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МЛС: Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед пройдет 02.08.2026 на стадионе «PPL Park». Хозяева набрали 13 очков в 17 турах сезона, гости — 12 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.10
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Филадельфия Юнион набрала 13 очков в 17 турах и занимает место в нижней части таблицы, но при этом показывает результативный футбол: в последних пяти матчах команда забила 12 голов, пропустив столько же. Серия из шести игр с забитыми мячами в МЛС подчеркивает атакующий потенциал, однако оборона остается уязвимой — в пяти из семи последних встреч хозяева пропускали. Домашняя форма добавляет уверенности: Юнион не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, что создает основу для борьбы за очки.

В атаке Филадельфии ключевая роль принадлежит Милану Илоски, который с девятью голами является лучшим бомбардиром команды. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на привычную структуру игры с акцентом на фланги и быстрые переходы. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и контроль мяча, чтобы использовать уязвимости обороны соперника. При этом важно сохранить баланс между атакой и защитой, так как пропущенные мячи в последних матчах указывают на необходимость более строгой игры без мяча.

Атланта Юнайтед имеет 12 очков после 17 туров и демонстрирует нестабильные результаты: команда не может выиграть в шести последних матчах МЛС, а пропускает в двенадцати подряд. В последних пяти играх гости забили всего четыре гола, пропустив тринадцать, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Средний показатель пропущенных мячей за игру в этом отрезке — 2.60, что делает Атланту уязвимой перед атакующими действиями соперника. Тем не менее, в активе команды есть три победы в сезоне, и она способна навязать борьбу, если удастся наладить игру в защите.

Лучший бомбардир Атланты — Алексей Миранчук с пятью голами, который остается главной надеждой в атаке. Ориентировочный состав предполагает использование быстрых флангов и подключения полузащитников, однако реализация моментов оставляет желать лучшего. Тренерскому штабу предстоит решить задачу по укреплению обороны, так как пропущенные мячи стали системной проблемой. В гостевом матче против команды, которая много забивает, важно сыграть компактно и использовать контратаки, чтобы создать угрозу воротам хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в марте 2026 года Атланта одержала победу со счетом 3:1, однако общий баланс десяти последних матчей в пользу Филадельфии (16:11 по голам). Хозяева не проигрывают в пяти из семи последних личных встреч и стабильно забивают в шести матчах подряд против этого соперника. Учитывая нестабильность обеих команд и их проблемы в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая соответствует коэффициенту 4.10.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед, и где смотреть

Матч: Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «PPL Park».

Стартовые составы на матч Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед

Филадельфия Юнион
Основной состав
  • 18
    Флаг
    Андре Блэйк
    ВР
  • 27
    Флаг
    Кай Вагнер
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Натан Харриэл
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Neil Pierre
    ЗЩ
  • 39
    Флаг
    Francis Westfield
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Индиана Василев
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Йован Лукич
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Данле Жан-Жак
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Cavan Ayaz Sullivan
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Милан Илоски
    НАП
  • 9
    Флаг
    Bruno Damiani Píriz
    НАП
Запасные
  • 76
    Флаг
    Andrew Vincent Rick
    ВР
  • 2
    Флаг
    Geiner Arleyson Martínez Turner
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Яфет Сери
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Алехандро Бедойя
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Benjamin Bender
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Хесус Буэно
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Куинн Салливан
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Ezekiel Kwame Alladoh
    НАП
  • 28
    Флаг
    Агустин Анелльо
    НАП
Атланта Юнайтед
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Лукас Ойос
    ВР
  • 6
    Флаг
    Хуниор Алонсо
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Энеа Михай
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Tomás Jacob
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Elías de Jesús Báez Sotelo
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Тристан Муюмба
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    William Reilly
    ПЗ
  • 47
    Флаг
    Matthew Edwards
    ЗЩ
  • 59
    Флаг
    Алексей Миранчук
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Мигель Альмирон
    НАП
  • 22
    Флаг
    Фафа Пико
    НАП
Запасные
  • 42
    Флаг
    Джейден Хибберт
    ВР
  • 2
    Флаг
    Рональд Эрнандес
    ЗЩ
  • 41
    Флаг
    Toto Majub
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Стиан Грегерсен
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Люк Бреннан
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Adrian Simon Gill
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Адин Торрес
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Кайман Тогаси
    НАП
  • 39
    Флаг
    Arif Kovac
    НАП

Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
39
4.25
1.2
1.01
14.5
55
19
3.9
1.19
5.3
1.15
23

Статистика для ставок

11
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Филадельфия Юнион – Атланта Юнайтед: Филадельфия Юнион не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Филадельфия Юнион не проиграет
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Коэффициент
1.90
Поставить
Атланта Юнайтед не выигрывает в 7 последних матчах
Прогноз
Филадельфия Юнион не проиграет
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Коэффициент
1.90
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Филадельфия Юнион не проигрывает в 5 последних матчах дома
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Коэффициент
1.90
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