Товарищеские матчи (клубы): Чезена — , шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Чезена — пройдет 01.08.2026 на стадионе «Дино Мануцци».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Чезена — коэффициент 1.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Чезена подходит к матчу в статусе явного фаворита, что подтверждается коэффициентом 1.10. Команда уверенно начала турнир, одержав две победы в двух матчах, и демонстрирует стабильную игру как в атаке, так и в обороне. В последних пяти встречах хозяева забили девять голов, пропустив лишь четыре, что говорит о сбалансированности действий. Домашний фактор также играет на руку: Чезена не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своем поле, что добавляет уверенности перед игрой с аутсайдером.

В составе Чезены выделяются игроки, способные решить исход встречи. Команда забивает в трех последних матчах подряд, что свидетельствует о налаженной атакующей игре. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, который успешно взаимодействует в центре поля и быстро переходит из обороны в атаку. Учитывая слабость гостей в обороне, Чезена имеет все возможности для того, чтобы контролировать ход матча и создавать большое количество моментов у ворот соперника.

Фоссомброне, напротив, испытывает серьезные трудности. Гости не выигрывают в восьми последних выездных матчах в рамках товарищеских турниров, что указывает на проблемы с игрой на чужом поле. В последних пяти встречах команда пропустила девять голов, в среднем 1.80 за игру, при этом забила лишь пять. Такая статистика говорит о слабой обороне и невыразительной атаке, что делает их уязвимыми перед хорошо организованным соперником. В текущем турнире у Фоссомброне нет ни одной победы, что подчеркивает их неготовность к серьезной конкуренции.

Несмотря на неутешительные показатели, Фоссомброне может рассчитывать на определенную организацию игры. Команда пропускает в пяти последних матчах, что указывает на системные ошибки в защите. Однако гости способны создавать моменты у чужих ворот, о чем говорит их средний показатель забитых голов — 1.00 за игру. Тем не менее, против такого соперника, как Чезена, который отличается высокой результативностью и надежностью в обороне, шансы Фоссомброне на успех выглядят минимальными. Им предстоит приложить максимум усилий, чтобы не допустить разгрома.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного преимущества одной из сторон, но текущая форма и турнирная мотивация говорят в пользу Чезены. Хозяева демонстрируют стабильные результаты, а гости находятся в затяжном кризисе, что делает победу Чезены наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Чезена — , и где смотреть

Матч: Чезена — состоится 01.08.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Дино Мануцци».