МЛС: Миннесота Юнайтед — Сан-Диего, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Миннесота Юнайтед — Сан-Диего пройдет 02.08.2026 на стадионе «Allianz Field». Хозяева набрали 23 очка в 17 турах сезона, гости — 20 очков в 17 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Миннесота Юнайтед — коэффициент 1.97. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Миннесота Юнайтед набрала 23 очка в 17 турах и занимает место в середине таблицы, но серия без побед в шести последних матчах давит на команду. В последних пяти играх хозяева забили всего три гола, пропустив шесть, что указывает на проблемы в атаке при относительно надежной обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 1.97, что отражает их статус фаворита в предстоящей встрече.
В составе Миннесоты выделяется Келвин Йебоа, забивший восемь голов в сезоне, и именно на него ляжет основная нагрузка в атаке. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и позиционное давление, чтобы прервать неудачную серию. Важно, что команда пропускает в восьми из десяти последних матчей, поэтому ключевым станет баланс между атакой и обороной.
Сан-Диего имеет 20 очков после 17 туров и показывает нестабильные результаты, особенно в гостях, где не побеждает в семи последних матчах. В последних пяти играх гости забили 11 голов, но пропустили восемь, что говорит о высокой результативности, но и об уязвимости в обороне. Несмотря на это, их атакующая мощь может создать проблемы хозяевам.
Лучший бомбардир Сан-Диего Маркус Ингвартсен с 11 голами является главной угрозой для обороны Миннесоты. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, что подчеркивает их способность находить моменты. Однако гостевая серия без побед и пропущенные голы в среднем 1.60 за игру указывают на то, что Сан-Диего будет сложно удержать преимущество, если хозяева навяжут свою игру.
Последние матчи и личные встречи
В очной встрече 12 апреля 2026 года Миннесота одержала победу со счетом 2:1, что дает ей психологическое преимущество. Сан-Диего забивает в четырех последних матчах против этого соперника, но учитывая проблемы гостей в выездных матчах и поддержку трибун, Миннесота имеет хорошие шансы прервать свою серию и взять три очка.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Миннесота Юнайтед — Сан-Диего, и где смотреть
Матч: Миннесота Юнайтед — Сан-Диего состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Allianz Field».
Стартовые составы на матч Миннесота - Сан-Диего
- 12Дрейк КэллендерВР
- 13Anthony Charles Markanich Jr.ЗЩ
- 3Кайл ДанканЗЩ
- 23Morris DugganЗЩ
- 15Майкл БокселлЗЩ
- 28Jefferson Abel Díaz BeleñoЗЩ
- 30Owen GéneПЗ
- 20Уильям ТраппПЗ
- 26Хоакин ПерейраПЗ
- 8Томас ЧанкалайНАП
- 29Mamadou DiengНАП
- 1Alec SmirВР
- 2Devin PadelfordЗЩ
- 7Доминик ФитцПЗ
- 24Юлиан ГрессельПЗ
- 67Карлос ХарвиПЗ
- 22Marcus CaldeiraНАП
- 18Mauricio González CarabalíНАП
- 21Бонгокухле ХлонгванеНАП
- 9Келвин ЙебоаНАП
- 1Си Джей Душ СантушВР
- 5Kieran SargeantЗЩ
- 97Кристофер МаквейЗЩ
- 3Дагур ТоурхалльссонЗЩ
- 26Manu DuahПЗ
- 8Онни ВалакариПЗ
- 6Йеппе ТверсковПЗ
- 70Алехандро АльварадоНАП
- 19Давид ВаскесПЗ
- 7Маркус ИнгвартсенНАП
- 10Андерс ДрейерНАП
- 18Duran Michael FerreeВР
- 27Luca Dylan BombinoЗЩ
- 25Ian PilcherЗЩ
- 33Oscar Anthony VerhoevenЗЩ
- 12Габриэл ПираниПЗ
- 20Анибаль ГодойПЗ
- 77Алекс МайтенНАП
- 9Льюис МорганНАП
- 14Bryan ZambléНАП
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