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МЛС: Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл пройдет 02.08.2026 на стадионе «Audi Field». Хозяева набрали 22 очка в 17 турах сезона, гости — 39 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды ФК Нэшвилл — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.35
Ставка
Победа команды ФК Нэшвилл
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Шансы команд на победу

Ди Си Юнайтед набрал 22 очка в 17 турах и занимает место в середине таблицы. Команда не проигрывает в четырех последних матчах МЛС, а в девяти последних играх неизменно забивает. Однако оборона остается проблемной: пропуски в шести последних матчах и в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти встречах. При этом в атаке хозяева результативны — 1.80 гола за игру в последних пяти матчах, что позволяет рассчитывать на гол в предстоящей встрече.

Лучший бомбардир Ди Си Юнайтед — Тай Барибо, забивший 10 голов в сезоне. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, но команда показывает стабильную игру в атаке, забивая в девяти последних матчах. Однако пропуски в шести последних играх указывают на уязвимость в обороне, что может стать решающим фактором против более сильного соперника.

ФК Нэшвилл лидирует в турнирной таблице с 39 очками в 17 турах, имея 12 побед, 3 ничьи и 2 поражения. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей и показывает надежную игру в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. В атаке гости также эффективны — 1.40 гола за игру в последних пяти матчах, что подтверждает их высокий уровень.

Лучший бомбардир ФК Нэшвилл — Сэм Серридж, забивший 10 голов. Команда стабильно забивает в шести из восьми последних матчей и не проигрывает в пяти из шести последних гостевых встреч против Ди Си Юнайтед. Ориентировочный состав и тактика не раскрыты, но статистика говорит о сбалансированной игре, способной принести победу в этом матче.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 10 мая 2026 года команды сыграли вничью 2:2, а общий счет последних 10 матчей — 12:18 в пользу Нэшвилла. Гости не проигрывают в четырех последних личных встречах и в пяти из шести гостевых. Учитывая более высокую позицию Нэшвилла в таблице и надежную оборону, победа гостей выглядит обоснованным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл, и где смотреть

Матч: Ди Си Юнайтед — ФК Нэшвилл состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Audi Field».

Стартовые составы на матч Ди Си Юнайтед - Нэшвилл

Ди Си Юнайтед
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Шон Джонсон
    ВР
  • 6
    Флаг
    Кейсуке Курокава
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Кай Роулз
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Lucas Allen Bartlett
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Сильван Хефти
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Брэндон Сервания
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Эндри Доззелл
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Jackson Hopkins
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Жоао Пеглов
    НАП
  • 11
    Флаг
    Луи Мунтяну
    НАП
  • 9
    Флаг
    Тай Барибо
    НАП
Запасные
  • 26
    Флаг
    Алекс Боно
    ВР
  • 27
    Флаг
    Nikola Marković
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Шон Нилис
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Матти Пелтола
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Hosei Kijima
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Джаред Страуд
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Oscar Avilez
    НАП
  • 22
    Флаг
    Нейтан Ордас
    НАП
Нэшвилл
Основной состав
  • 99
    Флаг
    Brian Schwake
    ВР
  • 2
    Флаг
    Дэниэл Ловитц
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Максвелл Воледзи
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Хейссон Паласиос
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Энди Нахар
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Matthew James Corcoran
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Эдвард Тагсет
    ПЗ
  • 37
    Флаг
    Ахмед Касем
    НАП
  • 10
    Флаг
    Хани Мухтар
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Abdul Shakur Mohammed
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Сэм Серридж
    НАП
Запасные
  • 13
    Флаг
    Хавьер Вальдес
    ВР
  • 27
    Флаг
    Рид Бейкер-Уайтинг
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Josh Bauer
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Jordan Knight
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Jack Maher
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Брайан Акоста
    ПЗ
  • 12
    Флаг
    Charles-Emile Brunet
    ПЗ
  • 41
    Флаг
    Уоррен Мадригал
    НАП
  • 11
    Флаг
    Элиас Саад
    НАП

Ди Си Юнайтед - Нэшвилл – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
16
1.03
16
9
1.14
9
13.5
1.05
14
10
1.19
7.3

Статистика для ставок

11
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Ди Си Юнайтед не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
Прогноз
Ди Си Юнайтед не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
Ди Си Юнайтед – Нэшвилл: Нэшвилл не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против этого соперника в гостях
Прогноз
Нэшвилл не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.17
Поставить
Нэшвилл не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Нэшвилл не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.17
Поставить
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