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Товарищеские матчи (клубы): Ароса — Понтеведра, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ароса — Понтеведра пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Понтеведра — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.25
Ставка
Победа команды Понтеведра
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Шансы команд на победу

Ароса подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда потерпела четыре поражения и лишь однажды победила. Эти данные указывают на сложности в обороне и нестабильность в завершающей стадии, что снижает ее шансы в предстоящей встрече.

Несмотря на проблемы, Ароса может рассчитывать на поддержку домашних трибун и на то, что в товарищеском матче тренерский штаб получит возможность проверить новые сочетания. Однако по доступной информации сложно выделить явные козыри, которые могли бы переломить негативную динамику.

Понтеведра, напротив, демонстрирует более уверенную игру: в последних пяти матчах у нее одна победа, три ничьи и лишь одно поражение. Команда реже уступает и показывает способность набирать очки даже в сложных встречах, что делает ее предпочтительным вариантом в этом противостоянии.

В составе Понтеведра есть исполнители, способные решить эпизод, а тренерский штаб может варьировать тактику в зависимости от хода игры. Ориентировочный состав выглядит сбалансированным, что позволяет рассчитывать на контроль мяча и создание моментов у чужих ворот.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на основе текущей формы. Понтеведра выглядит стабильнее и реже проигрывает, что дает ей преимущество в предстоящем матче.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ароса — Понтеведра, и где смотреть

Матч: Ароса — Понтеведра состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Ароса - Понтеведра

Составы еще неизвестны

Ароса - Понтеведра – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.3
3.75
19
1.22
4.1
20
4.2
3.25
1.82

Статистика для ставок

9
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Ароса побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Ароса победит
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Коэффициент
1.30
Поставить
Понтеведра не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Понтеведра не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.30
Поставить
Ароса – Понтеведра: Понтеведра побеждает в 4 последних очных матчах
Прогноз
Понтеведра победит
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Коэффициент
19
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