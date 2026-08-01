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МЛС: Чикаго Файр — Шарлотт, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Чикаго Файр — Шарлотт пройдет 02.08.2026 на стадионе «Солдир Филд». Хозяева набрали 26 очков в 16 турах сезона, гости — 25 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Чикаго Файр — коэффициент 1.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.50
Ставка
Победа команды Чикаго Файр
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Шансы команд на победу

Чикаго Файр набрал 26 очков в 16 турах и занимает место в верхней части таблицы. Команда стабильно забивает: в 13 последних матчах МЛС она обязательно отличалась, а в последних пяти играх на ее счету 10 голов. Однако оборона пропускает в трех последних матчах, и в среднем за игру Чикаго пропускает 1.60 гола. Несмотря на недавние поражения от Нью-Йорк Сити и Интер Майами, атакующий потенциал остается высоким, что подтверждает и букмекерская оценка: победа хозяев оценивается коэффициентом 1.50.

В атаке Чикаго Файр выделяется Уго Кейперс, забивший 13 голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на привычную структуру игры с акцентом на фланги и быстрые переходы. Тренерский штаб может варьировать роли в центре поля, но ключевым станет сохранение высокого темпа и реализация моментов. Учитывая, что Чикаго забивает в 15 последних матчах подряд, а в очных встречах с Шарлотт также отличался в трех последних играх, хозяева имеют все шансы добиться победы.

Шарлотт набрал 25 очков в 17 турах, что сопоставимо с показателями хозяев. Гости не проигрывают в четырех последних матчах МЛС и стабильно забивают в них. В последних пяти играх Шарлотт забил 8 голов, пропустив всего 4, что говорит о неплохой форме. Однако букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 5.30, что указывает на их статус аутсайдера в предстоящей встрече. Тем не менее, Шарлотт способен навязать борьбу, особенно если удастся сохранить оборонительную дисциплину.

Лучший бомбардир Шарлотт — Пеп Мас с 8 голами. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на активные действия через фланги и подключения полузащитников. Однако против Чикаго, который забивает в 15 последних матчах, гостям важно избегать ошибок в обороне. В последних пяти играх Шарлотт пропускает в среднем 0.80 гола за игру, что может помочь сдержать атаку хозяев. Но учитывая, что в очных встречах Шарлотт забивает в 8 последних матчах, гости могут создать проблемы, но для победы им потребуется максимальная реализация.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 29 июня 2025 года Чикаго Файр одержал победу со счетом 3:2. Чикаго забивает в трех последних матчах против Шарлотт, а Шарлотт — в восьми, что обещает результативную игру. Однако учитывая более высокий класс хозяев, подтвержденный коэффициентом 1.50, и их атакующую серию, именно Чикаго Файр выглядит предпочтительнее и должен взять три очка.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Чикаго Файр — Шарлотт, и где смотреть

Матч: Чикаго Файр — Шарлотт состоится 02.08.2026 и начнется в 03:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Солдир Филд».

Стартовые составы на матч Чикаго Файр - Шарлотт

Чикаго Файр
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Кристофер Брэйди
    ВР
  • 15
    Флаг
    Эндрю Гутман
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Джек Эллиотт
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Джоэл Уотермэн
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Leonardo José Caetano Barroso
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Антон Салетрос
    ПЗ
  • 42
    Флаг
    Tah Ange Innocent D'Avilla Djé
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Жонатан Бамба
    НАП
  • 11
    Флаг
    Филип Синкернагель
    НАП
  • 17
    Флаг
    Робин Луд
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Роберт Левандовски
    НАП
Запасные
  • 44
    Флаг
    Джош Коэн
    ВР
  • 24
    Флаг
    Robert Jonathan Dean Jr
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Маурисио Пинеда
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Виктор Радоевич
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Samuel Rogers
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Марен Хайле-Селассие
    ПЗ
  • 35
    Флаг
    Sergio Oregel Jr.
    ПЗ
  • 12
    Флаг
    Puso Taelo Dithejane
    НАП
  • 20
    Флаг
    Jason Shokalook
    НАП
Шарлотт
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Кристиян Кахлина
    ВР
  • 15
    Флаг
    Харри Тоффоло
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Генри Кесслер
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Morrison Agyemang
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Натан Бирн
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Джибриль Диани
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Эшли Вествуд
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Лука Де Ла Торре
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Пеп Бьель
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Лиэль Абада
    НАП
  • 9
    Флаг
    Идан Горно
    НАП
Запасные
  • 21
    Флаг
    Тайлер Миллер
    ВР
  • 35
    Флаг
    Will Cleary
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Andrew Dayton Privett
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Давид Шнегг
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Брандт Бронико
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Baye Coulibaly
    ПЗ
  • 37
    Флаг
    Родольфо Алоко
    НАП
  • 25
    Флаг
    Tyger Smalls
    НАП
  • 7
    Флаг
    Archie Stuart Wayne Goodwin
    НАП

Чикаго Файр - Шарлотт – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.14
5.8
40
1.03
13
47
1.03
7.75
76
1.02
10.97
55

Статистика для ставок

10
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Шарлотт не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Шарлотт не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.20
Поставить
В последних 5 играх Чикаго Файр пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Шарлотт забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.97
Поставить
Чикаго Файр – Шарлотт: Чикаго Файр забивает в 3 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Чикаго Файр забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
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