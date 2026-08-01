Высшая лига Беларусь: Арсенал Дзержинск — Минск, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Беларуси: Арсенал Дзержинск — Минск пройдет 01.08.2026 на стадионе «Городской стадион Борисов». Хозяева набрали 21 очко в 15 турах сезона, гости — 22 очка в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Арсенал Дзержинск — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Арсенал Дзержинск подходит к матчу с 21 очком после 15 туров, занимая 8-е место. Команда не выигрывает в пяти последних домашних матчах, но в последних пяти играх забивает в среднем 0.80 гола за матч, пропуская 1.40. Несмотря на нестабильность, хозяева имеют положительную динамику в очных встречах с Минском, что может стать ключевым фактором.

В атаке Арсенал Дзержинск опирается на Марка Мокина, забившего 6 голов в 14 матчах. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на плотную игру в центре поля и быстрые переходы. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и стандартные положения, чтобы компенсировать недавние неудачи.

Минск набрал 22 очка и занимает 7-е место, имея на одно очко больше соперника. Команда выиграла три последних матча, но в последних пяти пропускает в среднем 1.60 гола за игру. Гости показывают результативную игру, забивая 1.60 гола в среднем, однако оборона остается уязвимой, что может стать проблемой против мотивированного соперника.

Лидер атаки Минска — Александр Ксенофонтов с 4 голами в 15 матчах. Команда предпочитает играть через фланги и быстрые выпады, но против организованной обороны Арсенала может столкнуться с трудностями. Важно, чтобы полузащита контролировала темп и не допускала потерь в опасных зонах.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 6 июня 2026 года Арсенал Дзержинск одержал победу со счетом 3:1. Хозяева не проигрывают в шести последних матчах против Минска, что дает им психологическое преимущество. Учитывая букмекерскую оценку (коэффициент 2.30) и мотивацию, победа Арсенала выглядит обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Арсенал Дзержинск — Минск, и где смотреть

Матч: Арсенал Дзержинск — Минск состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Городской стадион Борисов».