Товарищеские матчи (клубы): Бетис — Альмерия, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Бетис — Альмерия пройдет 01.08.2026 в La Línea de la Concepción на стадионе «Мунисипаль де Ла Линеа». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Бетис подходит к матчу с серией из трех побед в последних четырех играх, включая разгром Лиона 4:0. В среднем команда забивает 2.00 гола за игру и пропускает 0.40, что говорит о надежной обороне. Однако в турнирной таблице у хозяев ноль очков после четырех туров, что указывает на нестабильность в официальных матчах. Тем не менее, в товарищеских встречах команда выглядит уверенно, и домашний стадион добавляет аргументов в пользу атакующего настроя.

В составе Бетиса выделяются игроки, способные решить эпизод, но тренерский штаб может варьировать тактику в зависимости от соперника. Ориентировочный состав включает ключевых исполнителей, которые обеспечивают высокий темп и контроль мяча. Важно, что команда забивает в 13 из 15 последних матчей, что подчеркивает стабильность в атаке. Однако отсутствие нескольких игроков из-за травм может повлиять на глубину состава, но это не должно стать решающим фактором в товарищеском матче.

Альмерия провела всего один матч в текущем турнире и одержала победу, что дает ей положительный настрой. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.20 гола и пропускает 1.00, что говорит о сбалансированной игре. Гости не проигрывают в пяти из семи последних матчей, что свидетельствует о стабильности. Однако в товарищеских встречах результаты были смешанными, включая поражение от Малаги, что может указывать на некоторые проблемы в обороне.

Альмерия опирается на командную игру и быстрые переходы в атаку. В составе есть исполнители, способные создавать моменты, но тренерский штаб может сделать ставку на оборону и контратаки. Ориентировочный состав включает игроков, которые обеспечивают мобильность в центре поля. Важно, что команда забивает в семи из девяти последних матчей, что говорит о способности находить моменты. Однако против более сильного соперника гостям предстоит проявить дисциплину и избегать ошибок в защите.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Бетис имеет небольшое преимущество по разнице мячей (18:17) и не проигрывает в четырех последних матчах против Альмерии. Однако в товарищеском матче мотивация и состав могут отличаться, что уравнивает шансы. Учитывая плотный характер противостояния и высокий коэффициент на ничью (3.95), вероятен равный матч с обоюдными шансами.

Травмированные игроки

У команды Бетис в списке травмированных Анхель Ортис, Марк Бартра и Айтор Руибаль.

Когда начнется матч Бетис — Альмерия, и где смотреть

Матч: Бетис — Альмерия состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ла Линеа».