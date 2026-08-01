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Высшая лига Беларусь: Арсенал Дзержинск — Минск, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Беларуси: Арсенал Дзержинск — Минск пройдет 01.08.2026 на стадионе «Городской стадион Борисов». Хозяева набрали 21 очко в 15 турах сезона, гости — 22 очка в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Арсенал Дзержинск — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.30
Ставка
Победа команды Арсенал Дзержинск
Бонус
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Шансы команд на победу

Арсенал Дзержинск подходит к матчу с 21 очком после 15 туров, занимая 8-е место. Команда не выигрывает в пяти последних домашних матчах, но в последних пяти играх забивает в среднем 0.80 гола за матч, пропуская 1.40. Несмотря на нестабильность, хозяева имеют положительную динамику в очных встречах с Минском, что может стать ключевым фактором.

В атаке Арсенал Дзержинск опирается на Марка Мокина, забившего 6 голов в 14 матчах. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на плотную игру в центре поля и быстрые переходы. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и стандартные положения, чтобы компенсировать недавние неудачи.

Минск набрал 22 очка и занимает 7-е место, имея на одно очко больше соперника. Команда выиграла три последних матча, но в последних пяти пропускает в среднем 1.60 гола за игру. Гости показывают результативную игру, забивая 1.60 гола в среднем, однако оборона остается уязвимой, что может стать проблемой против мотивированного соперника.

Лидер атаки Минска — Александр Ксенофонтов с 4 голами в 15 матчах. Команда предпочитает играть через фланги и быстрые выпады, но против организованной обороны Арсенала может столкнуться с трудностями. Важно, чтобы полузащита контролировала темп и не допускала потерь в опасных зонах.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 6 июня 2026 года Арсенал Дзержинск одержал победу со счетом 3:1. Хозяева не проигрывают в шести последних матчах против Минска, что дает им психологическое преимущество. Учитывая букмекерскую оценку (коэффициент 2.30) и мотивацию, победа Арсенала выглядит обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Арсенал Дзержинск — Минск, и где смотреть

Матч: Арсенал Дзержинск — Минск состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Городской стадион Борисов».

Стартовые составы на матч Арсенал Дзержинск - Минск

Арсенал Дзержинск
Основной состав
  • 30
    Флаг
    Артем Сороко
    ВР
  • 13
    Флаг
    Ivan Oreshkevich
    ЗЩ
  • 46
    Флаг
    Владислав Васильев
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Денис Поляков
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Андрей Залеский
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Vadim Tkachenko
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Никита Капленко
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Daniel Volskiy
    ПЗ
  • 90
    Флаг
    Дмитрий Антилевский
    НАП
  • 9
    Флаг
    Илья Васин
    НАП
  • 71
    Флаг
    Максим Матвеев
    ЗЩ
Запасные
  • 1
    Флаг
    Иван Санько
    ВР
  • 34
    Флаг
    Daniil Martinovich
    ВР
  • 4
    Флаг
    Eduard Akunets
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Pavel Kotlyarov
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Сергей Сазончик
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Aleksandr Veretennikov
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Валерий Горбачик
    НАП
Минск
Основной состав
  • 30
    Флаг
    Александр Гутор
    ВР
  • 3
    Флаг
    Артем Сокол
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Руслан Хадаркевич
    ЗЩ
  • 88
    Флаг
    Gregoy Abdul
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Владислав Яцкевич
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Илья Алексиевич
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Felix Christanval Abena Ottou
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Константин Кучинский
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Арсений Мигдаленок
    ПЗ
  • 80
    Флаг
    Александр Ксенофонтов
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Ilya Dubinets
    НАП
Запасные
  • 37
    Флаг
    Matvey Sukharenko
    ВР
  • 20
    Флаг
    Prokhor Sheremet
    ЗЩ
  • 66
    Флаг
    Франциско Кампо Мина
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Константин Малицкий
    ЗЩ
  • 79
    Флаг
    Илья Свириденко
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Stanislav Matusevich
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Emir Ernisov
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Александр Макась
    НАП
  • 17
    Флаг
    Егор Зубович
    НАП
  • 32
    Флаг
    Vladislav Malyutin
    НАП

Арсенал Дзержинск - Минск – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
22
4.5
1.2
36
10
1.06
56
5.25
1.12
55
7.75
1.06

Статистика для ставок

12
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Минск побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Минск победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
Арсенал Дзержинск не выигрывает в 5 последних матчах дома в турнире «Высшая лига»
Прогноз
Минск не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.12
Поставить
Минск играет вничью в 4 последних очных встречах в турнире «Высшая лига»
Прогноз
Ничья
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.50
Поставить
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