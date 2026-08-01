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Товарищеские матчи (клубы): Реал Сосьедад Б — Уэска, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Реал Сосьедад Б — Уэска пройдет 01.08.2026 на стадионе «Centro de Entrenamiento Zubieta».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Реал Сосьедад Б — коэффициент 1.93. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.93
Ставка
Победа команды Реал Сосьедад Б
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Шансы команд на победу

Реал Сосьедад Б в последних матчах демонстрирует нестабильные результаты: победа над ФК По (4:0) чередуется с поражениями от Эйбара (0:1) и Бургоса (0:2). Тем не менее, команда сохраняет высокую мотивацию в товарищеском турнире и имеет опыт успешных выступлений против Уэски, что подтверждает недавняя победа со счетом 2:1. Букмекерская оценка (коэффициент 1.93) отражает уверенность в силах хозяев, несмотря на отдельные неудачи.

В составе Реал Сосьедад Б выделяются молодые игроки, которые стремятся проявить себя в преддверии сезона. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые атаки и высокий прессинг, что позволит использовать ошибки обороны соперника. Ориентировочный состав включает ряд футболистов, способных решить эпизод в одиночку, что добавляет аргументов в пользу победы хозяев.

Уэска подходит к матчу с серией неудачных результатов: лишь одна ничья в последних пяти играх, включая поражение от Реал Сосьедад Б (1:2). Команда испытывает проблемы в атаке, забив всего два мяча в пяти встречах, что снижает ее шансы на успех. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 3.50, что указывает на их статус аутсайдера в предстоящем противостоянии.

В составе Уэски нет явных лидеров, способных изменить ход встречи, а тренерский штаб, судя по последним матчам, не нашел оптимального сочетания игроков. Ориентировочный состав включает несколько новичков, которым потребуется время на адаптацию. Против команды, которая уже обыгрывала их в недавнем очном матче, это создает дополнительные сложности.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече Реал Сосьедад Б одержал победу над Уэской со счетом 2:1, что дает хозяевам психологическое преимущество. Тактический прогноз строится на том, что Реал Сосьедад Б сможет навязать свой темп и использовать слабые места обороны соперника, что делает победу хозяев наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Реал Сосьедад Б — Уэска, и где смотреть

Матч: Реал Сосьедад Б — Уэска состоится 01.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Centro de Entrenamiento Zubieta».

Стартовые составы на матч Реал Сосьедад Б - Уэска

Составы еще неизвестны

Реал Сосьедад Б - Уэска – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
28
9
1.01
31
10
1.02
48.49
19.39
1.01

Статистика для ставок

8
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Уэска не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Реал Сосьедад Б не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.38
Поставить
В последних 5 играх Реал Сосьедад Б пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Уэска забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.52
Поставить
В последних 5 играх Реал Сосьедад Б забивает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Реал Сосьедад Б забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.20
Поставить
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