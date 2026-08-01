МЛС: Нью-Йорк Ред Буллс — Орландо Сити, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Нью-Йорк Ред Буллс — Орландо Сити пройдет 02.08.2026 на стадионе «Ред Булл Арена Харрисон». Хозяева набрали 22 очка в 17 турах сезона, гости — 20 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Нью-Йорк Ред Буллс — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Нью-Йорк Ред Буллс набрали 22 очка в 17 турах и занимают место в середине таблицы. В последних пяти матчах команда забила 7 голов, но пропустила 9, что указывает на проблемы в обороне. Серия из двух поражений подряд (от Шарлотт и Филадельфии) добавляет риски, однако домашняя арена и поддержка трибун могут стать фактором. Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.25, что отражает их статус умеренного фаворита.

В атаке ключевым игроком является Джулиан Холл, забивший 9 голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на агрессивный прессинг и быстрые фланговые атаки. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на стандартных положениях, где у хозяев есть преимущество в росте. Важно сократить количество ошибок в обороне, которые приводили к голам в последних матчах.

Орландо Сити набрали 20 очков в 17 турах и находятся рядом с хозяевами в таблице. Команда выиграла два последних матча с общим счетом 5:0, что говорит о хорошей форме. В последних пяти играх гости забили 12 голов (в среднем 2.4 за матч), но пропустили 8. Орландо Сити стабильно забивает в шести матчах подряд, что делает их опасным соперником для любой обороны.

Лучший бомбардир Мартин Охеда с 11 голами является главной угрозой для ворот Нью-Йорк Ред Буллс. Гости предпочитают быстрые контратаки и игру вторым темпом, используя скорость своих нападающих. Однако их оборонительные показатели нестабильны: в последних пяти матчах они пропускают в среднем 1.6 гола за игру. Если хозяева смогут нейтрализовать Охеду, шансы гостей снизятся.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в феврале 2026 года Нью-Йорк Ред Буллс одержали победу со счетом 2:1. Хозяева не проигрывают в шести последних матчах против Орландо Сити, что дает им психологическое преимущество. Учитывая домашние стены и историю противостояний, ставка на победу Нью-Йорк Ред Буллс выглядит обоснованной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Нью-Йорк Ред Буллс — Орландо Сити, и где смотреть

Матч: Нью-Йорк Ред Буллс — Орландо Сити состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Харрисон».