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Товарищеские матчи (клубы): Эспаньол Б — Сант-Андреу, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эспаньол Б — Сант-Андреу пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Сант-Андреу — коэффициент 2.03. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.03
Ставка
Победа команды Сант-Андреу
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Шансы команд на победу

Эспаньол Б подходит к матчу после серии контрольных игр, в которых команда чередовала уверенные победы с поражениями. В последнем матче против L'Escala была одержана победа со счетом 1:0, что может свидетельствовать о налаживании оборонительных порядков. Однако в предыдущих встречах с более сильными соперниками, такими как Химнастик, команда уступила 0:2, что указывает на нестабильность в игре против организованных оппонентов. Турнирное положение в товарищеском турнире не имеет решающего значения, но тренерский штаб наверняка стремится проверить боевые сочетания перед стартом сезона.

В составе Эспаньол Б выделяются молодые игроки, которые стремятся проявить себя в основном составе. Ориентировочный состав, вероятно, будет близок к оптимальному, но возможны ротации для просмотра резервистов. Тактически команда предпочитает контроль мяча и позиционные атаки, однако в последних матчах заметна уязвимость при быстрых контратаках соперника. Ключевым фактором может стать реализация моментов, так как в проигранных встречах команда создавала опасные подходы, но не отличалась точностью в завершающей стадии. Если Эспаньол Б сможет навязать свой темп, у него будут шансы на положительный результат.

Сант-Андреу демонстрирует более стабильные результаты в последних матчах, включая победы над Теруэлем и Корнельей, а также ничью с Сельтой. Эти результаты показывают, что команда способна конкурировать с соперниками разного уровня. В товарищеском турнире Сант-Андреу выглядит предпочтительнее за счет сыгранности и уверенности, что подтверждается и букмекерской оценкой: коэффициент на победу гостей составляет 2.03, что ниже, чем у хозяев. Это указывает на то, что аналитики считают Сант-Андреу более вероятным победителем матча.

В составе Сант-Андреу есть опытные игроки, которые могут решить исход встречи. Команда умеет действовать как первым номером, так и на контратаках, что делает ее тактически гибкой. В последних играх заметна хорошая реализация моментов и надежная игра в обороне, особенно в матчах с Корнельей и Монтаньесой. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы в атаку и стандартные положения. Если Сант-Андреу сохранит текущий уровень игры, он сможет навязать борьбу и добиться победы, что соответствует рекомендованному исходу.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют свежих данных, но по доступной информации можно предположить, что матч будет плотным и тактически насыщенным. Сант-Андреу выглядит более сбалансированно и уверенно в последних играх, что дает им преимущество в этом противостоянии. Рекомендуемая ставка на победу Сант-Андреу обоснована их стабильностью и более низким коэффициентом, что отражает их более высокие шансы на успех.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эспаньол Б — Сант-Андреу, и где смотреть

Матч: Эспаньол Б — Сант-Андреу состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Эспаньол - Сант-Андреу

Составы еще неизвестны

Эспаньол - Сант-Андреу – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
4.9
1.4
6.4
12
1.02
14
5.5
1.3
6.75
8.49
1.14
9.49

Статистика для ставок

8
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В последних 5 играх Эспаньол пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Сант-Андреу забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.60
Поставить
В последних 5 играх Эспаньол забивает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Эспаньол забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.85
Поставить
Эспаньол пропускает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Сант-Андреу забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
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