Товарищеские матчи (клубы): Йонг Леде — Хасселт, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Йонг Леде — Хасселт пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Belgium)».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хасселт — коэффициент 1.27. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Йонг Леде подходит к матчу с серией из четырех побед подряд, что подтверждает уверенную игру в последних встречах. В пяти последних матчах команда забивает в среднем 2.40 гола за игру, пропуская всего 0.80, что говорит о сбалансированности действий. Однако в текущем турнире у команды нет ни одной победы, и это может стать фактором неуверенности, особенно против соперника, который выглядит предпочтительнее по букмекерским котировкам.

В атаке Йонг Леде демонстрирует стабильную результативность, забивая в девяти последних матчах подряд. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, но можно предположить, что команда будет строить игру через контроль мяча и быстрые переходы. Тем не менее, оборона, пропускающая в среднем менее гола за игру, может столкнуться с серьезным давлением со стороны Хасселт, который имеет высокий потенциал в атаке.

Хасселт, несмотря на неудачную серию из четырех матчей без побед в турнире, сохраняет высокую результативность: в последних пяти играх забивает в среднем 2.40 гола за матч. Однако пропускает при этом 1.80 гола, что указывает на проблемы в обороне. Букмекерский коэффициент 1.27 на победу Хасселт отражает статус фаворита, и команда имеет мотивацию прервать серию неудач, особенно учитывая, что соперник не имеет побед в текущем турнире.

В составе Хасселт есть игроки, способные создавать моменты, о чем говорит серия из пяти забитых матчей в семи последних играх. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на атакующую игру, используя фланги и стандартные положения. Несмотря на пропуски в девяти последних матчах, команда может компенсировать это за счет более высокого класса исполнителей, что подтверждается коэффициентом букмекера. Ключевым станет реализация моментов и надежность при стандартах у своих ворот.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Йонг Леде имеет серию побед, однако Хасселт, несмотря на неудачи, обладает более высоким потенциалом по букмекерской оценке. Учитывая, что Хасселт забивает в большинстве матчей, а Йонг Леде пропускает в среднем менее гола, исход вероятен в пользу гостей, что подтверждается коэффициентом 1.27.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Йонг Леде — Хасселт, и где смотреть

Матч: Йонг Леде — Хасселт состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Belgium)».