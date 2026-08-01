МЛС: Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс пройдет 02.08.2026 на стадионе «TQL Stadium». Хозяева набрали 23 очка в 17 турах сезона, гости — 33 очка в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Цинциннати — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Цинциннати набрал 23 очка в 17 турах и занимает позицию в середине таблицы. Команда показывает результативный футбол: в последних пяти матчах забито 17 голов, но и пропущено 11. Серия из трех домашних побед подчеркивает уверенность на своем поле, а беспроигрышная серия с голами в 17 матчах подряд говорит о стабильной атакующей игре.

В атаке выделяется Кевин Денкей с 11 голами в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на высокий темп и давление на ворота соперника. Тренерский штаб может использовать быстрые фланги и поддержку полузащиты, что создает дополнительные варианты для взятия ворот. При этом оборона остается уязвимой, но атакующий потенциал компенсирует риски.

Сан-Хосе Эрткуэйкс набрал 33 очка в 17 турах и идет выше в таблице. Однако последние матчи показывают нестабильность: в пяти играх забито всего 5 голов, а пропущено 10. Гостевая серия без поражений в 7 из 9 матчей внушает оптимизм, но пропуски в 11 последних матчах подряд указывают на проблемы в обороне.

Лучший бомбардир Preston Judd с 11 голами является главной угрозой у ворот соперника. Команда способна быстро переходить в атаку, но против Цинциннати с его домашней агрессией важно сохранять концентрацию в защите. Если гости сумеют использовать контратаки, они могут создать моменты, однако оборонительные слабости делают их уязвимыми.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2024 году Цинциннати одержал победу со счетом 4:2. Это дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая атакующую форму Цинциннати и проблемы Сан-Хосе в обороне, ставка на победу хозяев выглядит обоснованной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс, и где смотреть

Матч: Цинциннати — Сан-Хосе Эрткуэйкс состоится 02.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TQL Stadium».