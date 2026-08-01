Высшая лига Шотландия: Абердин — Хартс, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Шотландии: Абердин — Хартс пройдет 01.08.2026 на стадионе «Питтодри».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хартс — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Абердин подходит к матчу с серией из пяти побед подряд, включая уверенные победы над «Кельты Хартс» (3:0) и «Куин оф Саут» (4:1). В последних пяти играх команда забивает в среднем 2.60 гола за матч, пропуская всего 0.40, что говорит о высокой эффективности в атаке и надежности в обороне. Однако в прошлом туре Премьершипа «Абердин» уступил «Данди» (2:3), что может указывать на определенные проблемы в играх с более сильными соперниками.

В составе «Абердина» нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основную обойму игроков. Команда демонстрирует сбалансированную игру, но в матчах с командами, которые умеют быстро переходить в атаку, иногда возникают сложности. Учитывая, что соперник «Хартс» в последних матчах пропускает достаточно много (в среднем 1.60 гола за игру), у «Абердина» будут возможности для взятия ворот, однако важно не допускать ошибок в обороне, так как гости также способны создавать моменты.

«Хартс» в последних пяти матчах одержали три победы, но потерпели два крупных поражения от «Штурма» (0:2 и 0:4). В среднем команда забивает 1.00 гола за матч, пропуская 1.60, что говорит о нестабильности. Тем не менее, в восьми последних матчах Премьершипа «Хартс» неизменно забивает, что подчеркивает их атакующий потенциал. В прошлом туре они уступили «Селтику» (1:3), но смогли отличиться.

«Хартс» имеют в активе победу над «Абердином» в последней очной встрече (1:0) и общий счет последних 10 матчей в свою пользу (12:9). Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей Премьершипа, что говорит о способности набирать очки. Несмотря на проблемы в обороне, «Хартс» могут рассчитывать на быстрые контратаки и стандартные положения. Учитывая, что букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 2.15, они считаются фаворитами, и у них есть все основания для победы.

Последние матчи и личные встречи

В последних 10 очных встречах «Хартс» имеют преимущество по счету (12:9) и выиграли последний матч 1:0. «Абердин» не проигрывает дома в 13 последних матчах против этого соперника, но учитывая текущую форму и мотивацию гостей, а также их способность забивать в каждом матче Премьершипа, победа «Хартс» выглядит обоснованным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Абердин — Хартс, и где смотреть

Матч: Абердин — Хартс состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Питтодри».