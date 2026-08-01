Товарищеские матчи (клубы): Бургос — Атлетик, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Бургос — Атлетик пройдет 01.08.2026 на стадионе «Эль Плантио». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.75. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Бургос подходит к матчу с серией из пяти побед подряд, включая уверенные победы над Унионистас Саламанка и Реал Сосьедад Б. Команда демонстрирует надежную оборону: в последних пяти играх пропущено всего 0 голов, а в атаке забито 7 мячей. Турнирное положение пока не показательно из-за малого числа сыгранных матчей, но текущая форма позволяет рассчитывать на плотную игру.

В составе Бургоса нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основной состав. Команда действует компактно, редко позволяет сопернику создавать моменты у своих ворот. В атаке ставка делается на быстрые переходы и стандартные положения, что может стать ключом к успеху против более именитого соперника.

Атлетик находится в отличной форме: в последних пяти матчах одержано четыре победы и одна ничья, при этом забито 21 гол и пропущено всего 2. Команда стабильно забивает в семи последних играх, что говорит о высокой результативности. Однако в предстоящей встрече предстоит столкнуться с организованной обороной Бургоса, которая не пропускает в семи матчах подряд.

У Атлетика есть потери: травмированы Унаи Эхилус, Ойан Сансет и Алекс Беренгер, что может сказаться на глубине состава. Тем не менее, атакующий потенциал команды высок, и она способна создавать моменты даже без ключевых игроков. Важно будет сохранить концентрацию в обороне, так как Бургос опасен в контратаках.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2024 году Бургос одержал победу со счетом 2:1, что подчеркивает способность хозяев давать бой более статусному сопернику. Учитывая текущую форму обеих команд и их надежность в обороне, вероятен упорный матч с небольшим количеством голов, что делает ничью вполне реальным исходом.

Травмированные игроки

У команды Атлетик в списке травмированных Унаи Эхилус, Ойан Сансет и Алекс Беренгер.

Когда начнется матч Бургос — Атлетик, и где смотреть

Матч: Бургос — Атлетик состоится 01.08.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эль Плантио».