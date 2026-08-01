МЛС: Интер Майами — Коламбус Крю, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Интер Майами — Коламбус Крю пройдет 02.08.2026 на стадионе «Miami Freedom Park». Хозяева набрали 37 очков в 17 турах сезона, гости — 19 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Интер Майами уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков в 17 турах. Команда выиграла шесть последних матчей в МЛС, а в последних пяти играх забила 17 голов, что подтверждает высокую результативность. Однако пропущенные 9 голов за тот же отрезок указывают на уязвимость в обороне, что может стать фактором в матче с организованным соперником.

В атаке ключевой фигурой остается Лионель Месси, забивший 12 голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий контроль мяча и создание моментов через фланги. Тем не менее, при таком темпе игры важно сохранять баланс, чтобы не допускать контратак, особенно против команды, которая умеет быстро переходить в нападение.

Коламбус Крю занимает более скромное место в таблице, имея 19 очков после 17 туров. Несмотря на это, команда показывает стабильность: в пяти последних матчах она забивает минимум один гол, а пропускает в среднем 0.80 гола за игру. Это говорит о дисциплинированной обороне и умении цепляться за результат даже против более сильных соперников.

В составе выделяется Диего Росси, забивший 6 голов в сезоне. Коламбус Крю не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что свидетельствует о хорошей форме. Тактически команда может сыграть вторым номером, используя быстрые выпады и стандартные положения. Важно, чтобы гости сохранили концентрацию на протяжении всех 90 минут, так как соперник способен наказать за малейшие ошибки.

Последние матчи и личные встречи

В очных встречах Интер Майами имеет подавляющее преимущество, выиграв шесть последних матчей, включая разгром 5:1 в прошлом сезоне. Однако текущая форма Коламбус Крю и его умение обороняться позволяют предположить, что матч будет более закрытым. Учитывая высокий коэффициент на ничью (4.40), букмекеры допускают, что гости смогут навязать борьбу и уйти от поражения.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Интер Майами — Коламбус Крю, и где смотреть

Матч: Интер Майами — Коламбус Крю состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Miami Freedom Park».