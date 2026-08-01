МЛС: Канзас-Сити — Хьюстон Динамо, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Канзас-Сити — Хьюстон Динамо пройдет 02.08.2026 на стадионе «Чилдренс Мерси Парк». Хозяева набрали 14 очков в 17 турах сезона, гости — 26 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хьюстон Динамо — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Спортинг Канзас-Сити подходит к матчу с серьезными проблемами в обороне: команда пропускает в 17 последних матчах МЛС, а в последних пяти играх пропустила 11 голов. При этом в атаке клуб выглядит стабильнее — 7 голов за пять матчей, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабую игру сзади. В турнирной таблице хозяева занимают низкую позицию, набрав всего 14 очков в 17 турах, и имеют отрицательный баланс побед и поражений (4-2-11).

В составе Канзас-Сити выделяется Деян Йовелич, забивший 8 голов в сезоне, но команда в целом испытывает трудности с созданием моментов против организованной обороны. Ориентировочный состав не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые атаки через фланги. Однако учитывая, что хозяева пропускают в каждой игре, их шансы на успех выглядят ограниченными, особенно против соперника, который стабильно забивает.

Хьюстон Динамо находится в хорошей форме: команда не проигрывает в четырех последних матчах МЛС и забивает в каждом из них. В последних пяти играх гости забили 9 голов, пропустив при этом 5, что говорит о сбалансированной игре. С 26 очками в 16 турах они занимают более высокое место в таблице, чем соперник, и имеют положительный баланс (8-2-6).

Ключевым игроком атаки является Гильерме, забивший 9 голов в сезоне. Хьюстон Динамо демонстрирует умение контролировать ход матча и создавать моменты, что подтверждается серией из шести матчей с забитыми голами. Ориентировочный состав не указан, но команда выглядит более сыгранной и уверенной, что дает ей преимущество в предстоящей встрече. Гости способны навязать борьбу и добиться положительного результата.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 0:0, а в 10 последних матчах Канзас-Сити имеет небольшое преимущество по голам (11:10). Однако текущая форма Хьюстон Динамо значительно лучше: гости не проигрывают в четырех матчах и стабильно забивают, тогда как хозяева пропускают в каждой игре. Это делает победу гостей более вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Канзас-Сити — Хьюстон Динамо, и где смотреть

Матч: Канзас-Сити — Хьюстон Динамо состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Чилдренс Мерси Парк».