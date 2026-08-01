3 мин.
0
МЛС: КФ Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: КФ Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн пройдет 02.08.2026 на стадионе «Stade Saputo». Хозяева набрали 15 очков в 17 турах сезона, гости — 29 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды КФ Монреаль — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
2.00
Ставка
Победа команды КФ Монреаль
Бонус
Забрать фрибет до 10 000 ₽
Повторить ставку в BETBOOM
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 20 000 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

КФ Монреаль подходит к матчу с непростой серией: команда не побеждает в шести последних турах МЛС и занимает место в нижней части таблицы с 15 очками после 17 игр. При этом в трех последних матчах хозяева стабильно забивают, а в среднем за последние пять игр отличаются 0.80 гола за встречу. Несмотря на слабые результаты, букмекеры оценивают победу КФ Монреаль коэффициентом 2.00, что отражает определенный кредит доверия к команде на домашнем стадионе.

В атаке КФ Монреаль выделяется Принс-Осеи Овусу, забивший девять голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на активные действия впереди, особенно с учетом того, что хозяева забивают в трех последних матчах. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандарты, чтобы прервать неудачную серию. Важно, что команда пропускает в семи из девяти последних игр, поэтому ключевым станет баланс между атакой и обороной.

Нью-Инглэнд Революшн занимает более высокое место в таблице, имея 29 очков после 16 туров, и показывает результативную игру: в последних пяти матчах забивает в среднем 1.20 гола за встречу. Однако гости также пропускают в пяти из семи последних игр, что делает их оборону уязвимой. Несмотря на более сильную позицию в турнире, букмекерский коэффициент на победу гостей составляет 3.45, что указывает на непростой выезд для фаворита.

Лучший бомбардир Нью-Инглэнд Революшн Карлес Хиль забил шесть голов в сезоне и остается главной угрозой для обороны хозяев. Гости имеют в активе разгромную победу над Атлантой (4:1), что говорит о высоком атакующем потенциале. Однако в последних матчах команда часто завершает игры вничью (0:0 с Торонто, Полесьем и Видзевом), что может свидетельствовать о проблемах с реализацией моментов. Выездная игра против мотивированного соперника потребует от гостей максимальной концентрации.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в апреле 2026 года Нью-Инглэнд Революшн разгромил КФ Монреаль со счетом 3:0, а общий счет последних десяти матчей также в пользу гостей (12:22). Тем не менее, текущая форма хозяев, которые забивают в трех последних играх, и букмекерская оценка с коэффициентом 2.00 на победу КФ Монреаль позволяют предположить, что домашняя команда способна прервать неудачную серию и взять реванш.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч КФ Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн, и где смотреть

Матч: КФ Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stade Saputo».

Стартовые составы на матч КФ Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн

КФ Монреаль
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Себастьян Бреза
    ВР
  • 13
    Флаг
    Luca Petrasso
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Брайан Вера
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Эфраин Моралес
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Dawid Bugaj
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Victor Loturi
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Даниэль Перейра
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Мэттью Лонгстафф
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Hennadii Synchuk
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Даниэль Риос
    НАП
  • 9
    Флаг
    Принс-Осеи Овусу
    НАП
Запасные
  • 41
    Флаг
    Samsy Keita
    ВР
  • 5
    Флаг
    Брэндан Крэйг
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Jalen Neal
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Иван Лосенко
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Самюэль Пьет
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Noah Streit
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Ольжер Эскобар
    НАП
  • 21
    Флаг
    Фабиан Херберс
    НАП
Нью-Инглэнд Революшн
Основной состав
  • 30
    Флаг
    Мэтт Тернер
    ВР
  • 23
    Флаг
    William Franklin Sands
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Мамаду Фофана
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Ethan David Kohler
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Мэтт Полстер
    ПЗ
  • 80
    Флаг
    Альхассан Юсуф
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Brooklyn Sigel Randolph Raines
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Карлес Хиль
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Peyton James Miller
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Marcos Alberto Zambrano Delgado
    НАП
  • 99
    Флаг
    Дор Тургеман
    НАП
Запасные
  • 73
    Флаг
    John David Gunn Curlin
    ВР
  • 15
    Флаг
    Коди Бейкер
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Таннер Бисон
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Диего Фагундес
    ПЗ
  • 38
    Флаг
    Eric Klein
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Джексон Юлл
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Уилсон Харрис
    НАП
  • 41
    Флаг
    Лука Лангони
    НАП
  • 7
    Флаг
    Гриффин Йоу
    НАП

КФ Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
12.5
1.06
12.5
12.5
1.09
12.5
17
1.02
17
10.75
1.09
10.5

Статистика для ставок

9
Реклама 18+
КФ Монреаль не выигрывает в 6 последних матчах в турнире «МЛС»
Прогноз
Нью-Инглэнд Революшн не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.18
Поставить
КФ Монреаль – Нью-Инглэнд Революшн: Нью-Инглэнд Революшн забивает в 5 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Нью-Инглэнд Революшн забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.32
Поставить
КФ Монреаль забивает в 3 последних матчах
Прогноз
КФ Монреаль забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.43
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoКФ Монреаль
logoНью-Инглэнд Революшн
logoМЛС
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол