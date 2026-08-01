Товарищеские матчи (клубы): Кория — Реал Авила, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Кория — Реал Авила пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Кория — коэффициент 1.93. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Депортиво Кория подходит к матчу с преимуществом букмекерской оценки: коэффициент на победу хозяев составляет 1.93, что отражает их статус фаворита. В текущем турнире команда имеет одну победу и одно поражение, но в последних пяти играх забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская 1.00. При этом Кория забивает в пяти последних матчах подряд, что говорит о стабильности в атаке. Однако в прошлой игре против Вальядолида команда потерпела разгромное поражение 1:4, что может указывать на уязвимость против более сильных соперников. Тем не менее, в целом Кория не проигрывает в семи из девяти последних матчей, что подтверждает их конкурентноспособность.

В атаке Кория опирается на коллективные действия: команда забивает в каждом из последних пяти матчей, суммарно 9 голов. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и давление на оборону соперника. Ориентировочный состав не указан, но по доступным данным можно предположить, что ключевые игроки атаки находятся в хорошей форме. Важно, чтобы команда сохранила концентрацию в обороне, так как пропуски в пяти последних матчах подряд указывают на проблемы при игре без мяча. Если Кория сможет реализовать свои моменты и не допустить ошибок в защите, их шансы на победу высоки.

Реал Авила подходит к матчу с менее убедительными показателями: в последних пяти играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропуская 2.60. При этом Реал Авила пропускает в пяти последних матчах подряд, что говорит о серьезных проблемах в обороне. В текущем турнире команда еще не провела ни одного матча, поэтому ее форма оценивается только по товарищеским встречам. В последних пяти играх Реал Авила забивает 5 голов и пропускает 13, что указывает на нестабильность. Несмотря на то, что команда забивает в семи из девяти последних матчей, ее оборонительные действия вызывают вопросы.

Реал Авила, вероятно, сделает ставку на контратаки и стандартные положения, так как в атаке у них есть игроки, способные создавать моменты. Однако против команды, которая стабильно забивает, им будет сложно удержать свои ворота в неприкосновенности. Тренерский штаб может попытаться укрепить оборону, но по доступным данным это не выглядит надежным. Ключевым фактором для гостей станет реализация своих моментов, так как пропуская в среднем 2.60 гола за игру, они вряд ли смогут рассчитывать на победу, если не улучшат игру в защите. В целом, шансы Реал Авила на успех выглядят ниже, что подтверждается коэффициентом 3.65.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Кория более стабильна в атаке и имеет лучшую оборонительную статистику, чем Реал Авила. Учитывая, что гости пропускают в среднем 2.60 гола за игру, а хозяева забивают в каждом из последних пяти матчей, победа Кория выглядит обоснованным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кория — Реал Авила, и где смотреть

Матч: Кория — Реал Авила состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени.