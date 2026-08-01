МЛС: Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл пройдет 02.08.2026 на стадионе «Audi Field». Хозяева набрали 22 очка в 17 турах сезона, гости — 39 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды ФК Нэшвилл — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ди Си Юнайтед набрал 22 очка в 17 турах и занимает место в середине таблицы. Команда не проигрывает в четырех последних матчах МЛС, а в девяти последних играх неизменно забивает. Однако оборона остается проблемной: пропуски в шести последних матчах и в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти встречах. При этом в атаке хозяева результативны — 1.80 гола за игру в последних пяти матчах, что позволяет рассчитывать на гол в предстоящей встрече.

Лучший бомбардир Ди Си Юнайтед — Тай Барибо, забивший 10 голов в сезоне. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, но команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в девяти последних матчах. Однако пропуски в шести последних играх указывают на уязвимость в обороне, что может стать решающим фактором против более сильного соперника.

ФК Нэшвилл лидирует в турнирной таблице с 39 очками в 17 турах, имея 12 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и показывает надежную игру в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. В атаке гости также эффективны — 1.40 гола за игру в последних пяти матчах, что подтверждает их высокий уровень.

Лучший бомбардир ФК Нэшвилл — Сэм Серридж, забивший 10 голов. Команда стабильно забивает в шести из восьми последних матчей и не проигрывает в пяти из шести последних гостевых встреч против Ди Си Юнайтед. Ориентировочный состав и тактика не раскрыты, но статистика говорит о сбалансированной игре, способной принести победу в этом матче.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 10 мая 2026 года команды сыграли вничью 2:2, а общий счет последних 10 матчей — 12:18 в пользу Нэшвилла. Гости не проигрывают в четырех последних личных встречах и в пяти из шести гостевых. Учитывая более высокую позицию Нэшвилла в таблице и надежную оборону, победа гостей выглядит обоснованным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл, и где смотреть

Матч: Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Audi Field».