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МЛС: Нью-Йорк Ред Буллс — Орландо Сити, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Нью-Йорк Ред Буллс — Орландо Сити пройдет 02.08.2026 на стадионе «Ред Булл Арена Харрисон». Хозяева набрали 22 очка в 17 турах сезона, гости — 20 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Нью-Йорк Ред Буллс — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.25
Ставка
Победа команды Нью-Йорк Ред Буллс
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Шансы команд на победу

Нью-Йорк Ред Буллс набрали 22 очка в 17 турах и занимают место в середине таблицы. В последних пяти матчах команда забила 7 голов, но пропустила 9, что указывает на проблемы в обороне. Серия из двух поражений подряд (от Шарлотт и Филадельфии) добавляет риски, однако домашняя арена и поддержка трибун могут стать фактором. Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.25, что отражает их статус умеренного фаворита.

В атаке ключевым игроком является Джулиан Холл, забивший 9 голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на агрессивный прессинг и быстрые фланговые атаки. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на стандартных положениях, где у хозяев есть преимущество в росте. Важно сократить количество ошибок в обороне, которые приводили к голам в последних матчах.

Орландо Сити набрали 20 очков в 17 турах и находятся рядом с хозяевами в таблице. Команда выиграла два последних матча с общим счетом 5:0, что говорит о хорошей форме. В последних пяти играх гости забили 12 голов (в среднем 2.4 за матч), но пропустили 8. Орландо Сити стабильно забивает в шести матчах подряд, что делает их опасным соперником для любой обороны.

Лучший бомбардир Мартин Охеда с 11 голами является главной угрозой для ворот Нью-Йорк Ред Буллс. Гости предпочитают быстрые контратаки и игру вторым темпом, используя скорость своих нападающих. Однако их оборонительные показатели нестабильны: в последних пяти матчах они пропускают в среднем 1.6 гола за игру. Если хозяева смогут нейтрализовать Охеду, шансы гостей снизятся.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в феврале 2026 года Нью-Йорк Ред Буллс одержали победу со счетом 2:1. Хозяева не проигрывают в шести последних матчах против Орландо Сити, что дает им психологическое преимущество. Учитывая домашние стены и историю противостояний, ставка на победу Нью-Йорк Ред Буллс выглядит обоснованной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Нью-Йорк Ред Буллс — Орландо Сити, и где смотреть

Матч: Нью-Йорк Ред Буллс — Орландо Сити состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Харрисон».

Стартовые составы на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Орландо Сити

Нью-Йорк Ред Буллс
Основной состав
  • 34
    Флаг
    Итан Хорват
    ВР
  • 56
    Флаг
    Matthew Dos Santos
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Julián Andrés Bazán Medina
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Джастин Че
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Дилан Нилис
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Эмиль Форсберг
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Густав Бергрен
    ПЗ
  • 48
    Флаг
    Ronald Donkor
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Джулиан Холл
    НАП
  • 91
    Флаг
    Mijahir Ameth Jiménez Murillo
    НАП
  • 7
    Флаг
    Кэйд Коуэлл
    НАП
Запасные
  • 77
    Флаг
    Джон Маккарти
    ВР
  • 3
    Флаг
    Джакиле Маршалл-Ратти
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Тим Паркер
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Роберт Фолодер
    ЗЩ
  • 39
    Флаг
    Nehuén Benedetti
    ПЗ
  • 80
    Флаг
    Nathan Worth
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Cameron Harper
    НАП
  • 33
    Флаг
    Роалд Митчелл
    НАП
  • 37
    Флаг
    Mohammed Sofo
    НАП
Орландо Сити
Основной состав
  • 71
    Флаг
    Максим Крепо
    ВР
  • 3
    Флаг
    Адриан Марин
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Робин Янссон
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Давид Брекало
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Гриффин Дорси
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Эдуард Атуэста
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Брайан Охеда
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Иван Ангуло
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Tiago Souza de Jesus Carvalho
    НАП
  • 7
    Флаг
    Антуан Гризманн
    НАП
  • 22
    Флаг
    Justin Ellis
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Javier Otero
    ВР
  • 57
    Флаг
    Яго Теодоро
    ЗЩ
  • 65
    Флаг
    Gustavo Andrés Caraballo Delgado
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Вильдер Картахена
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Luis Otávio Costa de Aquino
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Zakaria Taifi
    ПЗ
  • 44
    Флаг
    Bernardo Rhein Goncalves
    НАП
  • 23
    Флаг
    Harvey Graham Sarajian
    НАП
  • 14
    Флаг
    Tyrese Leandro Spicer
    НАП

Нью-Йорк Ред Буллс - Орландо Сити – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.07
6.25
76
1.03
10.5
55
1.13
4.9
40
1.01
18
44

Статистика для ставок

10
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Орландо Сити не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Орландо Сити не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.85
Поставить
Нью-Йорк Ред Буллс – Орландо Сити: Нью-Йорк Ред Буллс не проигрывает в 6 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Нью-Йорк Ред Буллс не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.07
Поставить
Нью-Йорк Ред Буллс – Орландо Сити: Нью-Йорк Ред Буллс забивает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Нью-Йорк Ред Буллс забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.13
Поставить
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