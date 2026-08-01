Высшая лига Шотландия: Абердин — Хартс, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Шотландии: Абердин — Хартс пройдет 01.08.2026 на стадионе «Питтодри».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хартс — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Абердин подходит к матчу с серией из пяти побед подряд, включая уверенные победы над «Кельты Хартс» (3:0) и «Куин оф Саут» (4:1). В последних пяти играх команда забивает в среднем 2.60 гола за матч, пропуская всего 0.40, что говорит о высокой эффективности в атаке и надежности в обороне. Однако в прошлом туре Премьершипа «Абердин» уступил «Данди» (2:3), что может указывать на определенные проблемы в играх с более сильными соперниками.
В составе «Абердина» нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основную обойму игроков. Команда демонстрирует сбалансированную игру, но в матчах с командами, которые умеют быстро переходить в атаку, иногда возникают сложности. Учитывая, что соперник «Хартс» в последних матчах пропускает достаточно много (в среднем 1.60 гола за игру), у «Абердина» будут возможности для взятия ворот, однако важно не допускать ошибок в обороне, так как гости также способны создавать моменты.
«Хартс» в последних пяти матчах одержали три победы, но потерпели два крупных поражения от «Штурма» (0:2 и 0:4). В среднем команда забивает 1.00 гола за матч, пропуская 1.60, что говорит о нестабильности. Тем не менее, в восьми последних матчах Премьершипа «Хартс» неизменно забивает, что подчеркивает их атакующий потенциал. В прошлом туре они уступили «Селтику» (1:3), но смогли отличиться.
«Хартс» имеют в активе победу над «Абердином» в последней очной встрече (1:0) и общий счет последних 10 матчей в свою пользу (12:9). Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей Премьершипа, что говорит о способности набирать очки. Несмотря на проблемы в обороне, «Хартс» могут рассчитывать на быстрые контратаки и стандартные положения. Учитывая, что букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 2.15, они считаются фаворитами, и у них есть все основания для победы.
Последние матчи и личные встречи
В последних 10 очных встречах «Хартс» имеют преимущество по счету (12:9) и выиграли последний матч 1:0. «Абердин» не проигрывает дома в 13 последних матчах против этого соперника, но учитывая текущую форму и мотивацию гостей, а также их способность забивать в каждом матче Премьершипа, победа «Хартс» выглядит обоснованным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Абердин — Хартс, и где смотреть
Матч: Абердин — Хартс состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Питтодри».
Стартовые составы на матч Абердин - Хартс
- 27Мариус МюллерВР
- 24Неста Гиннесс-УокерЗЩ
- 26Дэниэл ХэппЗЩ
- 23Льюис МайоЗЩ
- 28Кристофер КэдденЗЩ
- 32Афиз АремуПЗ
- 8Брэдли ЛайонсПЗ
- 7Тони ЙоганНАП
- 25Коннор РонанПЗ
- 20Тойоси ОлусаньяНАП
- 15Кевин НисбетНАП
- 1Димитар МитовВР
- 16Дилан ЛоббанЗЩ
- 21Гэвин МоллойЗЩ
- 22Джек МилнЗЩ
- 10Alexander BriedlПЗ
- 17Стюарт АрмстронгПЗ
- 9Ayoub MoulouaНАП
- 11Льюис СмитНАП
- 53Andrew FasanyaНАП
- 1Бо РойсВР
- 18Harry MilneЗЩ
- 17Стюарт ФиндлиЗЩ
- 6Oisin McEnteeПЗ
- 23Йорди АлтенаЗЩ
- 7Келвин МиллерНАП
- 16Блэр СпитталПЗ
- 78Laurent MendyПЗ
- 29Sabah KerjotaНАП
- 77Амаду Ба-СиНАП
- 10Cláudio Rafael Soares BragaНАП
- 28Зендер КларкВР
- 5Джейми МаккартЗЩ
- 22Тоумас МагнуссонПЗ
- 11Пьер КабореНАП
- 15Джошуа МакпейкНАП
- 19Северин ГендузНАП
- 21Джеймс УилсонНАП
- 74Роджерс МатоНАП
- 89Александрос КизиридисНАП
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