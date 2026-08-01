3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Линкольн Сити — Барнсли, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Линкольн Сити — Барнсли пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (England)». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Линкольн Сити — коэффициент 2.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
2.50
Ставка
Победа команды Линкольн Сити
Бонус
Специальный бонус 15 000 ₽
Повторить ставку в FONBET
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 37 500 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Линкольн Сити подходит к матчу после серии нестабильных результатов: в последних пяти играх команда одержала три победы, но потерпела два крупных поражения, включая разгром от Гримсби Таун (1:5). В турнирной таблице клуб пока не набрал очков в трех турах, что отражает сложности на старте сезона. Тем не менее, букмекеры оценивают шансы хозяев и гостей одинаково, что указывает на отсутствие явного фаворита и возможный плотный характер встречи.

В атаке Линкольн Сити способен создавать моменты, о чем свидетельствуют победы над Бостон Юнайтед и Порт Вейл с разницей в два мяча. Однако оборона остается уязвимой, особенно в матчах с более сильными соперниками. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакующими действиями и надежностью в защите, чтобы использовать поддержку домашних трибун и добиться положительного результата в товарищеском матче.

Барнсли также не набрал очков в трех турах, но в последних встречах демонстрирует более уверенную игру: победы над Скарборо Атлетик и Мэтлок Таун, а также поражение от Йорк Сити с минимальным счетом. Команда показывает умение забивать и контролировать ход игры против соперников из низших лиг, однако в матчах с более сильными оппонентами, как Стокпорт, возникают проблемы. Букмекерская оценка шансов команд идентична, что подчеркивает равенство сил.

В составе Барнсли есть исполнители, способные решить эпизод, но стабильность остается вопросом. Команда предпочитает играть вторым номером, используя быстрые контратаки и стандартные положения. В товарищеском матче тренерский штаб может экспериментировать с составом, что добавляет непредсказуемости. Для успеха гостям важно сохранить концентрацию на протяжении всех 90 минут и избежать ошибок в обороне, которые приводили к поражениям в недавних выездных играх.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами в последние годы не проводились, поэтому тактический прогноз строится на текущей форме и букмекерской оценке. Учитывая равные коэффициенты и нестабильность обеих команд, небольшое преимущество получает Линкольн Сити за счет фактора своего поля и более свежих побед в последних турах, что делает победу хозяев обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Линкольн Сити — Барнсли, и где смотреть

Матч: Линкольн Сити — Барнсли состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (England)».

Стартовые составы на матч Линкольн Сити - Барнсли

Составы еще неизвестны

Линкольн Сити - Барнсли – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
21
8.5
1.08
26
10
1.03
2.3
3.3
2.85
36.12
19.52
1.01

Статистика для ставок

9
Реклама 18+
Линкольн Сити не проигрывает в 13 из 14 последних матчей дома
Прогноз
Линкольн Сити не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.90
Поставить
Линкольн Сити – Барнсли: Линкольн Сити побеждает в 3 последних очных матчах
Прогноз
Линкольн Сити победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
21
Поставить
В последних 5 играх Барнсли пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Линкольн Сити забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
5.30
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
Все бонусы
Реклама 18+
logoЛинкольн Сити
logoБарнсли
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол