МЛС: Чикаго Файр — Шарлотт, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Чикаго Файр — Шарлотт пройдет 02.08.2026 на стадионе «Солдир Филд». Хозяева набрали 26 очков в 16 турах сезона, гости — 25 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Чикаго Файр — коэффициент 1.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Чикаго Файр набрал 26 очков в 16 турах и занимает место в верхней части таблицы. Команда стабильно забивает: в 13 последних матчах МЛС она обязательно отличалась, а в последних пяти играх на ее счету 10 голов. Однако оборона пропускает в трех последних матчах, и в среднем за игру Чикаго пропускает 1.60 гола. Несмотря на недавние поражения от Нью-Йорк Сити и Интер Майами, атакующий потенциал остается высоким, что подтверждает и букмекерская оценка: победа хозяев оценивается коэффициентом 1.50.

В атаке Чикаго Файр выделяется Уго Кейперс, забивший 13 голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на привычную структуру игры с акцентом на фланги и быстрые переходы. Тренерский штаб может варьировать роли в центре поля, но ключевым станет сохранение высокого темпа и реализация моментов. Учитывая, что Чикаго забивает в 15 последних матчах подряд, а в очных встречах с Шарлотт также отличался в трех последних играх, хозяева имеют все шансы добиться победы.

Шарлотт набрал 25 очков в 17 турах, что сопоставимо с показателями хозяев. Гости не проигрывают в четырех последних матчах МЛС и стабильно забивают в них. В последних пяти играх Шарлотт забил 8 голов, пропустив всего 4, что говорит о неплохой форме. Однако букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 5.30, что указывает на их статус аутсайдера в предстоящей встрече. Тем не менее, Шарлотт способен навязать борьбу, особенно если удастся сохранить оборонительную дисциплину.

Лучший бомбардир Шарлотт — Пеп Мас с 8 голами. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на активные действия через фланги и подключения полузащитников. Однако против Чикаго, который забивает в 15 последних матчах, гостям важно избегать ошибок в обороне. В последних пяти играх Шарлотт пропускает в среднем 0.80 гола за игру, что может помочь сдержать атаку хозяев. Но учитывая, что в очных встречах Шарлотт забивает в 8 последних матчах, гости могут создать проблемы, но для победы им потребуется максимальная реализация.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 29 июня 2025 года Чикаго Файр одержал победу со счетом 3:2. Чикаго забивает в трех последних матчах против Шарлотт, а Шарлотт — в восьми, что обещает результативную игру. Однако учитывая более высокий класс хозяев, подтвержденный коэффициентом 1.50, и их атакующую серию, именно Чикаго Файр выглядит предпочтительнее и должен взять три очка.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Чикаго Файр — Шарлотт, и где смотреть

Матч: Чикаго Файр — Шарлотт состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Солдир Филд».