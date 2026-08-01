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Премьер-лига Россия (РПЛ): Балтика — Динамо Москва, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Премьер-Лиги России: Балтика — Динамо Москва пройдет 01.08.2026 в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Москва — коэффициент 2.55. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.55
Ставка
Победа команды Динамо Москва
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Шансы команд на победу

Балтика подходит к матчу после поражения от ЦСКА (1:2) и пока не набрала очков в новом сезоне РПЛ. Команда проигрывает в пяти последних матчах турнира и пропускает в девяти из одиннадцати последних игр. В среднем за последние пять матчей балтийцы забивают 0.60 гола и пропускают 1.20, что указывает на проблемы в атаке и оборонительные сложности.

В ориентировочном составе Балтики выделяется Чинонсо Оффор, который уже отметился голом в сезоне. Однако команда испытывает кадровые потери: из-за травмы не сыграет Александр Филин. Домашняя серия также не в пользу хозяев — три поражения подряд на своем поле. Чтобы добиться результата, Балтике нужно улучшить реализацию и надежность в защите.

Динамо Москва набрало одно очко в стартовом туре, сыграв вничью с Крыльями Советов (0:0). Команда не проигрывает в пяти последних матчах РПЛ и в шести последних матчах во всех турнирах. В последних пяти играх динамовцы забивают в среднем 2.40 гола, пропуская 1.20, что демонстрирует высокую результативность при некоторых оборонительных огрехах.

В составе Динамо выделяются Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев, которые способны создавать моменты. Команда имеет положительную статистику личных встреч с Балтикой: не проигрывает в 15 из 16 последних матчей. С учетом турнирной мотивации и более стабильной формы, гости выглядят предпочтительнее.

Последние матчи и личные встречи

В последних очных встречах Динамо уверенно доминирует: общий счет 10:19 в пользу гостей, а в последнем матче 17 мая 2026 года Динамо победило 2:1. Учитывая текущую форму и статистику, Динамо Москва имеет хорошие шансы на победу в этом матче.

Травмированные игроки

У команды Балтика в списке травмированных Александр Филин.

Когда начнется матч Балтика — Динамо Москва, и где смотреть

Матч 2-го тура: Балтика — Динамо Москва состоится 01.08.2026 и начнется в 20:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена». Прямая трансляция — «Матч! Премьер».

Стартовые составы на матч Балтика - Динамо

Балтика
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Евгений Латышонок
    ВР
  • 22
    Флаг
    Мингиян Бевеев
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Максим Шнапцев
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Натан Гассама
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Эдуардо Андерсон
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Сергей Варатынов
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Николай Титков
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Айман Мурид
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Андрей Мендель
    ПЗ
  • 73
    Флаг
    Максим Петров
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Чинонсо Оффор
    НАП
Запасные
  • 81
    Флаг
    Иван Кукушкин
    ВР
  • 3
    Флаг
    Илья Кирш
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Фахд Муфи
    ЗЩ
  • 68
    Флаг
    Михаил Рядно
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Элдар Чивич
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Иван Беликов
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Константин Шильцов
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Илья Петров
    ПЗ
  • 42
    Флаг
    Владислав Поспелов
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Тентон Йенне
    НАП
  • 40
    Флаг
    Дмитрий Никитин
    НАП
  • 91
    Флаг
    Брайан Хиль
    НАП
Не принимают участие
  • 25
    Флаг
    Александр Филин
    ЗЩ
Динамо
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Курбан Расулов
    ВР
  • 7
    Флаг
    Дмитрий Скопинцев
    ЗЩ
  • 57
    Флаг
    Дэвид Рикардо
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Максим Осипенко
    ЗЩ
  • 56
    Флаг
    Леон Зайдензаль
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Бителло
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Данил Глебов
    ПЗ
  • 74
    Флаг
    Даниил Фомин
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Артур
    НАП
  • 70
    Флаг
    Константин Тюкавин
    НАП
  • 91
    Флаг
    Ярослав Гладышев
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Игорь Лещук
    ВР
  • 47
    Флаг
    Андрей Кудравец
    ВР
  • 2
    Флаг
    Николас Маричаль
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Хуан Касерес
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Милан Майсторович
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Роберто Фернандес
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Рубенс Диас
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Антон Миранчук
    ПЗ
  • 60
    Флаг
    Тимофей Маринкин
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Виктор Окишор
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Ульви Бабаев
    НАП
  • 33
    Флаг
    Иван Сергеев
    НАП

Балтика - Динамо – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.12
6.4
100
1.04
13
58
1.07
6.6
27
1.01
14.84
252.29

Статистика для ставок

12
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Балтика проигрывает в 3 последних матчах дома
Прогноз
Динамо победит
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Коэффициент
100
Поставить
Балтика – Динамо: Динамо не проигрывает в 15 из 16 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Динамо не проиграет
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Коэффициент
1.25
Поставить
Динамо не проигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Динамо не проиграет
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Коэффициент
1.25
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