Товарищеские матчи (клубы): Жирона — Арсенал, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Жирона — Арсенал пройдет 01.08.2026 в Жирона на стадионе «Монтиливи».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Арсенал — коэффициент 1.87. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Жирона подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх команда забила и пропустила по семь мячей, что говорит о проблемах в обороне. В текущем товарищеском турнире у нее одна победа, одна ничья и одно поражение, а серия без выигрышей дома достигла шести матчей. Эти данные указывают на уязвимость хозяев, особенно против соперника, который редко пропускает.

В составе Жироны есть потери: из-за травм не сыграют Владислав Ванат и Кристиан Порту. Это ослабляет атакующий потенциал и глубину состава. Тренерскому штабу предстоит перестраивать игру в центре поля, что может сказаться на контроле мяча. Учитывая, что команда пропускает в одиннадцати последних матчах, оборона остается главной зоной риска.

Арсенал демонстрирует уверенную игру: в последних пяти матчах забито шесть голов, пропущено всего два, в среднем 1.20 забитых и 0.40 пропущенных за игру. Команда не проигрывает в семи из девяти последних встреч и забивает в девяти матчах подряд. Эти показатели подчеркивают стабильность и надежность, что особенно важно в гостевом матче.

У Арсенала есть кадровая потеря — Бен Уайт травмирован, но в остальном состав выглядит сбалансированным. Атакующая линия способна создавать моменты, а оборона редко допускает ошибки. В прошлой очной встрече в Лиге чемпионов Арсенал обыграл Жирону со счетом 2:1, что добавляет уверенности. Коэффициент 1.87 отражает статус фаворита, и команда готова подтвердить его на поле.

Последние матчи и личные встречи

В единственной недавней очной встрече в Лиге чемпионов Арсенал одержал победу со счетом 2:1. Учитывая текущую форму гостей, их надежную оборону и проблемы Жироны дома, разумно ожидать, что Арсенал вновь возьмет верх.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Лига чемпионов. 29.01.2025 Жирона 1 – 2 Арсенал

Травмированные игроки

У команды Жирона в списке травмированных Владислав Ванат и Кристиан Порту.

У команды Арсенал в списке травмированных Бен Уайт.

Когда начнется матч Жирона — Арсенал, и где смотреть

Матч: Жирона — Арсенал состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи».