун добавляют уверенности. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, способный контролировать темп и создавать моменты у чужих ворот.

Реал Солт Лейк имеет на одно очко больше (26 в 16 матчах), но форма гостей вызывает вопросы: они не выигрывали в трех последних матчах МЛС и в шести последних гостевых встречах турнира. В пяти последних играх команда пропустила восемь голов (в среднем 1.60 за матч), что указывает на уязвимость обороны. Тем не менее, гости стабильно забивают: в девяти последних матчах они отличались, а в среднем забивают 1.80 гола за игру.

Лучший бомбардир Реал Солт Лейк — Sergi Solans Ormo с шестью голами. Команда забивает в шести последних матчах против Сент-Луис Сити, что говорит о способности создавать моменты даже в сложных выездных условиях. Однако пропуски в пяти последних матчах и невыразительная гостевая серия ставят под сомнение надежность обороны. Гостям предстоит проявить характер, чтобы прервать неудачную серию.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече (19.10.2025) команды сыграли вничью 2:2, и Реал Солт Лейк не проигрывает в шести последних матчах против Сент-Луис Сити. Однако хозяева забивают в семи последних очных встречах, а текущая форма и домашние стены склоняют чашу весов в пользу Сент-Луис Сити, чья победа выглядит предпочтительнее.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк, и где смотреть

Матч: Сент-Луис Сити — Реал Солт Лейк состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «CITYPARK».