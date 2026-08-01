Товарищеские матчи (клубы): Лестер — Дженоа, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лестер — Дженоа пройдет 01.08.2026 в Лейчестере на стадионе «Кинг Пауэр». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Дженоа — коэффициент 2.03. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Лестер подходит к матчу с серией без поражений в шести последних играх, включая три встречи в рамках товарищеского турнира, где команда набрала семь очков из девяти возможных. В последних пяти матчах «лисы» забивают в среднем 1.80 гола за игру, пропуская при этом 0.80, что указывает на сбалансированную игру. Однако соперник имеет более высокий коэффициент на победу, что отражает букмекерскую оценку сил.

В атаке Лестер опирается на Уилла Алвеса, который является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне с двумя голами. Ориентировочный состав не указан, но тренерский штаб может использовать ротацию в предсезонный период. Важно сохранить компактность в обороне, так как в последних матчах команда пропускает, но при этом стабильно забивает, что позволяет рассчитывать на результативный матч.

Дженоа имеет в активе четыре очка в двух турах товарищеского турнира, одержав одну победу и одну ничью. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропуская 1.20, что говорит о некоторых проблемах в обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу Дженоа коэффициентом 2.03, что делает ее фаворитом встречи, несмотря на статистику.

В составе Дженоа отсутствуют травмированные Жуниор Мессиас и Хамед Траоре, что может повлиять на глубину состава. Однако команда имеет опыт выступлений в Серии А и может использовать тактическую гибкость. Ориентировочный состав не указан, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы в атаку и стандартные положения, чтобы компенсировать кадровые потери.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Лестер выглядит стабильнее в атаке, однако Дженоа имеет более высокий коэффициент на победу, что отражает букмекерскую оценку. Учитывая мотивацию гостей и их опыт в еврокубках, ставка на победу Дженоа выглядит обоснованной.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Дженоа в списке травмированных Жуниор Мессиас и Хамед Траоре.

Когда начнется матч Лестер — Дженоа, и где смотреть

Матч: Лестер — Дженоа состоится 01.08.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр».