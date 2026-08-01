МЛС: Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес пройдет 02.08.2026 в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Хозяева набрали 33 очка в 16 турах сезона, гости — 33 очка в 18 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ванкувер Уайткэпс — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ванкувер Уайткэпс набрал 33 очка в 16 турах и делит лидирующую позицию с соперником, но провел на два матча меньше. Дома команда выиграла пять последних встреч, что подчеркивает силу хозяев. В последних пяти играх клуб забивает в среднем 2.40 гола за матч, хотя пропускает 1.60, что указывает на атакующий потенциал и уязвимость в обороне.

Лучший бомбардир Брайан Уайт с 10 голами является ключевой фигурой в атаке. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий прессинг и быстрые переходы. Тренерский штаб может сделать ставку на контроль мяча и использование флангов, что особенно важно против команды, которая много забивает, но и пропускает. Домашняя поддержка и статистика личных встреч добавляют уверенности.

Лос-Анджелес также имеет 33 очка, но в 18 турах, что говорит о менее стабильных результатах. Команда выиграла четыре последних матча и забивает в семи подряд, демонстрируя мощную атаку (в среднем 2.60 гола за пять игр). Однако оборона пропускает в среднем 0.80 гола за матч, что делает гостей опасными, но не безупречными.

Дени Буанга с 10 голами — главная угроза у гостей. Состав позволяет играть в быстрый комбинационный футбол, но против домашней команды, которая не проигрывает в трех последних очных встречах, потребуется максимальная концентрация. Гости могут рассчитывать на контратаки и стандарты, но давление хозяев может стать проблемой.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече Ванкувер Уайткэпс одержал победу по пенальти (2:2, 4:3), и хозяева не проигрывают в трех последних матчах против этого соперника. Общий счет последних 10 встреч в пользу Лос-Анджелеса (18:12), но текущая форма и домашняя серия Ванкувера позволяют ожидать, что хозяева продолжат успешную серию и одержат победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес, и где смотреть

Матч: Ванкувер Уайткэпс — Лос-Анджелес состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Би-Си Плэйс».