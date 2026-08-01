Товарищеские матчи (клубы): Андорра — Сабадель, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Андорра — Сабадель пройдет 01.08.2026 на стадионе «CAR de Sant Cugat». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Андорра — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Андорра подходит к матчу в отличной форме: команда не проигрывает в пяти последних встречах, одержав три победы и дважды сыграв вничью. В этих играх хозяева забили девять голов и пропустили всего три, что говорит о сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. Средние показатели за последние пять матчей — 1.80 забитых и 0.60 пропущенных мяча за игру — подтверждают уверенность команды в своих действиях. Турнирное положение, однако, не отражает текущей формы: в пяти турах сезона Андорра набрала лишь ноль очков, что может быть связано с ротацией состава в товарищеских матчах. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.45, что указывает на их статус фаворита в предстоящей встрече.

В составе Андорры нет явных лидеров, но командная игра позволяет создавать моменты у чужих ворот. Ориентировочный состав, вероятно, будет близок к оптимальному, учитывая важность матча для проверки сил перед сезоном. Тренерский штаб может сделать ставку на высокий прессинг и быстрые переходы в атаку, что принесло успех в последних играх. Важно, что Андорра забивает в четырех последних очных встречах с Сабаделем, что говорит о способности хозяев находить пути к чужим воротам. Если команда сохранит текущий темп и реализацию, она сможет добиться положительного результата.

Сабадель имеет более скромные показатели в последних матчах: одна победа, одна ничья и одно поражение в текущем турнире. За последние пять игр команда забила шесть голов и пропустила четыре, что в среднем составляет 1.20 забитых и 0.80 пропущенных мяча за игру. Эти цифры уступают показателям Андорры, особенно в обороне. Турнирное положение также не впечатляет: в трех турах сезона Сабадель набрал ноль очков, что может указывать на проблемы с подготовкой. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 2.65, что делает их аутсайдерами встречи. Тем не менее, команда способна навязать борьбу, если сможет нейтрализовать атакующие действия соперника.

В составе Сабаделя нет ярко выраженных звезд, но команда может рассчитывать на коллективные действия. Ориентировочный состав, вероятно, будет включать основных игроков, которые должны обеспечить надежность в обороне и остроту в контратаках. Тренерский штаб, возможно, сделает ставку на плотную игру в центре поля и быстрые выпады, чтобы использовать свободные зоны. Однако в последних очных встречах Сабадель уступал Андорре, что может сказаться на психологическом настрое. Чтобы добиться успеха, гостям необходимо улучшить реализацию моментов и избегать ошибок в защите, которые приводили к пропущенным голам в предыдущих играх.

Последние матчи и личные встречи

В последний раз команды встречались в 2022 году в рамках Первого дивизиона RFEF, и тогда Андорра одержала победу со счетом 2:1. Более того, Андорра выиграла три последних очных матча, что дает ей психологическое преимущество. Учитывая текущую форму хозяев и их успешную игру против Сабаделя, победа Андорры выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Андорра — Сабадель, и где смотреть

Матч: Андорра — Сабадель состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «CAR de Sant Cugat».