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МЛС: Канзас-Сити — Хьюстон Динамо, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Канзас-Сити — Хьюстон Динамо пройдет 02.08.2026 на стадионе «Чилдренс Мерси Парк». Хозяева набрали 14 очков в 17 турах сезона, гости — 26 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хьюстон Динамо — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.25
Ставка
Победа команды Хьюстон Динамо
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Шансы команд на победу

Спортинг Канзас-Сити подходит к матчу с серьезными проблемами в обороне: команда пропускает в 17 последних матчах МЛС, а в последних пяти играх пропустила 11 голов. При этом в атаке клуб выглядит стабильнее — 7 голов за пять матчей, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабую игру сзади. В турнирной таблице хозяева занимают низкую позицию, набрав всего 14 очков в 17 турах, и имеют отрицательный баланс побед и поражений (4-2-11).

В составе Канзас-Сити выделяется Деян Йовелич, забивший 8 голов в сезоне, но команда в целом испытывает трудности с созданием моментов против организованной обороны. Ориентировочный состав не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые атаки через фланги. Однако учитывая, что хозяева пропускают в каждой игре, их шансы на успех выглядят ограниченными, особенно против соперника, который стабильно забивает.

Хьюстон Динамо находится в хорошей форме: команда не проигрывает в четырех последних матчах МЛС и забивает в каждом из них. В последних пяти играх гости забили 9 голов, пропустив при этом 5, что говорит о сбалансированной игре. С 26 очками в 16 турах они занимают более высокое место в таблице, чем соперник, и имеют положительный баланс (8-2-6).

Ключевым игроком атаки является Гильерме, забивший 9 голов в сезоне. Хьюстон Динамо демонстрирует умение контролировать ход матча и создавать моменты, что подтверждается серией из шести матчей с забитыми голами. Ориентировочный состав не указан, но команда выглядит более сыгранной и уверенной, что дает ей преимущество в предстоящей встрече. Гости способны навязать борьбу и добиться положительного результата.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 0:0, а в 10 последних матчах Канзас-Сити имеет небольшое преимущество по голам (11:10). Однако текущая форма Хьюстон Динамо значительно лучше: гости не проигрывают в четырех матчах и стабильно забивают, тогда как хозяева пропускают в каждой игре. Это делает победу гостей более вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Канзас-Сити — Хьюстон Динамо, и где смотреть

Матч: Канзас-Сити — Хьюстон Динамо состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Чилдренс Мерси Парк».

Стартовые составы на матч Спортинг Канзас Сити - Хьюстон Динамо

Спортинг Канзас Сити
Основной состав
  • 30
    Флаг
    Стефан Кливленд
    ВР
  • 18
    Флаг
    Эмир Карич
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Ор Блориан
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Мойсес Москера
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Jacob Davis
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Зоран Бассонг
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Лассер Йонсен
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Kwaku Agyabeng
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Кэлвин Харрис
    НАП
  • 7
    Флаг
    Капита
    НАП
  • 9
    Флаг
    Деян Йовелич
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Джон Пулскамп
    ВР
  • 16
    Флаг
    Jacob Bartlett
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Ian Alexander James
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Wyatt Thomas Meyer
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Jansen Miller
    ЗЩ
  • 99
    Флаг
    Jayden Reid
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Ману Гарсия
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Стивен Африфа
    НАП
  • 93
    Флаг
    Магомед-Шапи Сулейманов
    НАП
Хьюстон Динамо
Основной состав
  • 31
    Флаг
    Джонатан Бонд
    ВР
  • 36
    Флаг
    Felipe de Andrade Vieira
    ЗЩ
  • 34
    Флаг
    Agustin Resch
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Лукас Алтер
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Lawrence Ennali
    НАП
  • 16
    Флаг
    Эктор Эррера
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Артур
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Агустин Боусат
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Джек Макглинн
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Гильерме
    НАП
  • 10
    Флаг
    Эсекиэль Понсе
    НАП
Запасные
  • 26
    Флаг
    Blake Gillingham
    ВР
  • 21
    Флаг
    Франко Негри
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Эрик Святченко
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Matthew Arana Ibarra
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Дуэйн Холмс
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Ондржей Лингр
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Диадье Самассеку
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Aliyu Ibrahim
    НАП
  • 23
    Флаг
    Данкан Магуайр
    НАП

Спортинг Канзас Сити - Хьюстон Динамо – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
32
7.1
1.1
31
7.3
1.11
76
10.5
1.1
100
55
1.1

Статистика для ставок

10
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Спортинг Канзас Сити – Хьюстон Динамо: Спортинг Канзас Сити не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника дома
Прогноз
Спортинг Канзас Сити не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.55
Поставить
Хьюстон Динамо не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Хьюстон Динамо не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
Спортинг Канзас Сити – Хьюстон Динамо: Хьюстон Динамо забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Хьюстон Динамо забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.55
Поставить
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