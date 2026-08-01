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МЛС: Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс пройдет 02.08.2026 на стадионе «TQL Stadium». Хозяева набрали 23 очка в 17 турах сезона, гости — 33 очка в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Цинциннати — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.80
Ставка
Победа команды Цинциннати
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 14 400 ₽
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Шансы команд на победу

Цинциннати набрал 23 очка в 17 турах и занимает позицию в середине таблицы. Команда показывает результативный футбол: в последних пяти матчах забито 17 голов, но и пропущено 11. Серия из трех домашних побед подчеркивает уверенность на своем поле, а беспроигрышная серия с голами в 17 матчах подряд говорит о стабильной атакующей игре.

В атаке выделяется Кевин Денкей с 11 голами в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий темп и давление на ворота соперника. Тренерский штаб может использовать быстрые фланги и поддержку полузащиты, что создает дополнительные варианты для взятия ворот. При этом оборона остается уязвимой, но атакующий потенциал компенсирует риски.

Сан-Хосе Эрткуэйкс набрал 33 очка в 17 турах и идет выше в таблице. Однако последние матчи показывают нестабильность: в пяти играх забито всего 5 голов, а пропущено 10. Гостевая серия без поражений в 7 из 9 матчей внушает оптимизм, но пропуски в 11 последних матчах подряд указывают на проблемы в обороне.

Лучший бомбардир Preston Judd с 11 голами является главной угрозой у ворот соперника. Команда способна быстро переходить в атаку, но против Цинциннати с его домашней агрессией важно сохранять концентрацию в защите. Если гости сумеют использовать контратаки, они могут создать моменты, однако оборонительные слабости делают их уязвимыми.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2024 году Цинциннати одержал победу со счетом 4:2. Это дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая атакующую форму Цинциннати и проблемы Сан-Хосе в обороне, ставка на победу хозяев выглядит обоснованной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс, и где смотреть

Матч: Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TQL Stadium».

Стартовые составы на матч Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс

Цинциннати
Основной состав
  • 18
    Флаг
    Роман Селентано
    ВР
  • 12
    Флаг
    Майлз Робинсон
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Кайл Смит
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Samuel Mawuena Gidi
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Эвандер
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Брайан Рамирес Леон
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Обинна Нвободо
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Павел Буха
    ПЗ
  • 66
    Флаг
    Эндер Эченике
    НАП
  • 9
    Флаг
    Кевин Денкей
    НАП
  • 17
    Флаг
    Kenji Pierre Roger Mboma Dem
    НАП
Запасные
  • 13
    Флаг
    Ивен Лоуро
    ВР
  • 88
    Флаг
    Andrei Chirilă
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Ник Хагглунд
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Тинейдж Хадебе
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Алвас Пауэлл
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Brian Anunga
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Том Барлоу
    НАП
  • 14
    Флаг
    Kristian George Fletcher
    НАП
  • 99
    Флаг
    Ayoub Jabbari
    НАП
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Ангус Ганн
    ВР
  • 87
    Флаг
    Витор Коста
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Reid Roberts
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Daniel Munie
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Benjamin Kikanovic
    НАП
  • 34
    Флаг
    Beau Leroux
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Роналду Виейра
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Nick Fernandez
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Тимо Вернер
    НАП
  • 19
    Флаг
    Preston Judd
    НАП
  • 7
    Флаг
    Уссени Буда
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Francesco Montali
    ВР
  • 17
    Флаг
    Jack Jasinski
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Поль Мари
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Jamar Ricketts
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Дэйв Ромни
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Иан Харкс
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Джек Скахан
    ПЗ
  • 79
    Флаг
    Дариус Джонсон
    НАП
  • 9
    Флаг
    Luka Jovanović
    НАП

Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.1
1.68
6.2
1.15
6
29
1.04
7.25
76
1.03
14.5
100

Статистика для ставок

9
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Сан-Хосе Эрткуэйкс не проигрывает в 7 из 9 последних матчей в гостях в турнире «МЛС»
Прогноз
Сан-Хосе Эрткуэйкс не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.16
Поставить
Цинциннати побеждает в 3 последних матчах дома
Прогноз
Цинциннати победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.10
Поставить
В последних 5 играх Сан-Хосе Эрткуэйкс пропускает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Цинциннати забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.13
Поставить
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