3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Ланс — Вильярреал, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ланс — Вильярреал пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Вильярреал — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
2.45
Ставка
Победа команды Вильярреал
Бонус
Забрать фрибет до 10 000 ₽
Повторить ставку в BETBOOM
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 24 500 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Ланс подходит к матчу с хорошей формой: в последних пяти играх команда забила 13 голов, пропустив 6, и не проигрывает в 9 из 11 последних матчей. В текущем турнире у хозяев одна победа и одна ничья, что говорит о стабильности, однако соперник имеет равный турнирный баланс, поэтому преимущество может быть минимальным.

В атаке Ланс опирается на коллективные действия: в среднем 2.60 гола за игру в последних пяти матчах, при этом пропускает 1.20. Тренерский штаб может использовать ротацию, учитывая товарищеский статус встречи, но ключевые исполнители способны создать давление на оборону Вильярреала, которая пропускает в 16 последних матчах подряд.

Вильярреал имеет равный турнирный баланс (одна победа, одно поражение), но в последних пяти матчах забивает в среднем 2.00 гола, пропуская 1.80. Оборона гостей не отличается надежностью, что создает риски, однако атакующий потенциал позволяет рассчитывать на результативность. Букмекерская оценка (коэффициент 2.45) указывает на близость сил, но с небольшим перевесом в пользу гостей.

Лучший бомбардир Вильярреала в сезоне — Жорж Микаутадзе (1 гол), который может стать ключевой фигурой в атаке. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и использование пространства за спинами защитников Ланса. Учитывая, что Вильярреал пропускает в 16 последних матчах, гости будут вынуждены компенсировать это активной игрой впереди.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд в последнее время не отличаются большим количеством голов, но тактический рисунок обычно плотный. Учитывая, что Вильярреал имеет более высокий коэффициент (2.45) по сравнению с Лансом (2.55), букмекеры видят в гостях небольшого фаворита. Это делает ставку на победу Вильярреала оправданной, особенно с учетом их атакующего потенциала.

Травмированные игроки

У команды Ланс в списке травмированных Самсон Байду, Режис Гюртнер и Жонатан Гради.

У команды Вильярреал в списке травмированных Санти Комесанья и Хуан Фойт.

Когда начнется матч Ланс — Вильярреал, и где смотреть

Матч: Ланс — Вильярреал состоится 01.08.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia».

Стартовые составы на матч Ланс - Вильярреал

Ланс
Не принимают участие
  • 6
    Флаг
    Самсон Байду
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Режис Гюртнер
    ВР
  • 24
    Флаг
    Жонатан Гради
    ЗЩ
Вильярреал
Не принимают участие
  • 14
    Флаг
    Санти Комесанья
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Хуан Фойт
    ЗЩ

Ланс - Вильярреал – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.05
10.24
33.47
8.5
1.18
7
8.9
1.16
6
1.25
3.9
22

Статистика для ставок

8
Реклама 18+
Ланс не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
Прогноз
Ланс не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.11
Поставить
В последних 5 играх Ланс пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Вильярреал забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
В последних 5 играх Ланс забивает в среднем 2.60 гола за игру
Прогноз
Ланс забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.28
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
Все бонусы
Реклама 18+
logoЛанс
logoВильярреал
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол