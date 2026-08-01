МЛС: Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл пройдет 02.08.2026 на стадионе «Audi Field». Хозяева набрали 22 очка в 17 турах сезона, гости — 39 очков в 17 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды ФК Нэшвилл — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Ди Си Юнайтед набрал 22 очка в 17 турах и занимает место в середине таблицы. Команда не проигрывает в четырех последних матчах МЛС, а в девяти последних играх неизменно забивает. Однако оборона остается проблемной: пропуски в шести последних матчах и в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти встречах. При этом в атаке хозяева результативны — 1.80 гола за игру в последних пяти матчах, что позволяет рассчитывать на гол в предстоящей встрече.
Лучший бомбардир Ди Си Юнайтед — Тай Барибо, забивший 10 голов в сезоне. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, но команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в девяти последних матчах. Однако пропуски в шести последних играх указывают на уязвимость в обороне, что может стать решающим фактором против более сильного соперника.
ФК Нэшвилл лидирует в турнирной таблице с 39 очками в 17 турах, имея 12 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и показывает надежную игру в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. В атаке гости также эффективны — 1.40 гола за игру в последних пяти матчах, что подтверждает их высокий уровень.
Лучший бомбардир ФК Нэшвилл — Сэм Серридж, забивший 10 голов. Команда стабильно забивает в шести из восьми последних матчей и не проигрывает в пяти из шести последних гостевых встреч против Ди Си Юнайтед. Ориентировочный состав и тактика не раскрыты, но статистика говорит о сбалансированной игре, способной принести победу в этом матче.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече 10 мая 2026 года команды сыграли вничью 2:2, а общий счет последних 10 матчей — 12:18 в пользу Нэшвилла. Гости не проигрывают в четырех последних личных встречах и в пяти из шести гостевых. Учитывая более высокую позицию Нэшвилла в таблице и надежную оборону, победа гостей выглядит обоснованным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл, и где смотреть
Матч: Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Audi Field».
Стартовые составы на матч Ди Си Юнайтед - Нэшвилл
- 1Шон ДжонсонВР
- 6Кейсуке КурокаваЗЩ
- 15Кай РоулзЗЩ
- 3Lucas Allen BartlettЗЩ
- 5Сильван ХефтиЗЩ
- 23Брэндон СерванияПЗ
- 21Эндри ДоззеллПЗ
- 25Jackson HopkinsПЗ
- 7Жоао ПегловНАП
- 11Луи МунтянуНАП
- 9Тай БарибоНАП
- 26Алекс БоноВР
- 27Nikola MarkovićЗЩ
- 13Шон НилисЗЩ
- 4Матти ПелтолаЗЩ
- 77Hosei KijimaПЗ
- 8Джаред СтраудПЗ
- 32Oscar AvilezНАП
- 22Нейтан ОрдасНАП
- 99Brian SchwakeВР
- 2Дэниэл ЛовитцЗЩ
- 3Максвелл ВоледзиЗЩ
- 4Хейссон ПаласиосЗЩ
- 31Энди НахарЗЩ
- 16Matthew James CorcoranПЗ
- 20Эдвард ТагсетПЗ
- 37Ахмед КасемНАП
- 10Хани МухтарПЗ
- 14Abdul Shakur MohammedПЗ
- 9Сэм СерриджНАП
- 13Хавьер ВальдесВР
- 27Рид Бейкер-УайтингЗЩ
- 22Josh BauerЗЩ
- 23Jordan KnightЗЩ
- 5Jack MaherЗЩ
- 6Брайан АкостаПЗ
- 12Charles-Emile BrunetПЗ
- 41Уоррен МадригалНАП
- 11Элиас СаадНАП
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