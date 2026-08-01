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Товарищеские матчи (клубы): Жирона — Арсенал, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Жирона — Арсенал пройдет 01.08.2026 в Жирона на стадионе «Монтиливи».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Арсенал — коэффициент 1.87. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.87
Ставка
Победа команды Арсенал
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 2 805 ₽
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Шансы команд на победу

Жирона подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх команда забила и пропустила по семь мячей, что говорит о проблемах в обороне. В текущем товарищеском турнире у нее одна победа, одна ничья и одно поражение, а серия без выигрышей дома достигла шести матчей. Эти данные указывают на уязвимость хозяев, особенно против соперника, который редко пропускает.

В составе Жироны есть потери: из-за травм не сыграют Владислав Ванат и Кристиан Порту. Это ослабляет атакующий потенциал и глубину состава. Тренерскому штабу предстоит перестраивать игру в центре поля, что может сказаться на контроле мяча. Учитывая, что команда пропускает в одиннадцати последних матчах, оборона остается главной зоной риска.

Арсенал демонстрирует уверенную игру: в последних пяти матчах забито шесть голов, пропущено всего два, в среднем 1.20 забитых и 0.40 пропущенных за игру. Команда не проигрывает в семи из девяти последних встреч и забивает в девяти матчах подряд. Эти показатели подчеркивают стабильность и надежность, что особенно важно в гостевом матче.

У Арсенала есть кадровая потеря — Бен Уайт травмирован, но в остальном состав выглядит сбалансированным. Атакующая линия способна создавать моменты, а оборона редко допускает ошибки. В прошлой очной встрече в Лиге чемпионов Арсенал обыграл Жирону со счетом 2:1, что добавляет уверенности. Коэффициент 1.87 отражает статус фаворита, и команда готова подтвердить его на поле.

Последние матчи и личные встречи

В единственной недавней очной встрече в Лиге чемпионов Арсенал одержал победу со счетом 2:1. Учитывая текущую форму гостей, их надежную оборону и проблемы Жироны дома, разумно ожидать, что Арсенал вновь возьмет верх.

Травмированные игроки

У команды Жирона в списке травмированных Владислав Ванат и Кристиан Порту.

У команды Арсенал в списке травмированных Бен Уайт.

Когда начнется матч Жирона — Арсенал, и где смотреть

Матч: Жирона — Арсенал состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Монтиливи».

Стартовые составы на матч Жирона - Арсенал

Жирона
Основной состав
  • 13
    Флаг
    Пауло Гассанига
    ВР
  • 24
    Флаг
    Алекс Морено
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Давид Лопес
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Алехандро Франсес
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Арнау Мартинес
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Ласс Курума
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Фран Бельтран
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Ким Мин Су
    НАП
  • 6
    Флаг
    Донни ван де Бек
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Брайан Хиль
    НАП
  • 19
    Флаг
    Владислав Ванат
    НАП
Запасные
  • 25
    Флаг
    Владислав Крапивцов
    ВР
  • 99
    Флаг
    Серджи Пуч
    ВР
  • 39
    Флаг
    Guillem Badía Gutiérrez
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Хиберт Жордана
    ЗЩ
  • 94
    Флаг
    Антонио Сальгеро
    ЗЩ
  • 35
    Флаг
    Анталь Якобишвили
    ЗЩ
  • 36
    Флаг
    Рикард Артеро
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Izan González Muñoz
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Иван Мартин
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Габриэл Мизехауй
    ПЗ
  • 38
    Флаг
    Holmes Júnior Zamorano Muñoz
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Дауда Камара
    НАП
  • 31
    Флаг
    Джастин Гарсия
    НАП
  • 34
    Флаг
    Александр Пищур
    НАП
  • 9
    Флаг
    Абель Руис
    НАП
  • 95
    Флаг
    Хави Сараса
    НАП
  • 7
    Флаг
    Кристиан Стуани
    НАП
Не принимают участие
  • 8
    Флаг
    Порту
    НАП
Арсенал
Основной состав
  • 13
    Флаг
    Кепа Аррисабалага
    ВР
  • 33
    Флаг
    Риккардо Калафьори
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Пьеро Инкапиэ
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Кристиан Москера
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Бен Уайт
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Кай Хавертц
    НАП
  • 22
    Флаг
    Итан Нванери
    ПЗ
  • 49
    Флаг
    Майлз Льюис-Скелли
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Христос Цолис
    НАП
  • 14
    Флаг
    Виктор Дьокереш
    НАП
  • 56
    Флаг
    Макс Доуман
    ПЗ
Запасные
  • 79
    Флаг
    Хари Рансон
    ВР
  • 30
    Флаг
    Иллан Мелье
    ВР
  • 38
    Флаг
    Brayden Cian Clarke
    ЗЩ
  • 52
    Флаг
    Oluwatoyosi Joshua Adewale Ogunnaike
    ЗЩ
  • 89
    Флаг
    Марли Салмон
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Demiane Hesus Agustien
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Луи Копли
    ПЗ
  • 44
    Флаг
    Ифе Ибрагим
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Theo Devon Julienne
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Фабиу Виейра
    ПЗ
  • 43
    Флаг
    Андре Харриман-Аннус
    НАП
  • 46
    Флаг
    Исмеал Кабиа
    НАП
  • 24
    Флаг
    Рис Нелсон
    НАП
  • 53
    Флаг
    Кейдак О’Нилл
    НАП
  • 9
    Флаг
    Габриэл Жезус
    НАП

Жирона - Арсенал – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
76
10.5
1.3
34.57
22.71
1.01
25
10.5
1.05
30
11
1.06

Статистика для ставок

8
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Арсенал не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз
Арсенал не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.07
Поставить
Жирона не выигрывает в 6 последних матчах дома
Прогноз
Арсенал не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.07
Поставить
В последних 5 играх Арсенал пропускает в среднем 0.40 гола за игру
Прогноз
Жирона не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.93
Поставить
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