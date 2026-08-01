МЛС: Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес пройдет 02.08.2026 в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Хозяева набрали 33 очка в 16 турах сезона, гости — 33 очка в 18 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ванкувер Уайткэпс — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Ванкувер Уайткэпс набрал 33 очка в 16 турах и делит лидирующую позицию с соперником, но провел на два матча меньше. Дома команда выиграла пять последних встреч, что подчеркивает силу хозяев. В последних пяти играх клуб забивает в среднем 2.40 гола за матч, хотя пропускает 1.60, что указывает на атакующий потенциал и уязвимость в обороне.
Лучший бомбардир Брайан Уайт с 10 голами является ключевой фигурой в атаке. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и быстрые переходы. Тренерский штаб может сделать ставку на контроль мяча и использование флангов, что особенно важно против команды, которая много забивает, но и пропускает. Домашняя поддержка и статистика личных встреч добавляют уверенности.
Лос-Анджелес также имеет 33 очка, но в 18 турах, что говорит о менее стабильных результатах. Команда выиграла четыре последних матча и забивает в семи подряд, демонстрируя мощную атаку (в среднем 2.60 гола за пять игр). Однако оборона пропускает в среднем 0.80 гола за матч, что делает гостей опасными, но не безупречными.
Дени Буанга с 10 голами — главная угроза у гостей. Состав позволяет играть в быстрый комбинационный футбол, но против домашней команды, которая не проигрывает в трех последних очных встречах, потребуется максимальная концентрация. Гости могут рассчитывать на контратаки и стандарты, но давление хозяев может стать проблемой.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече Ванкувер Уайткэпс одержал победу по пенальти (2:2, 4:3), и хозяева не проигрывают в трех последних матчах против этого соперника. Общий счет последних 10 встреч в пользу Лос-Анджелеса (18:12), но текущая форма и домашняя серия Ванкувера позволяют ожидать, что хозяева продолжат успешную серию и одержат победу.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес, и где смотреть
Матч: Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Би-Си Плэйс».
Стартовые составы на матч Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес
- 1Йохей ТакаокаВР
- 28Tate JohnsonЗЩ
- 2Матиас ЛабордаЗЩ
- 33Тристан БлэкмонЗЩ
- 18Эдьер ОкампоЗЩ
- 20Андрес КубасПЗ
- 8Oliver Love LarrazПЗ
- 25Райан ГолдПЗ
- 59Jeevan Singh BadwalПЗ
- 13Томас МюллерНАП
- 24Брайан УайтНАП
- 32Isaac BoehmerВР
- 3Сэм АдекугбеЗЩ
- 41Nikola DjordjevicЗЩ
- 43Trevor WrightЗЩ
- 26Jean-Claude Ngando MbendeПЗ
- 6Ральф Присо-МбонгеПЗ
- 19Райан ЭльлумиНАП
- 7Шейк СабалиНАП
- 11Эммануэл СаббиНАП
- 1Уго ЛьорисВР
- 23Евгений ЧеберкоЗЩ
- 33Аарон ЛонгЗЩ
- 5Райан ПортеусЗЩ
- 24Райан ХоллингсхедЗЩ
- 4Эдди СегураЗЩ
- 11Тимоти ТилльманнПЗ
- 66Матье ШуэньеПЗ
- 99Дени БуангаНАП
- 7Сон Хын МинНАП
- 18Джейкоб ШаффелбургНАП
- 12Томас ХасалВР
- 45Kenny NielsenЗЩ
- 91Нкоси БерджессЗЩ
- 8Марко ДельгадоПЗ
- 21Райан РэпозоПЗ
- 22Jude TerryПЗ
- 19Тайлер БойдНАП
- 17Джереми ЭбобиссНАП
- 30Давид Мартинес МоралесНАП
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