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МЛС: Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес пройдет 02.08.2026 в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Хозяева набрали 33 очка в 16 турах сезона, гости — 33 очка в 18 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ванкувер Уайткэпс — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.95
Ставка
Победа команды Ванкувер Уайткэпс
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Шансы команд на победу

Ванкувер Уайткэпс набрал 33 очка в 16 турах и делит лидирующую позицию с соперником, но провел на два матча меньше. Дома команда выиграла пять последних встреч, что подчеркивает силу хозяев. В последних пяти играх клуб забивает в среднем 2.40 гола за матч, хотя пропускает 1.60, что указывает на атакующий потенциал и уязвимость в обороне.

Лучший бомбардир Брайан Уайт с 10 голами является ключевой фигурой в атаке. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и быстрые переходы. Тренерский штаб может сделать ставку на контроль мяча и использование флангов, что особенно важно против команды, которая много забивает, но и пропускает. Домашняя поддержка и статистика личных встреч добавляют уверенности.

Лос-Анджелес также имеет 33 очка, но в 18 турах, что говорит о менее стабильных результатах. Команда выиграла четыре последних матча и забивает в семи подряд, демонстрируя мощную атаку (в среднем 2.60 гола за пять игр). Однако оборона пропускает в среднем 0.80 гола за матч, что делает гостей опасными, но не безупречными.

Дени Буанга с 10 голами — главная угроза у гостей. Состав позволяет играть в быстрый комбинационный футбол, но против домашней команды, которая не проигрывает в трех последних очных встречах, потребуется максимальная концентрация. Гости могут рассчитывать на контратаки и стандарты, но давление хозяев может стать проблемой.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече Ванкувер Уайткэпс одержал победу по пенальти (2:2, 4:3), и хозяева не проигрывают в трех последних матчах против этого соперника. Общий счет последних 10 встреч в пользу Лос-Анджелеса (18:12), но текущая форма и домашняя серия Ванкувера позволяют ожидать, что хозяева продолжат успешную серию и одержат победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес, и где смотреть

Матч: Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Би-Си Плэйс».

Стартовые составы на матч Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес

Ванкувер Уайткэпс
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Йохей Такаока
    ВР
  • 28
    Флаг
    Tate Johnson
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Матиас Лаборда
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Тристан Блэкмон
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Эдьер Окампо
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Андрес Кубас
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Oliver Love Larraz
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Райан Голд
    ПЗ
  • 59
    Флаг
    Jeevan Singh Badwal
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Томас Мюллер
    НАП
  • 24
    Флаг
    Брайан Уайт
    НАП
Запасные
  • 32
    Флаг
    Isaac Boehmer
    ВР
  • 3
    Флаг
    Сэм Адекугбе
    ЗЩ
  • 41
    Флаг
    Nikola Djordjevic
    ЗЩ
  • 43
    Флаг
    Trevor Wright
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Jean-Claude Ngando Mbende
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Ральф Присо-Мбонге
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Райан Эльлуми
    НАП
  • 7
    Флаг
    Шейк Сабали
    НАП
  • 11
    Флаг
    Эммануэл Сабби
    НАП
Лос-Анджелес
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Уго Льорис
    ВР
  • 23
    Флаг
    Евгений Чеберко
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Аарон Лонг
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Райан Портеус
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Райан Холлингсхед
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Эдди Сегура
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Тимоти Тилльманн
    ПЗ
  • 66
    Флаг
    Матье Шуэнье
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Дени Буанга
    НАП
  • 7
    Флаг
    Сон Хын Мин
    НАП
  • 18
    Флаг
    Джейкоб Шаффелбург
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Томас Хасал
    ВР
  • 45
    Флаг
    Kenny Nielsen
    ЗЩ
  • 91
    Флаг
    Нкоси Берджесс
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Марко Дельгадо
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Райан Рэпозо
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Jude Terry
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Тайлер Бойд
    НАП
  • 17
    Флаг
    Джереми Эбобисс
    НАП
  • 30
    Флаг
    Давид Мартинес Моралес
    НАП

Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
7.9
1.11
18
12
1.01
31
7.5
1.1
17.25
8.25
1.07
19

Статистика для ставок

9
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Ванкувер Уайткэпс побеждает в 5 последних матчах дома
Прогноз
Ванкувер Уайткэпс победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.90
Поставить
Лос-Анджелес побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Лос-Анджелес победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
18
Поставить
Ванкувер Уайткэпс – Лос-Анджелес: Ванкувер Уайткэпс забивает в 3 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Ванкувер Уайткэпс забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.70
Поставить
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