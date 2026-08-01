Товарищеские матчи (клубы): Ароса — Понтеведра, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ароса — Понтеведра пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Понтеведра — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ароса подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда потерпела четыре поражения и лишь однажды победила. Эти данные указывают на сложности в обороне и нестабильность в завершающей стадии, что снижает ее шансы в предстоящей встрече.

Несмотря на проблемы, Ароса может рассчитывать на поддержку домашних трибун и на то, что в товарищеском матче тренерский штаб получит возможность проверить новые сочетания. Однако по доступной информации сложно выделить явные козыри, которые могли бы переломить негативную динамику.

Понтеведра, напротив, демонстрирует более уверенную игру: в последних пяти матчах у нее одна победа, три ничьи и лишь одно поражение. Команда реже уступает и показывает способность набирать очки даже в сложных встречах, что делает ее предпочтительным вариантом в этом противостоянии.

В составе Понтеведра есть исполнители, способные решить эпизод, а тренерский штаб может варьировать тактику в зависимости от хода игры. Ориентировочный состав выглядит сбалансированным, что позволяет рассчитывать на контроль мяча и создание моментов у чужих ворот.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на основе текущей формы. Понтеведра выглядит стабильнее и реже проигрывает, что дает ей преимущество в предстоящем матче.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 4 Победы Товарищеские матчи (клубы). 18.08.2019 Ароса 0 – 4 Понтеведра Терсера. 12.04.2015 Ароса 1 – 2 Понтеведра Терсера. 23.11.2014 Понтеведра 2 – 1 Ароса Терсера. 02.02.2014 Понтеведра 1 – 0 Ароса Терсера. 22.09.2013 Ароса 2 – 0 Понтеведра

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ароса — Понтеведра, и где смотреть

Матч: Ароса — Понтеведра состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени.