МЛС: КФ Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: КФ Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн пройдет 02.08.2026 на стадионе «Stade Saputo». Хозяева набрали 15 очков в 17 турах сезона, гости — 29 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды КФ Монреаль — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

КФ Монреаль подходит к матчу с непростой серией: команда не побеждает в шести последних турах МЛС и занимает место в нижней части таблицы с 15 очками после 17 игр. При этом в трех последних матчах хозяева стабильно забивают, а в среднем за последние пять игр отличаются 0.80 гола за встречу. Несмотря на слабые результаты, букмекеры оценивают победу КФ Монреаль коэффициентом 2.00, что отражает определенный кредит доверия к команде на домашнем стадионе.

В атаке КФ Монреаль выделяется Принс-Осеи Овусу, забивший девять голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на активные действия впереди, особенно с учетом того, что хозяева забивают в трех последних матчах. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандарты, чтобы прервать неудачную серию. Важно, что команда пропускает в семи из девяти последних игр, поэтому ключевым станет баланс между атакой и обороной.

Нью-Инглэнд Революшн занимает более высокое место в таблице, имея 29 очков после 16 туров, и показывает результативную игру: в последних пяти матчах забивает в среднем 1.20 гола за встречу. Однако гости также пропускают в пяти из семи последних игр, что делает их оборону уязвимой. Несмотря на более сильную позицию в турнире, букмекерский коэффициент на победу гостей составляет 3.45, что указывает на непростой выезд для фаворита.

Лучший бомбардир Нью-Инглэнд Революшн Карлес Хиль забил шесть голов в сезоне и остается главной угрозой для обороны хозяев. Гости имеют в активе разгромную победу над Атлантой (4:1), что говорит о высоком атакующем потенциале. Однако в последних матчах команда часто завершает игры вничью (0:0 с Торонто, Полесьем и Видзевом), что может свидетельствовать о проблемах с реализацией моментов. Выездная игра против мотивированного соперника потребует от гостей максимальной концентрации.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в апреле 2026 года Нью-Инглэнд Революшн разгромил КФ Монреаль со счетом 3:0, а общий счет последних десяти матчей также в пользу гостей (12:22). Тем не менее, текущая форма хозяев, которые забивают в трех последних играх, и букмекерская оценка с коэффициентом 2.00 на победу КФ Монреаль позволяют предположить, что домашняя команда способна прервать неудачную серию и взять реванш.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч КФ Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн, и где смотреть

Матч: КФ Монреаль — Нью-Инглэнд Революшн состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stade Saputo».