МЛС: Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед пройдет 02.08.2026 на стадионе «PPL Park». Хозяева набрали 13 очков в 17 турах сезона, гости — 12 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Филадельфия Юнион набрала 13 очков в 17 турах и занимает место в нижней части таблицы, но при этом показывает результативный футбол: в последних пяти матчах команда забила 12 голов, пропустив столько же. Серия из шести игр с забитыми мячами в МЛС подчеркивает атакующий потенциал, однако оборона остается уязвимой — в пяти из семи последних встреч хозяева пропускали. Домашняя форма добавляет уверенности: Юнион не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, что создает основу для борьбы за очки.

В атаке Филадельфии ключевая роль принадлежит Милану Илоски, который с девятью голами является лучшим бомбардиром команды. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на привычную структуру игры с акцентом на фланги и быстрые переходы. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и контроль мяча, чтобы использовать уязвимости обороны соперника. При этом важно сохранить баланс между атакой и защитой, так как пропущенные мячи в последних матчах указывают на необходимость более строгой игры без мяча.

Атланта Юнайтед имеет 12 очков после 17 туров и демонстрирует нестабильные результаты: команда не может выиграть в шести последних матчах МЛС, а пропускает в двенадцати подряд. В последних пяти играх гости забили всего четыре гола, пропустив тринадцать, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Средний показатель пропущенных мячей за игру в этом отрезке — 2.60, что делает Атланту уязвимой перед атакующими действиями соперника. Тем не менее, в активе команды есть три победы в сезоне, и она способна навязать борьбу, если удастся наладить игру в защите.

Лучший бомбардир Атланты — Алексей Миранчук с пятью голами, который остается главной надеждой в атаке. Ориентировочный состав предполагает использование быстрых флангов и подключения полузащитников, однако реализация моментов оставляет желать лучшего. Тренерскому штабу предстоит решить задачу по укреплению обороны, так как пропущенные мячи стали системной проблемой. В гостевом матче против команды, которая много забивает, важно сыграть компактно и использовать контратаки, чтобы создать угрозу воротам хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в марте 2026 года Атланта одержала победу со счетом 3:1, однако общий баланс десяти последних матчей в пользу Филадельфии (16:11 по голам). Хозяева не проигрывают в пяти из семи последних личных встреч и стабильно забивают в шести матчах подряд против этого соперника. Учитывая нестабильность обеих команд и их проблемы в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая соответствует коэффициенту 4.10.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед, и где смотреть

Матч: Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «PPL Park».