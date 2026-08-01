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Высшая лига Шотландия: Абердин — Хартс, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Шотландии: Абердин — Хартс пройдет 01.08.2026 на стадионе «Питтодри».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хартс — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.15
Ставка
Победа команды Хартс
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Шансы команд на победу

Абердин подходит к матчу с серией из пяти побед подряд, включая уверенные победы над «Кельты Хартс» (3:0) и «Куин оф Саут» (4:1). В последних пяти играх команда забивает в среднем 2.60 гола за матч, пропуская всего 0.40, что говорит о высокой эффективности в атаке и надежности в обороне. Однако в прошлом туре Премьершипа «Абердин» уступил «Данди» (2:3), что может указывать на определенные проблемы в играх с более сильными соперниками.

В составе «Абердина» нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основную обойму игроков. Команда демонстрирует сбалансированную игру, но в матчах с командами, которые умеют быстро переходить в атаку, иногда возникают сложности. Учитывая, что соперник «Хартс» в последних матчах пропускает достаточно много (в среднем 1.60 гола за игру), у «Абердина» будут возможности для взятия ворот, однако важно не допускать ошибок в обороне, так как гости также способны создавать моменты.

«Хартс» в последних пяти матчах одержали три победы, но потерпели два крупных поражения от «Штурма» (0:2 и 0:4). В среднем команда забивает 1.00 гола за матч, пропуская 1.60, что говорит о нестабильности. Тем не менее, в восьми последних матчах Премьершипа «Хартс» неизменно забивает, что подчеркивает их атакующий потенциал. В прошлом туре они уступили «Селтику» (1:3), но смогли отличиться.

«Хартс» имеют в активе победу над «Абердином» в последней очной встрече (1:0) и общий счет последних 10 матчей в свою пользу (12:9). Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей Премьершипа, что говорит о способности набирать очки. Несмотря на проблемы в обороне, «Хартс» могут рассчитывать на быстрые контратаки и стандартные положения. Учитывая, что букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 2.15, они считаются фаворитами, и у них есть все основания для победы.

Последние матчи и личные встречи

В последних 10 очных встречах «Хартс» имеют преимущество по счету (12:9) и выиграли последний матч 1:0. «Абердин» не проигрывает дома в 13 последних матчах против этого соперника, но учитывая текущую форму и мотивацию гостей, а также их способность забивать в каждом матче Премьершипа, победа «Хартс» выглядит обоснованным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Абердин — Хартс, и где смотреть

Матч: Абердин — Хартс состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Питтодри».

Стартовые составы на матч Абердин - Хартс

Абердин
Основной состав
  • 27
    Флаг
    Мариус Мюллер
    ВР
  • 24
    Флаг
    Неста Гиннесс-Уокер
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Дэниэл Хэпп
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Льюис Майо
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Кристофер Кэдден
    ЗЩ
  • 32
    Флаг
    Афиз Арему
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Брэдли Лайонс
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Тони Йоган
    НАП
  • 25
    Флаг
    Коннор Ронан
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Тойоси Олусанья
    НАП
  • 15
    Флаг
    Кевин Нисбет
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Димитар Митов
    ВР
  • 16
    Флаг
    Дилан Лоббан
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Гэвин Моллой
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Джек Милн
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Alexander Briedl
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Стюарт Армстронг
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Ayoub Mouloua
    НАП
  • 11
    Флаг
    Льюис Смит
    НАП
  • 53
    Флаг
    Andrew Fasanya
    НАП
Хартс
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Бо Ройс
    ВР
  • 18
    Флаг
    Harry Milne
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Стюарт Финдли
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Oisin McEntee
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Йорди Алтена
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Келвин Миллер
    НАП
  • 16
    Флаг
    Блэр Спиттал
    ПЗ
  • 78
    Флаг
    Laurent Mendy
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Sabah Kerjota
    НАП
  • 77
    Флаг
    Амаду Ба-Си
    НАП
  • 10
    Флаг
    Cláudio Rafael Soares Braga
    НАП
Запасные
  • 28
    Флаг
    Зендер Кларк
    ВР
  • 5
    Флаг
    Джейми Маккарт
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Тоумас Магнуссон
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Пьер Каборе
    НАП
  • 15
    Флаг
    Джошуа Макпейк
    НАП
  • 19
    Флаг
    Северин Гендуз
    НАП
  • 21
    Флаг
    Джеймс Уилсон
    НАП
  • 74
    Флаг
    Роджерс Мато
    НАП
  • 89
    Флаг
    Александрос Кизиридис
    НАП

Абердин - Хартс – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
39
5.3
1.13
18
1.04
12
76
7.25
1.04
11
1.16
6.5

Статистика для ставок

9
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Абердин побеждает в 5 последних матчах
Прогноз
Абердин победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
39
Поставить
Абердин – Хартс: Абердин не проигрывает в 13 последних матчах против этого соперника дома
Прогноз
Абердин не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.90
Поставить
Хартс не проигрывает в 7 из 9 последних матчей в турнире «Премьершип»
Прогноз
Хартс не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
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