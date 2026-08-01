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Товарищеские матчи (клубы): Шарлеруа — Райо Вальекано, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Шарлеруа — Райо Вальекано пройдет 01.08.2026 на стадионе «Стад дю Пе де Шарлеруа». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Райо Вальекано — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.35
Ставка
Победа команды Райо Вальекано
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Шансы команд на победу

Шарлеруа подходит к матчу после серии из пяти игр, в которых команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. В последнем туре клуб из Шарлеруа обыграл Серен со счетом 2:1, что может придать уверенности перед встречей с испанским соперником. Однако в турнирной таблице чемпионата Бельгии команда пока не набрала очков в четырех турах, что указывает на сложности в официальных матчах. Тем не менее, в товарищеских играх коллектив выглядит более убедительно, и домашняя арена может стать дополнительным фактором.

В составе Шарлеруа выделяется Кевин ван ден Керкхоф, который является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне с одним забитым мячом. Ориентировочный состав и тактические построения не раскрыты, но можно предположить, что тренерский штаб сделает ставку на привычную схему и сыгранность. Важно, чтобы команда сохранила концентрацию на протяжении всего матча, особенно в обороне, так как соперник из Ла Лиги может оказывать давление. Шарлеруа постарается использовать поддержку трибун и быстрые переходы в атаку.

Райо Вальекано в последних пяти матчах одержал две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. В предсезонной подготовке команда уступила Хартсу (1:2), но ранее обыграла Алавес (2:1) и Вильярреал (2:0). Несмотря на нестабильные результаты, испанский клуб имеет опыт выступлений в сильном чемпионате, что может сказаться на уровне игры. Букмекеры оценивают победу Райо Вальекано коэффициентом 2.35, что делает команду фаворитом встречи, хотя и с небольшим преимуществом.

В составе Райо Вальекано отсутствует Луис Фелипе Рамос из-за травмы, что может повлиять на глубину состава. Тем не менее, у команды есть достаточно ресурсов для построения атакующих действий. Ориентировочный состав и тактика не раскрыты, но можно ожидать, что испанцы будут контролировать мяч и создавать моменты за счет комбинационной игры. Важно, чтобы команда реализовала свои шансы, так как соперник будет действовать от обороны. Райо Вальекано имеет мотивацию показать хороший результат в предсезонном матче и набрать форму к старту сезона.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, поэтому сложно опираться на историю противостояния. Тактический прогноз строится на текущей форме и букмекерской оценке: Райо Вальекано выглядит предпочтительнее, и его победа с коэффициентом 2.35 выглядит обоснованной ставкой.

Травмированные игроки

У команды Райо Вальекано в списке травмированных Луис Фелипе Рамос.

Когда начнется матч Шарлеруа — Райо Вальекано, и где смотреть

Матч: Шарлеруа — Райо Вальекано состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Стад дю Пе де Шарлеруа».

Стартовые составы на матч Шарлеруа - Райо Вальекано

Составы еще неизвестны

Шарлеруа - Райо Вальекано – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
4.6
1.4
7.1
13
1.03
21
5.25
1.3
7.75
16.24
1.02
17.76

Статистика для ставок

9
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Шарлеруа не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Шарлеруа не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.35
Поставить
В последних 5 играх Райо Вальекано пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Шарлеруа забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.50
Поставить
В последних 5 играх Райо Вальекано забивает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Райо Вальекано забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
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