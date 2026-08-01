Товарищеские матчи (клубы): Жирона — Арсенал, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Жирона — Арсенал пройдет 01.08.2026 в Жирона на стадионе «Монтиливи».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Арсенал — коэффициент 1.87. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Жирона подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх команда забила и пропустила по семь мячей, что говорит о проблемах в обороне. В текущем товарищеском турнире у нее одна победа, одна ничья и одно поражение, а серия без выигрышей дома достигла шести матчей. Эти данные указывают на уязвимость хозяев, особенно против соперника, который редко пропускает.
В составе Жироны есть потери: из-за травм не сыграют Владислав Ванат и Кристиан Порту. Это ослабляет атакующий потенциал и глубину состава. Тренерскому штабу предстоит перестраивать игру в центре поля, что может сказаться на контроле мяча. Учитывая, что команда пропускает в одиннадцати последних матчах, оборона остается главной зоной риска.
Арсенал демонстрирует уверенную игру: в последних пяти матчах забито шесть голов, пропущено всего два, в среднем 1.20 забитых и 0.40 пропущенных за игру. Команда не проигрывает в семи из девяти последних встреч и забивает в девяти матчах подряд. Эти показатели подчеркивают стабильность и надежность, что особенно важно в гостевом матче.
У Арсенала есть кадровая потеря — Бен Уайт травмирован, но в остальном состав выглядит сбалансированным. Атакующая линия способна создавать моменты, а оборона редко допускает ошибки. В прошлой очной встрече в Лиге чемпионов Арсенал обыграл Жирону со счетом 2:1, что добавляет уверенности. Коэффициент 1.87 отражает статус фаворита, и команда готова подтвердить его на поле.
Последние матчи и личные встречи
В единственной недавней очной встрече в Лиге чемпионов Арсенал одержал победу со счетом 2:1. Учитывая текущую форму гостей, их надежную оборону и проблемы Жироны дома, разумно ожидать, что Арсенал вновь возьмет верх.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Жирона в списке травмированных Владислав Ванат и Кристиан Порту.
У команды Арсенал в списке травмированных Бен Уайт.
Когда начнется матч Жирона — Арсенал, и где смотреть
Матч: Жирона — Арсенал состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи».
Стартовые составы на матч Жирона - Арсенал
- 13Пауло ГассанигаВР
- 24Алекс МореноЗЩ
- 5Давид ЛопесЗЩ
- 16Алехандро ФрансесЗЩ
- 4Арнау МартинесЗЩ
- 29Ласс КурумаПЗ
- 8Фран БельтранПЗ
- 30Ким Мин СуНАП
- 6Донни ван де БекПЗ
- 17Брайан ХильНАП
- 19Владислав ВанатНАП
- 25Владислав КрапивцовВР
- 99Серджи ПучВР
- 39Guillem Badía GutiérrezЗЩ
- 28Хиберт ЖорданаЗЩ
- 94Антонио СальгероЗЩ
- 35Анталь ЯкобишвилиЗЩ
- 36Рикард АртероПЗ
- 33Izan González MuñozПЗ
- 23Иван МартинПЗ
- 27Габриэл МизехауйПЗ
- 38Holmes Júnior Zamorano MuñozПЗ
- 14Дауда КамараНАП
- 31Джастин ГарсияНАП
- 34Александр ПищурНАП
- 9Абель РуисНАП
- 95Хави СарасаНАП
- 7Кристиан СтуаниНАП
- 8ПортуНАП
- 13Кепа АррисабалагаВР
- 33Риккардо КалафьориЗЩ
- 5Пьеро ИнкапиэЗЩ
- 3Кристиан МоскераЗЩ
- 4Бен УайтЗЩ
- 29Кай ХавертцНАП
- 22Итан НванериПЗ
- 49Майлз Льюис-СкеллиЗЩ
- 17Христос ЦолисНАП
- 14Виктор ДьокерешНАП
- 56Макс ДоуманПЗ
- 79Хари РансонВР
- 30Иллан МельеВР
- 38Brayden Cian ClarkeЗЩ
- 52Oluwatoyosi Joshua Adewale OgunnaikeЗЩ
- 89Марли СалмонЗЩ
- 37Demiane Hesus AgustienПЗ
- 39Луи КоплиПЗ
- 44Ифе ИбрагимПЗ
- 45Theo Devon JulienneПЗ
- 21Фабиу ВиейраПЗ
- 43Андре Харриман-АннусНАП
- 46Исмеал КабиаНАП
- 24Рис НелсонНАП
- 53Кейдак О’НиллНАП
- 9Габриэл ЖезусНАП
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