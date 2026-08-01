МЛС: Миннесота Юнайтед — Сан-Диего, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Миннесота Юнайтед — Сан-Диего пройдет 02.08.2026 на стадионе «Allianz Field». Хозяева набрали 23 очка в 17 турах сезона, гости — 20 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Миннесота Юнайтед — коэффициент 1.97. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Миннесота Юнайтед набрала 23 очка в 17 турах и занимает место в середине таблицы, но серия без побед в шести последних матчах давит на команду. В последних пяти играх хозяева забили всего три гола, пропустив шесть, что указывает на проблемы в атаке при относительно надежной обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 1.97, что отражает их статус фаворита в предстоящей встрече.

В составе Миннесоты выделяется Келвин Йебоа, забивший восемь голов в сезоне, и именно на него ляжет основная нагрузка в атаке. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и позиционное давление, чтобы прервать неудачную серию. Важно, что команда пропускает в восьми из десяти последних матчей, поэтому ключевым станет баланс между атакой и обороной.

Сан-Диего имеет 20 очков после 17 туров и показывает нестабильные результаты, особенно в гостях, где не побеждает в семи последних матчах. В последних пяти играх гости забили 11 голов, но пропустили восемь, что говорит о высокой результативности, но и об уязвимости в обороне. Несмотря на это, их атакующая мощь может создать проблемы хозяевам.

Лучший бомбардир Сан-Диего Маркус Ингвартсен с 11 голами является главной угрозой для обороны Миннесоты. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, что подчеркивает их способность находить моменты. Однако гостевая серия без побед и пропущенные голы в среднем 1.60 за игру указывают на то, что Сан-Диего будет сложно удержать преимущество, если хозяева навяжут свою игру.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 12 апреля 2026 года Миннесота одержала победу со счетом 2:1, что дает ей психологическое преимущество. Сан-Диего забивает в четырех последних матчах против этого соперника, но учитывая проблемы гостей в выездных матчах и поддержку трибун, Миннесота имеет хорошие шансы прервать свою серию и взять три очка.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Миннесота Юнайтед — Сан-Диего, и где смотреть

Матч: Миннесота Юнайтед — Сан-Диего состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Allianz Field».