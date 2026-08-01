Премьер-лига Россия (РПЛ): Балтика — Динамо Москва, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Премьер-Лиги России: Балтика — Динамо Москва пройдет 01.08.2026 в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Москва — коэффициент 2.55. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Балтика подходит к матчу после поражения от ЦСКА (1:2) и пока не набрала очков в новом сезоне РПЛ. Команда проигрывает в пяти последних матчах турнира и пропускает в девяти из одиннадцати последних игр. В среднем за последние пять матчей балтийцы забивают 0.60 гола и пропускают 1.20, что указывает на проблемы в атаке и оборонительные сложности.
В ориентировочном составе Балтики выделяется Чинонсо Оффор, который уже отметился голом в сезоне. Однако команда испытывает кадровые потери: из-за травмы не сыграет Александр Филин. Домашняя серия также не в пользу хозяев — три поражения подряд на своем поле. Чтобы добиться результата, Балтике нужно улучшить реализацию и надежность в защите.
Динамо Москва набрало одно очко в стартовом туре, сыграв вничью с Крыльями Советов (0:0). Команда не проигрывает в пяти последних матчах РПЛ и в шести последних матчах во всех турнирах. В последних пяти играх динамовцы забивают в среднем 2.40 гола, пропуская 1.20, что демонстрирует высокую результативность при некоторых оборонительных огрехах.
В составе Динамо выделяются Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев, которые способны создавать моменты. Команда имеет положительную статистику личных встреч с Балтикой: не проигрывает в 15 из 16 последних матчей. С учетом турнирной мотивации и более стабильной формы, гости выглядят предпочтительнее.
Последние матчи и личные встречи
В последних очных встречах Динамо уверенно доминирует: общий счет 10:19 в пользу гостей, а в последнем матче 17 мая 2026 года Динамо победило 2:1. Учитывая текущую форму и статистику, Динамо Москва имеет хорошие шансы на победу в этом матче.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Балтика в списке травмированных Александр Филин.
Когда начнется матч Балтика — Динамо Москва, и где смотреть
Матч 2-го тура: Балтика — Динамо Москва состоится 01.08.2026 и начнется в 20:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена». Прямая трансляция — «Матч! Премьер».
Стартовые составы на матч Балтика - Динамо
- 1Евгений ЛатышонокВР
- 22Мингиян БевеевЗЩ
- 19Максим ШнапцевЗЩ
- 4Натан ГассамаЗЩ
- 21Эдуардо АндерсонЗЩ
- 2Сергей ВаратыновЗЩ
- 11Николай ТитковПЗ
- 5Айман МуридПЗ
- 8Андрей МендельПЗ
- 73Максим ПетровПЗ
- 9Чинонсо ОффорНАП
- 81Иван КукушкинВР
- 3Илья КиршЗЩ
- 18Фахд МуфиЗЩ
- 68Михаил РядноЗЩ
- 77Элдар ЧивичЗЩ
- 26Иван БеликовПЗ
- 7Константин ШильцовПЗ
- 10Илья ПетровПЗ
- 42Владислав ПоспеловПЗ
- 15Тентон ЙеннеНАП
- 40Дмитрий НикитинНАП
- 91Брайан ХильНАП
- 25Александр ФилинЗЩ
- 1Курбан РасуловВР
- 7Дмитрий СкопинцевЗЩ
- 57Дэвид РикардоЗЩ
- 55Максим ОсипенкоЗЩ
- 56Леон ЗайдензальЗЩ
- 10БителлоПЗ
- 15Данил ГлебовПЗ
- 74Даниил ФоминПЗ
- 11АртурНАП
- 70Константин ТюкавинНАП
- 91Ярослав ГладышевНАП
- 31Игорь ЛещукВР
- 47Андрей КудравецВР
- 2Николас МаричальЗЩ
- 4Хуан КасересЗЩ
- 5Милан МайсторовичЗЩ
- 6Роберто ФернандесЗЩ
- 8Рубенс ДиасПЗ
- 21Антон МиранчукПЗ
- 60Тимофей МаринкинПЗ
- 88Виктор ОкишорПЗ
- 17Ульви БабаевНАП
- 33Иван СергеевНАП
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