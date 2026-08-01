МЛС: Интер Майами — Коламбус Крю, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Интер Майами — Коламбус Крю пройдет 02.08.2026 на стадионе «Miami Freedom Park». Хозяева набрали 37 очков в 17 турах сезона, гости — 19 очков в 17 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Интер Майами уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков в 17 турах. Команда выиграла шесть последних матчей в МЛС, а в последних пяти играх забила 17 голов, что подтверждает высокую результативность. Однако пропущенные 9 голов за тот же отрезок указывают на уязвимость в обороне, что может стать фактором в матче с организованным соперником.
В атаке ключевой фигурой остается Лионель Месси, забивший 12 голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий контроль мяча и создание моментов через фланги. Тем не менее, при таком темпе игры важно сохранять баланс, чтобы не допускать контратак, особенно против команды, которая умеет быстро переходить в нападение.
Коламбус Крю занимает более скромное место в таблице, имея 19 очков после 17 туров. Несмотря на это, команда показывает стабильность: в пяти последних матчах она забивает минимум один гол, а пропускает в среднем 0.80 гола за игру. Это говорит о дисциплинированной обороне и умении цепляться за результат даже против более сильных соперников.
В составе выделяется Диего Росси, забивший 6 голов в сезоне. Коламбус Крю не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что свидетельствует о хорошей форме. Тактически команда может сыграть вторым номером, используя быстрые выпады и стандартные положения. Важно, чтобы гости сохранили концентрацию на протяжении всех 90 минут, так как соперник способен наказать за малейшие ошибки.
Последние матчи и личные встречи
В очных встречах Интер Майами имеет подавляющее преимущество, выиграв шесть последних матчей, включая разгром 5:1 в прошлом сезоне. Однако текущая форма Коламбус Крю и его умение обороняться позволяют предположить, что матч будет более закрытым. Учитывая высокий коэффициент на ничью (4.40), букмекеры допускают, что гости смогут навязать борьбу и уйти от поражения.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Интер Майами — Коламбус Крю, и где смотреть
Матч: Интер Майами — Коламбус Крю состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Miami Freedom Park».
Стартовые составы на матч Интер Майами - Коламбус Крю
- 34Рокко РиосВР
- 32Ноа АлленЗЩ
- 16Микаэл СилваЗЩ
- 15Fricio David Caicedo JaramilloЗЩ
- 4Факундо МураЗЩ
- 42Янник БрайтПЗ
- 5КаземироПЗ
- 7Родриго Де ПольПЗ
- 24Матео СильветтиНАП
- 9Луис СуаресНАП
- 56Dániel PintérНАП
- 97Дэйн Сент-КлэрВР
- 76Cesar Ezequiel Abadia-RedaЗЩ
- 70Daniel SumallaЗЩ
- 22Давид АйялаПЗ
- 59Preston PlambeckПЗ
- 41Давид РуисПЗ
- 55Ian UrkidiПЗ
- 10Лионель МессиНАП
- 52Diego Alejandro ReyНАП
- 28Патрик ШультеВР
- 4Руди КамашоЗЩ
- 31Стивен МорейраЗЩ
- 23Mohamed FarsiЗЩ
- 25Sean Gregory ZawadzkiПЗ
- 30Уго ПикарПЗ
- 20Андре ГомешПЗ
- 7Дилан ШамбосПЗ
- 16Таха ХабрунПЗ
- 8Даниэль ГаздагПЗ
- 19Джамаль ТиареНАП
- 1Николас ХагенВР
- 11Брукс ЛеннонЗЩ
- 18Мальте АмундсенЗЩ
- 12Cesar Ruvalcaba PerezЗЩ
- 17Секу БангураПЗ
- 26Лаутаро ДжакконеПЗ
- 50Tarun KarumanchiПЗ
- 10Браис МендесПЗ
- 46Chase Mesner AdamsНАП
Комментарии