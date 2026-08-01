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Высшая лига Мексика: Керетаро — Тигрес, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Керетаро — Тигрес пройдет 02.08.2026 на стадионе «Эстадио Коррехидора». Хозяева набрали 3 очка в 2 турах сезона, гости — 1 очко в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Тигрес — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.95
Ставка
Победа команды Тигрес
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 15 600 ₽
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Шансы команд на победу

Керетаро набрал 3 очка в двух турах и идет в верхней части таблицы. Команда выиграла два из трех последних матчей, включая победу над Пачукой (2:1), но также уступила Америке (0:1). В последних пяти играх хозяева забивают в среднем 1.40 гола за матч, пропуская 1.00, что указывает на сбалансированную игру. Однако серия из пропущенных голов в семи последних матчах турнира добавляет рисков в обороне.

В атаке Керетаро выделяется Али Авила, забивший два гола в текущем сезоне. Команда забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, что говорит о стабильной реализации моментов. Тем не менее, против Тигрес, которые традиционно сильны в очных встречах, хозяевам потребуется предельная концентрация в защите, чтобы не допустить ошибок.

Тигрес набрал лишь одно очко в двух турах и занимает позицию ниже соперника. Команда не может выиграть в трех последних матчах турнира, а в последних пяти играх пропускает в среднем 1.60 гола за матч, что является тревожным сигналом. Однако букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.95, что отражает их статус фаворита, несмотря на текущую форму.

В составе Тигрес ключевым игроком является Фернандо Горриаран, забивший один гол в сезоне. Команда забивает в трех последних матчах, но пропускает в четырех, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, в очных встречах с Керетаро Тигрес имеют значительное преимущество: они не проигрывают в 17 из 19 последних матчей и не пропускают в трех последних. Это дает основания рассчитывать на положительный результат.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Тигрес имеют подавляющее преимущество по счету (15:3) и не проигрывают в трех последних матчах. Учитывая, что гости традиционно уверенно действуют против Керетаро, а букмекеры отдают предпочтение Тигрес, их победа выглядит обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Керетаро — Тигрес, и где смотреть

Матч: Керетаро — Тигрес состоится 02.08.2026 и начнется в 02:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эстадио Коррехидора».

Стартовые составы на матч Керетаро - Тигрес

Керетаро
Основной состав
  • 25
    Флаг
    Гильермо Альисон
    ВР
  • 27
    Флаг
    Даниэль Парра
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Lucas Abascia
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Диего Рейес
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Bayron David Duarte Duarte
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Сантьяго Хоменченко
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Карло Гарсия
    ПЗ
  • 12
    Флаг
    Пауло Виктор
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Матео Коронель
    НАП
  • 16
    Флаг
    Энцо Хименес
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Али Авила
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Хосе Эрнандес
    ВР
  • 15
    Флаг
    Карлос Вильянуэва
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Erik Duenas
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Alejandro Alcalá Solorio
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Jean Unjanque
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Juan Eduardo Robles Vargas
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Waldo Emilio Madrid Quezada
    ПЗ
  • 35
    Флаг
    Juan Pablo Cázares
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Juan Carlos Martínez Jr.
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Эдуардо Перес
    НАП
Тигрес
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Науэль Гусман
    ВР
  • 32
    Флаг
    Владимир Лоронья
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Ромуло Цварг
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Жоаким Перейра Силва
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Хесус Гарса
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Сесар Араухо
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Фернандо Горриаран
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Хуан Брунетта
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Хонатан Эррера
    НАП
  • 16
    Флаг
    Диего Лайнес
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Родриго Агирре
    НАП
Запасные
  • 25
    Флаг
    Карлос Родригес
    ВР
  • 15
    Флаг
    Алан Франко
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Fernando Imanol Ordóñez Delgado
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Rafael Guerrero Ramírez
    ЗЩ
  • 193
    Флаг
    Marcelo Salinas Villarreal
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Франсиско Рейес
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Хуан Вигон
    ПЗ
  • 198
    Флаг
    Isac Neftael Galván Peña
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Diego Alexander Sánchez Guevara
    НАП
  • 205
    Флаг
    Antonio de María y Campos Moreno
    НАП

Керетаро - Тигрес – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
10.5
1.15
8.5
13
1.07
11
9.25
1.15
8.25
12.8
1.1
9.2

Статистика для ставок

12
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Керетаро – Тигрес: Тигрес не проигрывает в 17 из 19 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Тигрес не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.14
Поставить
Керетаро не проигрывает в 11 из 13 последних матчей
Прогноз
Керетаро не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.35
Поставить
Тигрес проигрывает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Высшая лига»
Прогноз
Керетаро победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
10.50
Поставить
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