Товарищеские матчи (клубы): Ланс — Вильярреал, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ланс — Вильярреал пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Вильярреал — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ланс подходит к матчу с хорошей формой: в последних пяти играх команда забила 13 голов, пропустив 6, и не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. В текущем турнире у хозяев одна победа и одна ничья, что говорит о стабильности, однако соперник имеет равный турнирный баланс, поэтому преимущество может быть минимальным.

В атаке Ланс опирается на коллективные действия: в среднем 2.60 гола за игру в последних пяти матчах, при этом пропускает 1.20. Тренерский штаб может использовать ротацию, учитывая товарищеский статус встречи, но ключевые исполнители способны создать давление на оборону Вильярреала, которая пропускает в 16 последних матчах подряд.

Вильярреал имеет равный турнирный баланс (одна победа, одно поражение), но в последних пяти матчах забивает в среднем 2.00 гола, пропуская 1.80. Оборона гостей не отличается надежностью, что создает риски, однако атакующий потенциал позволяет рассчитывать на результативность. Букмекерская оценка (коэффициент 2.45) указывает на близость сил, но с небольшим перевесом в пользу гостей.

Лучший бомбардир Вильярреала в сезоне — Жорж Микаутадзе (1 гол), который может стать ключевой фигурой в атаке. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и использование пространства за спинами защитников Ланса. Учитывая, что Вильярреал пропускает в 16 последних матчах, гости будут вынуждены компенсировать это активной игрой впереди.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд в последнее время не отличаются большим количеством голов, но тактический рисунок обычно плотный. Учитывая, что Вильярреал имеет более высокий коэффициент (2.45) по сравнению с Лансом (2.55), букмекеры видят в гостях небольшого фаворита. Это делает ставку на победу Вильярреала оправданной, особенно с учетом их атакующего потенциала.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Ланс в списке травмированных Самсон Байду, Режис Гюртнер и Жонатан Гради.

У команды Вильярреал в списке травмированных Санти Комесанья и Хуан Фойт.

Когда начнется матч Ланс — Вильярреал, и где смотреть

Матч: Ланс — Вильярреал состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia».