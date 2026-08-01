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Товарищеские матчи (клубы): Мурсия — Эльденсе, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Мурсия — Эльденсе пройдет 01.08.2026 на стадионе «Pinatar Arena Football Center». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эльденсе — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.30
Ставка
Победа команды Эльденсе
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Шансы команд на победу

Мурсия подходит к матчу после поражения от Порт Вейла (0:1) в товарищеском турнире, но в последних пяти играх команда забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская 1.20. В текущем турнире у хозяев одно поражение, и они пока не набирали очков. Тем не менее, атакующий потенциал остается высоким: Мурсия забивает в 10 из 12 последних матчей, что говорит о стабильности в создании моментов.

В составе Мурсии нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основную обойму. Команда традиционно активно использует фланги и стандартные положения, что позволяет ей компенсировать возможные проблемы в обороне. Однако против соперника, который пропускает в девяти последних матчах подряд, у хозяев будет возможность проверить свою атакующую линию.

Эльденсе, несмотря на неудачный старт в турнире (одна победа и два поражения), показывает противоречивые результаты: в последних пяти матчах забивает 1.20 гола за игру, но пропускает в среднем 2.00. При этом команда пропускает в девяти последних матчах, что является тревожным сигналом. Однако в прошлом туре Эльденсе уверенно обыграл Аль-Иттифак (3:1), что может свидетельствовать о налаживании игры в атаке.

Ключевым фактором для гостей станет умение использовать ошибки обороны соперника. Эльденсе располагает быстрыми игроками в линии атаки, способными создавать остроту на пространстве. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и быстрые переходы, чтобы компенсировать проблемы в обороне. Если команде удастся сохранить концентрацию на стандартах, она сможет навязать борьбу.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 24 мая 2026 года Мурсия разгромила Эльденсе со счетом 3:0, и хозяева не проигрывают в трех последних матчах против этого соперника. Однако текущая форма гостей, особенно победа над Аль-Иттифаком, и более высокий коэффициент на их победу (2.30) указывают на то, что букмекеры видят в Эльденсе фаворита. Учитывая проблемы Мурсии в обороне и мотивацию гостей взять реванш, ставка на победу Эльденсе выглядит обоснованной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Мурсия — Эльденсе, и где смотреть

Матч: Мурсия — Эльденсе состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Pinatar Arena Football Center».

Стартовые составы на матч Мурсия - Эльденсе

Составы еще неизвестны

Мурсия - Эльденсе – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.22
4.4
23
1.03
9
40
1.12
5.25
62
1.01
12.35
38.16

Статистика для ставок

7
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В последних 5 играх Эльденсе пропускает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Мурсия забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.65
Поставить
В последних 5 играх Эльденсе забивает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Эльденсе забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
Эльденсе пропускает в 9 последних матчах
Прогноз
Мурсия забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2
Поставить
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