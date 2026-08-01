3 мин.
0
МЛС: Интер Майами — Коламбус Крю, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Интер Майами — Коламбус Крю пройдет 02.08.2026 на стадионе «Miami Freedom Park». Хозяева набрали 37 очков в 17 турах сезона, гости — 19 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
4.40
Ставка
Ничья
Бонус
Забрать фрибет до 10 000 ₽
Повторить ставку в BETBOOM
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 44 000 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Интер Майами уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 37 очков в 17 турах. Команда выиграла шесть последних матчей в МЛС, а в последних пяти играх забила 17 голов, что подтверждает высокую результативность. Однако пропущенные 9 голов за тот же отрезок указывают на уязвимость в обороне, что может стать фактором в матче с организованным соперником.

В атаке ключевой фигурой остается Лионель Месси, забивший 12 голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий контроль мяча и создание моментов через фланги. Тем не менее, при таком темпе игры важно сохранять баланс, чтобы не допускать контратак, особенно против команды, которая умеет быстро переходить в нападение.

Коламбус Крю занимает более скромное место в таблице, имея 19 очков после 17 туров. Несмотря на это, команда показывает стабильность: в пяти последних матчах она забивает минимум один гол, а пропускает в среднем 0.80 гола за игру. Это говорит о дисциплинированной обороне и умении цепляться за результат даже против более сильных соперников.

В составе выделяется Диего Росси, забивший 6 голов в сезоне. Коламбус Крю не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что свидетельствует о хорошей форме. Тактически команда может сыграть вторым номером, используя быстрые выпады и стандартные положения. Важно, чтобы гости сохранили концентрацию на протяжении всех 90 минут, так как соперник способен наказать за малейшие ошибки.

Последние матчи и личные встречи

В очных встречах Интер Майами имеет подавляющее преимущество, выиграв шесть последних матчей, включая разгром 5:1 в прошлом сезоне. Однако текущая форма Коламбус Крю и его умение обороняться позволяют предположить, что матч будет более закрытым. Учитывая высокий коэффициент на ничью (4.40), букмекеры допускают, что гости смогут навязать борьбу и уйти от поражения.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Интер Майами — Коламбус Крю, и где смотреть

Матч: Интер Майами — Коламбус Крю состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Miami Freedom Park».

Стартовые составы на матч Интер Майами - Коламбус Крю

Интер Майами
Основной состав
  • 34
    Флаг
    Рокко Риос
    ВР
  • 32
    Флаг
    Ноа Аллен
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Микаэл Силва
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Fricio David Caicedo Jaramillo
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Факундо Мура
    ЗЩ
  • 42
    Флаг
    Янник Брайт
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Каземиро
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Родриго Де Поль
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Матео Сильветти
    НАП
  • 9
    Флаг
    Луис Суарес
    НАП
  • 56
    Флаг
    Dániel Pintér
    НАП
Запасные
  • 97
    Флаг
    Дэйн Сент-Клэр
    ВР
  • 76
    Флаг
    Cesar Ezequiel Abadia-Reda
    ЗЩ
  • 70
    Флаг
    Daniel Sumalla
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Давид Айяла
    ПЗ
  • 59
    Флаг
    Preston Plambeck
    ПЗ
  • 41
    Флаг
    Давид Руис
    ПЗ
  • 55
    Флаг
    Ian Urkidi
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Лионель Месси
    НАП
  • 52
    Флаг
    Diego Alejandro Rey
    НАП
Коламбус Крю
Основной состав
  • 28
    Флаг
    Патрик Шульте
    ВР
  • 4
    Флаг
    Руди Камашо
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Стивен Морейра
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Mohamed Farsi
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Sean Gregory Zawadzki
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Уго Пикар
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Андре Гомеш
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Дилан Шамбос
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Таха Хабрун
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Даниэль Газдаг
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Джамаль Тиаре
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Николас Хаген
    ВР
  • 11
    Флаг
    Брукс Леннон
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Мальте Амундсен
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Cesar Ruvalcaba Perez
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Секу Бангура
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Лаутаро Джакконе
    ПЗ
  • 50
    Флаг
    Tarun Karumanchi
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Браис Мендес
    ПЗ
  • 46
    Флаг
    Chase Mesner Adams
    НАП

Интер Майами - Коламбус Крю – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
13.2
1.04
30.33
4.05
1.4
9.5
9.5
1.09
21
6.25
1.15
14.25

Статистика для ставок

12
Реклама 18+
Интер Майами – Коламбус Крю: Интер Майами побеждает в 6 последних очных матчах
Прогноз
Интер Майами победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.05
Поставить
Интер Майами побеждает в 6 последних матчах
Прогноз
Интер Майами победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.05
Поставить
Коламбус Крю не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Коламбус Крю не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.19
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoИнтер Майами
logoКоламбус Крю
logoМЛС
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол