Товарищеские матчи (клубы): Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд пройдет 01.08.2026 в Estádio José Gomes на стадионе «Estadio Jose Gomes». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эштрела Амадора — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Эштрела Амадора подходит к матчу с серией без поражений в трех последних играх турнира, а в пяти последних матчах команда неизменно забивает. При этом в среднем за игру хозяева пропускают 0.60 гола, что указывает на надежность обороны. Турнирная статистика показывает три победы в пяти матчах, что позволяет рассчитывать на уверенное выступление перед своими болельщиками.

В атаке Эштрела Амадора опирается на коллективные действия: за последние пять игр забито семь голов, при этом команда стабильно создает моменты. Тренерский штаб может варьировать состав, но ключевым фактором станет умение хозяев контролировать темп и использовать стандартные положения. Учитывая, что соперник пропускает в шести из восьми последних матчей, у Эштрелы есть все шансы реализовать свои моменты.

Аль-Наср Эр-Рияд имеет в активе одну победу в двух матчах текущего турнира, но в последних пяти играх команда забивает в среднем 1.60 гола за матч. Однако оборона гостей не столь надежна: пропущено пять голов в пяти последних играх, что создает риски в матче против команды, которая стабильно забивает. Гости также пропускают в шести из восьми последних матчей, что может стать определяющим фактором.

Аль-Наср Эр-Рияд способен быстро переходить в атаку, о чем свидетельствует серия из трех матчей с забитыми голами. Однако против организованной обороны хозяев гостям важно избегать потерь в центре поля. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на активность флангов, но для успеха необходимо улучшить реализацию и надежность в защите. В противном случае гости рискуют уступить в борьбе за инициативу.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не имеют ярко выраженного преимущества, но тактический рисунок матча, вероятно, будет определяться борьбой за середину поля. Учитывая, что Эштрела Амадора не проигрывает в шести из восьми последних матчей и стабильно забивает, а соперник пропускает в большинстве игр, хозяева выглядят предпочтительнее и способны добиться победы.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд, и где смотреть

Матч: Эштрела Амадора — Аль-Наср Эр-Рияд состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Jose Gomes».