Высшая лига Мексика: Керетаро — Тигрес, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Керетаро — Тигрес пройдет 02.08.2026 на стадионе «Эстадио Коррехидора». Хозяева набрали 3 очка в 2 турах сезона, гости — 1 очко в 2 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Тигрес — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Керетаро набрал 3 очка в двух турах и идет в верхней части таблицы. Команда выиграла два из трех последних матчей, включая победу над Пачукой (2:1), но также уступила Америке (0:1). В последних пяти играх хозяева забивают в среднем 1.40 гола за матч, пропуская 1.00, что указывает на сбалансированную игру. Однако серия из пропущенных голов в семи последних матчах турнира добавляет рисков в обороне.
В атаке Керетаро выделяется Али Авила, забивший два гола в текущем сезоне. Команда забивает в девяти из одиннадцати последних матчей, что говорит о стабильной реализации моментов. Тем не менее, против Тигрес, которые традиционно сильны в очных встречах, хозяевам потребуется предельная концентрация в защите, чтобы не допустить ошибок.
Тигрес набрал лишь одно очко в двух турах и занимает позицию ниже соперника. Команда не может выиграть в трех последних матчах турнира, а в последних пяти играх пропускает в среднем 1.60 гола за матч, что является тревожным сигналом. Однако букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.95, что отражает их статус фаворита, несмотря на текущую форму.
В составе Тигрес ключевым игроком является Фернандо Горриаран, забивший один гол в сезоне. Команда забивает в трех последних матчах, но пропускает в четырех, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, в очных встречах с Керетаро Тигрес имеют значительное преимущество: они не проигрывают в 17 из 19 последних матчей и не пропускают в трех последних. Это дает основания рассчитывать на положительный результат.
Последние матчи и личные встречи
В последних десяти очных встречах Тигрес имеют подавляющее преимущество по счету (15:3) и не проигрывают в трех последних матчах. Учитывая, что гости традиционно уверенно действуют против Керетаро, а букмекеры отдают предпочтение Тигрес, их победа выглядит обоснованным выбором.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Керетаро — Тигрес, и где смотреть
Матч: Керетаро — Тигрес состоится 02.08.2026 и начнется в 02:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эстадио Коррехидора».
Стартовые составы на матч Керетаро - Тигрес
- 25Гильермо АльисонВР
- 27Даниэль ПарраЗЩ
- 2Lucas AbasciaЗЩ
- 13Диего РейесЗЩ
- 24Bayron David Duarte DuarteЗЩ
- 5Сантьяго ХоменченкоПЗ
- 4Карло ГарсияПЗ
- 12Пауло ВикторЗЩ
- 11Матео КоронельНАП
- 16Энцо ХименесПЗ
- 9Али АвилаНАП
- 1Хосе ЭрнандесВР
- 15Карлос ВильянуэваЗЩ
- 18Erik DuenasПЗ
- 20Alejandro Alcalá SolorioПЗ
- 22Jean UnjanqueПЗ
- 23Juan Eduardo Robles VargasПЗ
- 29Waldo Emilio Madrid QuezadaПЗ
- 35Juan Pablo CázaresПЗ
- 30Juan Carlos Martínez Jr.ПЗ
- 26Эдуардо ПересНАП
- 1Науэль ГусманВР
- 32Владимир ЛороньяЗЩ
- 23Ромуло ЦваргПЗ
- 28Жоаким Перейра СилваЗЩ
- 14Хесус ГарсаЗЩ
- 5Сесар АраухоПЗ
- 8Фернандо ГорриаранПЗ
- 11Хуан БрунеттаПЗ
- 77Хонатан ЭррераНАП
- 16Диего ЛайнесПЗ
- 17Родриго АгирреНАП
- 25Карлос РодригесВР
- 15Алан ФранкоЗЩ
- 26Fernando Imanol Ordóñez DelgadoЗЩ
- 33Rafael Guerrero RamírezЗЩ
- 193Marcelo Salinas VillarrealЗЩ
- 2Франсиско РейесЗЩ
- 6Хуан ВигонПЗ
- 198Isac Neftael Galván PeñaПЗ
- 30Diego Alexander Sánchez GuevaraНАП
- 205Antonio de María y Campos MorenoНАП
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