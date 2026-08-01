Товарищеские матчи (клубы): Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд пройдет 01.08.2026 в Estádio José Gomes на стадионе «Estadio Jose Gomes». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эштрела Амадора — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Эштрела Амадора подходит к матчу с серией без поражений в трех последних играх турнира, а в пяти последних матчах команда неизменно забивает. При этом в среднем за игру хозяева пропускают 0.60 гола, что указывает на надежность обороны. Турнирная статистика показывает три победы в пяти матчах, что позволяет рассчитывать на уверенное выступление перед своими болельщиками.
В атаке Эштрела Амадора опирается на коллективные действия: за последние пять игр забито семь голов, при этом команда стабильно создает моменты. Тренерский штаб может варьировать состав, но ключевым фактором станет умение хозяев контролировать темп и использовать стандартные положения. Учитывая, что соперник пропускает в шести из восьми последних матчей, у Эштрелы есть все шансы реализовать свои моменты.
Аль-Наср Эр-Рияд имеет в активе одну победу в двух матчах текущего турнира, но в последних пяти играх команда забивает в среднем 1.60 гола за матч. Однако оборона гостей не столь надежна: пропущено пять голов в пяти последних играх, что создает риски в матче против команды, которая стабильно забивает. Гости также пропускают в шести из восьми последних матчей, что может стать определяющим фактором.
Аль-Наср Эр-Рияд способен быстро переходить в атаку, о чем свидетельствует серия из трех матчей с забитыми голами. Однако против организованной обороны хозяев гостям важно избегать потерь в центре поля. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на активность флангов, но для успеха необходимо улучшить реализацию и надежность в защите. В противном случае гости рискуют уступить в борьбе за инициативу.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи команд не имеют ярко выраженного преимущества, но тактический рисунок матча, вероятно, будет определяться борьбой за середину поля. Учитывая, что Эштрела Амадора не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает, а соперник пропускает в большинстве игр, хозяева выглядят предпочтительнее и способны добиться победы.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд, и где смотреть
Матч: Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Jose Gomes».
Стартовые составы на матч Эштрела - Аль-Наср Эр-Рияд
- 24Леонардо ЛинкВР
- 55Рафа СоарешЗЩ
- 4Бернардо ШаппоЗЩ
- 30Луан ПатрикЗЩ
- 21Макс ШольцеЗЩ
- 39Эдди ДуэПЗ
- 78Сантьягу СерраПЗ
- 10Янис СтойкаНАП
- 14Ловро ЗвонарекПЗ
- 99Абрахам МаркусНАП
- 37Леандро АнтонеттиНАП
- 22Давид ГрилуВР
- 51Диогу ПинтуВР
- 79Атанас ЧерневЗЩ
- 5Стефан ЛековичЗЩ
- 17Жефферсон ЭнкадаЗЩ
- 23Георгий ТунгулиядиЗЩ
- 75Nathan Washington Benvindo Djompé MalacaЗЩ
- 6Кевин Хег ЯнссонПЗ
- 93Бенито ЛуссакуПЗ
- 28Том МутьеПЗ
- 8Робсон ОливейраПЗ
- 88Tiago Henrique Botelho PintoПЗ
- 81Emerson Emmanuel Pedro VangaПЗ
- 91Энрике ПоньевасНАП
- 80Алиссон СоузаНАП
- 9Сидней ван ХойдонкНАП
- 24БентоВР
- 83Салем Аль-НадждиЗЩ
- 4Надер Аль-ШарариЗЩ
- 3Мохамед СимаканЗЩ
- 6Саад Аль-НассерЗЩ
- 19Али Аль-ХассанПЗ
- 14Сами Аль-НаджиПЗ
- 60Saad bin Hussain bin Mohammed HaqawiНАП
- 20Анжело ГабриэлНАП
- 94Abdulrahman Mohammed SufyaniНАП
- 16Мохаммед МаранНАП
- 53Abdulrahman Mohammed A. Al OtaibiВР
- 2Султан Аль-ГанамЗЩ
- 70Авад АманЗЩ
- 26Иньиго МартинесЗЩ
- 56Rakan Khalid Ahmed Al GhamdiПЗ
- 18Abdulmalik bin Saleh bin Mohammad Al JaberПЗ
- 17Абдулла Аль-ХайбариПЗ
- 8Хайдер АбдулкаримПЗ
- 50Mohammed Ahmed AlmasПЗ
- 9Абдулла Аль-ХамданНАП
- 21Кингсли КоманНАП
- 80УэслиНАП
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