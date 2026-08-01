Премьер-лига Россия (РПЛ): Балтика — Динамо Москва, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Премьер-Лиги России: Балтика — Динамо Москва пройдет 01.08.2026 в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Москва — коэффициент 2.55. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Балтика подходит к матчу после поражения от ЦСКА (1:2) и пока не набрала очков в новом сезоне РПЛ. Команда проигрывает в пяти последних матчах турнира и пропускает в девяти из одиннадцати последних игр. В среднем за последние пять матчей балтийцы забивают 0.60 гола и пропускают 1.20, что указывает на проблемы в атаке и оборонительные сложности.

В ориентировочном составе Балтики выделяется Чинонсо Оффор, который уже отметился голом в сезоне. Однако команда испытывает кадровые потери: из-за травмы не сыграет Александр Филин. Домашняя серия также не в пользу хозяев — три поражения подряд на своем поле. Чтобы добиться результата, Балтике нужно улучшить реализацию и надежность в защите.

Динамо Москва набрало одно очко в стартовом туре, сыграв вничью с Крыльями Советов (0:0). Команда не проигрывает в пяти последних матчах РПЛ и в шести последних матчах во всех турнирах. В последних пяти играх динамовцы забивают в среднем 2.40 гола, пропуская 1.20, что демонстрирует высокую результативность при некоторых оборонительных огрехах.

В составе Динамо выделяются Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев, которые способны создавать моменты. Команда имеет положительную статистику личных встреч с Балтикой: не проигрывает в 15 из 16 последних матчей. С учетом турнирной мотивации и более стабильной формы, гости выглядят предпочтительнее.

Последние матчи и личные встречи

В последних очных встречах Динамо уверенно доминирует: общий счет 10:19 в пользу гостей, а в последнем матче 17 мая 2026 года Динамо победило 2:1. Учитывая текущую форму и статистику, Динамо Москва имеет хорошие шансы на победу в этом матче.

Травмированные игроки

У команды Балтика в списке травмированных Александр Филин.

Когда начнется матч Балтика — Динамо Москва, и где смотреть

Матч 2-го тура: Балтика — Динамо Москва состоится 01.08.2026 и начнется в 20:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена». Прямая трансляция — «Матч! Премьер».