Высшая лига Беларусь: Арсенал Дзержинск — Минск, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Беларуси: Арсенал Дзержинск — Минск пройдет 01.08.2026 на стадионе «Городской стадион Борисов». Хозяева набрали 21 очко в 15 турах сезона, гости — 22 очка в 15 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Арсенал Дзержинск — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Арсенал Дзержинск подходит к матчу с 21 очком после 15 туров, занимая 8-е место. Команда не выигрывает в пяти последних домашних матчах, но в последних пяти играх забивает в среднем 0.80 гола за матч, пропуская 1.40. Несмотря на нестабильность, хозяева имеют положительную динамику в очных встречах с Минском, что может стать ключевым фактором.
В атаке Арсенал Дзержинск опирается на Марка Мокина, забившего 6 голов в 14 матчах. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на плотную игру в центре поля и быстрые переходы. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и стандартные положения, чтобы компенсировать недавние неудачи.
Минск набрал 22 очка и занимает 7-е место, имея на одно очко больше соперника. Команда выиграла три последних матча, но в последних пяти пропускает в среднем 1.60 гола за игру. Гости показывают результативную игру, забивая 1.60 гола в среднем, однако оборона остается уязвимой, что может стать проблемой против мотивированного соперника.
Лидер атаки Минска — Александр Ксенофонтов с 4 голами в 15 матчах. Команда предпочитает играть через фланги и быстрые выпады, но против организованной обороны Арсенала может столкнуться с трудностями. Важно, чтобы полузащита контролировала темп и не допускала потерь в опасных зонах.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече 6 июня 2026 года Арсенал Дзержинск одержал победу со счетом 3:1. Хозяева не проигрывают в шести последних матчах против Минска, что дает им психологическое преимущество. Учитывая букмекерскую оценку (коэффициент 2.30) и мотивацию, победа Арсенала выглядит обоснованным выбором.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Арсенал Дзержинск — Минск, и где смотреть
Матч: Арсенал Дзержинск — Минск состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Городской стадион Борисов».
Стартовые составы на матч Арсенал Дзержинск - Минск
- 30Артем СорокоВР
- 13Ivan OreshkevichЗЩ
- 46Владислав ВасильевЗЩ
- 23Денис ПоляковЗЩ
- 31Андрей ЗалескийЗЩ
- 26Vadim TkachenkoПЗ
- 8Никита КапленкоПЗ
- 18Daniel VolskiyПЗ
- 90Дмитрий АнтилевскийНАП
- 9Илья ВасинНАП
- 71Максим МатвеевЗЩ
- 1Иван СанькоВР
- 34Daniil MartinovichВР
- 4Eduard AkunetsЗЩ
- 17Pavel KotlyarovПЗ
- 10Сергей СазончикПЗ
- 19Aleksandr VeretennikovПЗ
- 33Валерий ГорбачикНАП
- 30Александр ГуторВР
- 3Артем СоколЗЩ
- 4Руслан ХадаркевичЗЩ
- 88Gregoy AbdulЗЩ
- 15Владислав ЯцкевичЗЩ
- 13Илья АлексиевичПЗ
- 6Felix Christanval Abena OttouПЗ
- 19Константин КучинскийЗЩ
- 8Арсений МигдаленокПЗ
- 80Александр КсенофонтовПЗ
- 29Ilya DubinetsНАП
- 37Matvey SukharenkoВР
- 20Prokhor SheremetЗЩ
- 66Франциско Кампо МинаЗЩ
- 33Константин МалицкийЗЩ
- 79Илья СвириденкоЗЩ
- 24Stanislav MatusevichПЗ
- 14Emir ErnisovПЗ
- 22Александр МакасьНАП
- 17Егор ЗубовичНАП
- 32Vladislav MalyutinНАП
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