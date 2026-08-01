МЛС: Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед пройдет 02.08.2026 на стадионе «PPL Park». Хозяева набрали 13 очков в 17 турах сезона, гости — 12 очков в 17 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Филадельфия Юнион набрала 13 очков в 17 турах и занимает место в нижней части таблицы, но при этом показывает результативный футбол: в последних пяти матчах команда забила 12 голов, пропустив столько же. Серия из шести игр с забитыми мячами в МЛС подчеркивает атакующий потенциал, однако оборона остается уязвимой — в пяти из семи последних встреч хозяева пропускали. Домашняя форма добавляет уверенности: Юнион не проигрывает в пяти последних матчах на своем поле, что создает основу для борьбы за очки.
В атаке Филадельфии ключевая роль принадлежит Милану Илоски, который с девятью голами является лучшим бомбардиром команды. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на привычную структуру игры с акцентом на фланги и быстрые переходы. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и контроль мяча, чтобы использовать уязвимости обороны соперника. При этом важно сохранить баланс между атакой и защитой, так как пропущенные мячи в последних матчах указывают на необходимость более строгой игры без мяча.
Атланта Юнайтед имеет 12 очков после 17 туров и демонстрирует нестабильные результаты: команда не может выиграть в шести последних матчах МЛС, а пропускает в двенадцати подряд. В последних пяти играх гости забили всего четыре гола, пропустив тринадцать, что говорит о серьезных проблемах в обороне. Средний показатель пропущенных мячей за игру в этом отрезке — 2.60, что делает Атланту уязвимой перед атакующими действиями соперника. Тем не менее, в активе команды есть три победы в сезоне, и она способна навязать борьбу, если удастся наладить игру в защите.
Лучший бомбардир Атланты — Алексей Миранчук с пятью голами, который остается главной надеждой в атаке. Ориентировочный состав предполагает использование быстрых флангов и подключения полузащитников, однако реализация моментов оставляет желать лучшего. Тренерскому штабу предстоит решить задачу по укреплению обороны, так как пропущенные мячи стали системной проблемой. В гостевом матче против команды, которая много забивает, важно сыграть компактно и использовать контратаки, чтобы создать угрозу воротам хозяев.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече в марте 2026 года Атланта одержала победу со счетом 3:1, однако общий баланс десяти последних матчей в пользу Филадельфии (16:11 по голам). Хозяева не проигрывают в пяти из семи последних личных встреч и стабильно забивают в шести матчах подряд против этого соперника. Учитывая нестабильность обеих команд и их проблемы в обороне, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая соответствует коэффициенту 4.10.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед, и где смотреть
Матч: Филадельфия Юнион — Атланта Юнайтед состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «PPL Park».
Стартовые составы на матч Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед
- 18Андре БлэйкВР
- 27Кай ВагнерЗЩ
- 26Натан ХарриэлЗЩ
- 44Neil PierreЗЩ
- 39Francis WestfieldЗЩ
- 19Индиана ВасилевПЗ
- 4Йован ЛукичПЗ
- 21Данле Жан-ЖакПЗ
- 6Cavan Ayaz SullivanПЗ
- 10Милан ИлоскиНАП
- 9Bruno Damiani PírizНАП
- 76Andrew Vincent RickВР
- 2Geiner Arleyson Martínez TurnerЗЩ
- 5Яфет СериЗЩ
- 11Алехандро БедойяПЗ
- 16Benjamin BenderПЗ
- 8Хесус БуэноПЗ
- 33Куинн СалливанПЗ
- 23Ezekiel Kwame AlladohНАП
- 28Агустин АнелльоНАП
- 1Лукас ОйосВР
- 6Хуниор АлонсоЗЩ
- 4Энеа МихайЗЩ
- 55Tomás JacobЗЩ
- 3Elías de Jesús Báez SoteloЗЩ
- 8Тристан МуюмбаПЗ
- 28William ReillyПЗ
- 47Matthew EdwardsЗЩ
- 59Алексей МиранчукПЗ
- 10Мигель АльмиронНАП
- 22Фафа ПикоНАП
- 42Джейден ХиббертВР
- 2Рональд ЭрнандесЗЩ
- 41Toto MajubЗЩ
- 5Стиан ГрегерсенЗЩ
- 20Люк БреннанПЗ
- 16Adrian Simon GillПЗ
- 23Адин ТорресПЗ
- 30Кайман ТогасиНАП
- 39Arif KovacНАП
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