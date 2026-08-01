Товарищеские матчи (клубы): Сток Сити — Валенсия, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сток Сити — Валенсия пройдет 01.08.2026 на стадионе «Бет365 Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Валенсия — коэффициент 2.55. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Сток Сити подходит к матчу с серией из трех игр без поражений в товарищеских матчах, но в последних пяти встречах команда забивает в среднем 0.60 гола за игру, что указывает на низкую результативность. При этом оборона выглядит надежнее: пропущено в среднем 0.80 гола за матч. Хозяева набрали 2 победы, 1 ничью и 1 поражение в текущем турнире, что сопоставимо с показателями гостей, однако атакующий потенциал вызывает вопросы.

В составе Сток Сити нет явных лидеров, способных решить исход матча в одиночку, а тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную оборону и быстрые контратаки. Учитывая, что команда забивает в трех последних матчах, можно ожидать попыток создавать моменты, но реализация остается слабым местом. Для успеха хозяевам необходимо повысить эффективность у чужих ворот, что против организованной обороны Валенсии будет непросто.

Валенсия демонстрирует более высокую результативность: в последних пяти играх забито 10 голов (в среднем 2.00 за матч), но и пропущено 7 (1.40 в среднем). Команда забивает в восьми последних матчах подряд, что говорит о стабильной игре в атаке. В текущем турнире у гостей 2 победы и 2 поражения, однако их атакующий потенциал выглядит предпочтительнее, особенно с учетом того, что Сток Сити забивает мало.

У Валенсии есть травмированные игроки, включая Муктара Диакаби и Хосе Гайю, что может ослабить оборону. Тем не менее, атакующая линия способна компенсировать это за счет высокой реализации моментов. В последнем матче против Дерби Каунти гости одержали победу 2:1, что подтверждает их способность добиваться результата в равной борьбе. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и быстрое продвижение вперед, что должно создать проблемы обороне хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в 2012 году в Лиге Европы Валенсия одержала победу со счетом 1:0. Учитывая более высокую результативность гостей в последних матчах и их способность забивать в каждой игре, Валенсия выглядит предпочтительнее и может повторить успех в очном противостоянии.

Травмированные игроки

У команды Валенсия в списке травмированных Муктар Диакаби, Хосе Гайя, Димитри Фулькье и Хосе Копете.

Когда начнется матч Сток Сити — Валенсия, и где смотреть

Матч: Сток Сити — Валенсия состоится 01.08.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Бет365 Стэдиум».