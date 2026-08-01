Высшая лига Мексика: Керетаро — Тигрес, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Керетаро — Тигрес пройдет 02.08.2026 на стадионе «Эстадио Коррехидора». Хозяева набрали 3 очка в 2 турах сезона, гости — 1 очко в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Тигрес — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Керетаро набрал 3 очка в двух турах и идет в верхней части таблицы. Команда выиграла два из трех последних матчей, включая победу над Пачукой (2:1), но также уступила Америке (0:1). В последних пяти играх хозяева забивают в среднем 1.40 гола за матч, пропуская 1.00, что указывает на сбалансированную игру. Однако серия из пропущенных голов в семи последних матчах турнира добавляет рисков в обороне.

В атаке Керетаро выделяется Али Авила, забивший два гола в текущем сезоне. Команда забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, что говорит о стабильной реализации моментов. Тем не менее, против Тигрес, которые традиционно сильны в очных встречах, хозяевам потребуется предельная концентрация в защите, чтобы не допустить ошибок.

Тигрес набрал лишь одно очко в двух турах и занимает позицию ниже соперника. Команда не может выиграть в трех последних матчах турнира, а в последних пяти играх пропускает в среднем 1.60 гола за матч, что является тревожным сигналом. Однако букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.95, что отражает их статус фаворита, несмотря на текущую форму.

В составе Тигрес ключевым игроком является Фернандо Горриаран, забивший один гол в сезоне. Команда забивает в трех последних матчах, но пропускает в четырех, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, в очных встречах с Керетаро Тигрес имеют значительное преимущество: они не проигрывают в 17 из 19 последних матчей и не пропускают в трех последних. Это дает основания рассчитывать на положительный результат.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Тигрес имеют подавляющее преимущество по счету (15:3) и не проигрывают в трех последних матчах. Учитывая, что гости традиционно уверенно действуют против Керетаро, а букмекеры отдают предпочтение Тигрес, их победа выглядит обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Керетаро — Тигрес, и где смотреть

Матч: Керетаро — Тигрес состоится 02.08.2026 и начнется в 02:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эстадио Коррехидора».