МЛС: Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс пройдет 02.08.2026 на стадионе «TQL Stadium». Хозяева набрали 23 очка в 17 турах сезона, гости — 33 очка в 17 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Цинциннати — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Цинциннати набрал 23 очка в 17 турах и занимает позицию в середине таблицы. Команда показывает результативный футбол: в последних пяти матчах забито 17 голов, но и пропущено 11. Серия из трех домашних побед подчеркивает уверенность на своем поле, а беспроигрышная серия с голами в 17 матчах подряд говорит о стабильной атакующей игре.
В атаке выделяется Кевин Денкей с 11 голами в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий темп и давление на ворота соперника. Тренерский штаб может использовать быстрые фланги и поддержку полузащиты, что создает дополнительные варианты для взятия ворот. При этом оборона остается уязвимой, но атакующий потенциал компенсирует риски.
Сан-Хосе Эрткуэйкс набрал 33 очка в 17 турах и идет выше в таблице. Однако последние матчи показывают нестабильность: в пяти играх забито всего 5 голов, а пропущено 10. Гостевая серия без поражений в 7 из 9 матчей внушает оптимизм, но пропуски в 11 последних матчах подряд указывают на проблемы в обороне.
Лучший бомбардир Preston Judd с 11 голами является главной угрозой у ворот соперника. Команда способна быстро переходить в атаку, но против Цинциннати с его домашней агрессией важно сохранять концентрацию в защите. Если гости сумеют использовать контратаки, они могут создать моменты, однако оборонительные слабости делают их уязвимыми.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече в 2024 году Цинциннати одержал победу со счетом 4:2. Это дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая атакующую форму Цинциннати и проблемы Сан-Хосе в обороне, ставка на победу хозяев выглядит обоснованной.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс, и где смотреть
Матч: Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TQL Stadium».
Стартовые составы на матч Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс
- 18Роман СелентаноВР
- 12Майлз РобинсонЗЩ
- 24Кайл СмитЗЩ
- 11Samuel Mawuena GidiПЗ
- 10ЭвандерПЗ
- 29Брайан Рамирес ЛеонЗЩ
- 5Обинна НвободоПЗ
- 20Павел БухаПЗ
- 66Эндер ЭченикеНАП
- 9Кевин ДенкейНАП
- 17Kenji Pierre Roger Mboma DemНАП
- 13Ивен ЛоуроВР
- 88Andrei ChirilăЗЩ
- 4Ник ХагглундЗЩ
- 15Тинейдж ХадебеЗЩ
- 2Алвас ПауэллЗЩ
- 27Brian AnungaПЗ
- 16Том БарлоуНАП
- 14Kristian George FletcherНАП
- 99Ayoub JabbariНАП
- 1Ангус ГаннВР
- 87Витор КостаЗЩ
- 18Reid RobertsЗЩ
- 5Daniel MunieЗЩ
- 28Benjamin KikanovicНАП
- 34Beau LerouxПЗ
- 14Роналду ВиейраПЗ
- 20Nick FernandezПЗ
- 11Тимо ВернерНАП
- 19Preston JuddНАП
- 7Уссени БудаНАП
- 31Francesco MontaliВР
- 17Jack JasinskiЗЩ
- 3Поль МариЗЩ
- 2Jamar RickettsЗЩ
- 4Дэйв РомниЗЩ
- 6Иан ХарксПЗ
- 16Джек СкаханПЗ
- 79Дариус ДжонсонНАП
- 9Luka JovanovićНАП
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