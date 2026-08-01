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МЛС: Миннесота Юнайтед — Сан-Диего, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Миннесота Юнайтед — Сан-Диего пройдет 02.08.2026 на стадионе «Allianz Field». Хозяева набрали 23 очка в 17 турах сезона, гости — 20 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Миннесота Юнайтед — коэффициент 1.97. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.97
Ставка
Победа команды Миннесота Юнайтед
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Шансы команд на победу

Миннесота Юнайтед набрала 23 очка в 17 турах и занимает место в середине таблицы, но серия без побед в шести последних матчах давит на команду. В последних пяти играх хозяева забили всего три гола, пропустив шесть, что указывает на проблемы в атаке при относительно надежной обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 1.97, что отражает их статус фаворита в предстоящей встрече.

В составе Миннесоты выделяется Келвин Йебоа, забивший восемь голов в сезоне, и именно на него ляжет основная нагрузка в атаке. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и позиционное давление, чтобы прервать неудачную серию. Важно, что команда пропускает в восьми из десяти последних матчей, поэтому ключевым станет баланс между атакой и обороной.

Сан-Диего имеет 20 очков после 17 туров и показывает нестабильные результаты, особенно в гостях, где не побеждает в семи последних матчах. В последних пяти играх гости забили 11 голов, но пропустили восемь, что говорит о высокой результативности, но и об уязвимости в обороне. Несмотря на это, их атакующая мощь может создать проблемы хозяевам.

Лучший бомбардир Сан-Диего Маркус Ингвартсен с 11 голами является главной угрозой для обороны Миннесоты. Команда забивает в семи из девяти последних матчей, что подчеркивает их способность находить моменты. Однако гостевая серия без побед и пропущенные голы в среднем 1.60 за игру указывают на то, что Сан-Диего будет сложно удержать преимущество, если хозяева навяжут свою игру.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 12 апреля 2026 года Миннесота одержала победу со счетом 2:1, что дает ей психологическое преимущество. Сан-Диего забивает в четырех последних матчах против этого соперника, но учитывая проблемы гостей в выездных матчах и поддержку трибун, Миннесота имеет хорошие шансы прервать свою серию и взять три очка.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Миннесота Юнайтед — Сан-Диего, и где смотреть

Матч: Миннесота Юнайтед — Сан-Диего состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Allianz Field».

Стартовые составы на матч Миннесота - Сан-Диего

Миннесота
Основной состав
  • 12
    Флаг
    Дрейк Кэллендер
    ВР
  • 13
    Флаг
    Anthony Charles Markanich Jr.
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Кайл Данкан
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Morris Duggan
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Майкл Бокселл
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Jefferson Abel Díaz Beleño
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Owen Géne
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Уильям Трапп
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Хоакин Перейра
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Томас Чанкалай
    НАП
  • 29
    Флаг
    Mamadou Dieng
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Alec Smir
    ВР
  • 2
    Флаг
    Devin Padelford
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Доминик Фитц
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Юлиан Грессель
    ПЗ
  • 67
    Флаг
    Карлос Харви
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Marcus Caldeira
    НАП
  • 18
    Флаг
    Mauricio González Carabalí
    НАП
  • 21
    Флаг
    Бонгокухле Хлонгване
    НАП
  • 9
    Флаг
    Келвин Йебоа
    НАП
Сан-Диего
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Си Джей Душ Сантуш
    ВР
  • 5
    Флаг
    Kieran Sargeant
    ЗЩ
  • 97
    Флаг
    Кристофер Маквей
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Дагур Тоурхалльссон
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Manu Duah
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Онни Валакари
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Йеппе Тверсков
    ПЗ
  • 70
    Флаг
    Алехандро Альварадо
    НАП
  • 19
    Флаг
    Давид Васкес
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Маркус Ингвартсен
    НАП
  • 10
    Флаг
    Андерс Дрейер
    НАП
Запасные
  • 18
    Флаг
    Duran Michael Ferree
    ВР
  • 27
    Флаг
    Luca Dylan Bombino
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Ian Pilcher
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Oscar Anthony Verhoeven
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Габриэл Пирани
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Анибаль Годой
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Алекс Майтен
    НАП
  • 9
    Флаг
    Льюис Морган
    НАП
  • 14
    Флаг
    Bryan Zamblé
    НАП

Миннесота - Сан-Диего – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
16
1.05
19
8.5
1.1
13
10.5
1.06
15
6.1
1.28
8

Статистика для ставок

9
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Миннесота не выигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Сан-Диего не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
Сан-Диего не выигрывает в 7 последних матчах в гостях в турнире «МЛС»
Прогноз
Миннесота не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.23
Поставить
В последних 5 играх Сан-Диего забивает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Сан-Диего забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.60
Поставить
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