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Товарищеские матчи (клубы): Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд пройдет 01.08.2026 в Estádio José Gomes на стадионе «Estadio Jose Gomes». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эштрела Амадора — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.40
Ставка
Победа команды Эштрела Амадора
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Шансы команд на победу

Эштрела Амадора подходит к матчу с серией без поражений в трех последних играх турнира, а в пяти последних матчах команда неизменно забивает. При этом в среднем за игру хозяева пропускают 0.60 гола, что указывает на надежность обороны. Турнирная статистика показывает три победы в пяти матчах, что позволяет рассчитывать на уверенное выступление перед своими болельщиками.

В атаке Эштрела Амадора опирается на коллективные действия: за последние пять игр забито семь голов, при этом команда стабильно создает моменты. Тренерский штаб может варьировать состав, но ключевым фактором станет умение хозяев контролировать темп и использовать стандартные положения. Учитывая, что соперник пропускает в шести из восьми последних матчей, у Эштрелы есть все шансы реализовать свои моменты.

Аль-Наср Эр-Рияд имеет в активе одну победу в двух матчах текущего турнира, но в последних пяти играх команда забивает в среднем 1.60 гола за матч. Однако оборона гостей не столь надежна: пропущено пять голов в пяти последних играх, что создает риски в матче против команды, которая стабильно забивает. Гости также пропускают в шести из восьми последних матчей, что может стать определяющим фактором.

Аль-Наср Эр-Рияд способен быстро переходить в атаку, о чем свидетельствует серия из трех матчей с забитыми голами. Однако против организованной обороны хозяев гостям важно избегать потерь в центре поля. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на активность флангов, но для успеха необходимо улучшить реализацию и надежность в защите. В противном случае гости рискуют уступить в борьбе за инициативу.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не имеют ярко выраженного преимущества, но тактический рисунок матча, вероятно, будет определяться борьбой за середину поля. Учитывая, что Эштрела Амадора не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает, а соперник пропускает в большинстве игр, хозяева выглядят предпочтительнее и способны добиться победы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд, и где смотреть

Матч: Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Jose Gomes».

Стартовые составы на матч Эштрела - Аль-Наср Эр-Рияд

Эштрела
Основной состав
  • 24
    Флаг
    Леонардо Линк
    ВР
  • 55
    Флаг
    Рафа Соареш
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Бернардо Шаппо
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Луан Патрик
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Макс Шольце
    ЗЩ
  • 39
    Флаг
    Эдди Дуэ
    ПЗ
  • 78
    Флаг
    Сантьягу Серра
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Янис Стойка
    НАП
  • 14
    Флаг
    Ловро Звонарек
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Абрахам Маркус
    НАП
  • 37
    Флаг
    Леандро Антонетти
    НАП
Запасные
  • 22
    Флаг
    Давид Грилу
    ВР
  • 51
    Флаг
    Диогу Пинту
    ВР
  • 79
    Флаг
    Атанас Чернев
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Стефан Лекович
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Жефферсон Энкада
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Георгий Тунгулияди
    ЗЩ
  • 75
    Флаг
    Nathan Washington Benvindo Djompé Malaca
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Кевин Хег Янссон
    ПЗ
  • 93
    Флаг
    Бенито Луссаку
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Том Мутье
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Робсон Оливейра
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Tiago Henrique Botelho Pinto
    ПЗ
  • 81
    Флаг
    Emerson Emmanuel Pedro Vanga
    ПЗ
  • 91
    Флаг
    Энрике Поньевас
    НАП
  • 80
    Флаг
    Алиссон Соуза
    НАП
  • 9
    Флаг
    Сидней ван Хойдонк
    НАП
Аль-Наср Эр-Рияд
Основной состав
  • 24
    Флаг
    Бенто
    ВР
  • 83
    Флаг
    Салем Аль-Наджди
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Надер Аль-Шарари
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Мохамед Симакан
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Саад Аль-Нассер
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Али Аль-Хассан
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Сами Аль-Наджи
    ПЗ
  • 60
    Флаг
    Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi
    НАП
  • 20
    Флаг
    Анжело Габриэл
    НАП
  • 94
    Флаг
    Abdulrahman Mohammed Sufyani
    НАП
  • 16
    Флаг
    Мохаммед Маран
    НАП
Запасные
  • 53
    Флаг
    Abdulrahman Mohammed A. Al Otaibi
    ВР
  • 2
    Флаг
    Султан Аль-Ганам
    ЗЩ
  • 70
    Флаг
    Авад Аман
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Иньиго Мартинес
    ЗЩ
  • 56
    Флаг
    Rakan Khalid Ahmed Al Ghamdi
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Abdulmalik bin Saleh bin Mohammad Al Jaber
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Абдулла Аль-Хайбари
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Хайдер Абдулкарим
    ПЗ
  • 50
    Флаг
    Mohammed Ahmed Almas
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Абдулла Аль-Хамдан
    НАП
  • 21
    Флаг
    Кингсли Коман
    НАП
  • 80
    Флаг
    Уэсли
    НАП

Эштрела - Аль-Наср Эр-Рияд – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.2
5.6
13
1.14
6
14
1.01
10.25
76
1.01
14.89
63.44

Статистика для ставок

8
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Эштрела не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Эштрела не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.10
Поставить
В последних 5 играх Аль-Наср Эр-Рияд пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Эштрела забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.40
Поставить
В последних 5 играх Аль-Наср Эр-Рияд забивает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Аль-Наср Эр-Рияд забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.67
Поставить
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