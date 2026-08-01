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Первая лига: Спартак Кострома — Енисей, шансы команд на победу в матче 4-го тура

Матч 4-го тура Первой лиги: Спартак Кострома — Енисей пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 7 очков в 3 турах сезона, гости — 6 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Спартак Кострома — коэффициент 2.02. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.02
Ставка
Победа команды Спартак Кострома
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Шансы команд на победу

Спартак Кострома уверенно начал сезон в Лиге PARI: после трех туров команда набрала 7 очков и занимает третье место. В активе две победы и одна ничья, при этом команда не проигрывает в трех последних матчах турнира. В последних пяти играх спартаковцы забили пять голов и пропустили четыре, что говорит о сбалансированной игре. Домашняя серия также впечатляет: 11 матчей без поражений из 13 последних. Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.02, что отражает их статус фаворита в предстоящей встрече.

Ключевым игроком атаки является Амур Калмыков, забивший пять голов в трех матчах — лучший показатель в команде. Его результативность станет важным фактором в матче против Енисея. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, который демонстрирует стабильность в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. Тактически команда делает ставку на контроль мяча и быстрые атаки, что должно создать проблемы гостям, которые пропускают в пяти последних матчах подряд.

Енисей также неплохо стартовал в турнире, набрав 6 очков после трех туров и расположившись на пятом месте. В активе две победы и одно поражение. Однако оборона гостей выглядит уязвимой: они пропускают в четырех последних матчах турнира, а в среднем за последние пять игр пропускают 1.40 гола за матч. При этом атака Енисея результативна — 11 голов в пяти последних играх, в среднем 2.20 за матч. Тем не менее, букмекеры оценивают их шансы на победу коэффициентом 3.95, что указывает на статус аутсайдера.

Лучший бомбардир Енисея — Андрей Окладников, забивший два гола в трех матчах. Команда способна быстро переходить в атаку и создавать моменты, но против организованной обороны Спартака Кострома, которая пропускает в среднем 0.80 гола за игру, гостям будет сложно реализовать свои шансы. Кроме того, Енисей не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о боевом духе, однако в очной встрече с хозяевами им придется преодолевать их домашнюю уверенность.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 4 апреля 2026 года Спартак Кострома одержал победу со счетом 2:1. Это дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая текущую форму команд и домашнюю серию Спартака, а также более высокий коэффициент на победу гостей, разумно предположить, что хозяева продолжат победную серию в очных противостояниях.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Спартак Кострома — Енисей, и где смотреть

Матч 4-го тура: Спартак Кострома — Енисей состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция — «Кинопоиск».

Стартовые составы на матч Спартак Кострома - Енисей

Спартак Кострома
Основной состав
  • 50
    Флаг
    Егор Шамов
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Дмитрий Каптилович
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Денис Жилмостных
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Марко Бугарин
    ЗЩ
  • 47
    Флаг
    Александр Тарасов
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Илья Мещеряков
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Анатолий Немченко
    ПЗ
  • 66
    Флаг
    Максим Никифоров
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Димитрий Гурцкая
    ПЗ
  • 3
    Флаг
    Сергей Бугриев
    ЗЩ
  • 90
    Флаг
    Амур Калмыков
    НАП
Запасные
  • 6
    Флаг
    Надер Мохаммади
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Владислав Камилов
    ПЗ
  • 82
    Флаг
    Олег Никифоренко
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Давид Караев
    НАП
Енисей
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Михаил Опарин
    ВР
  • 25
    Флаг
    Никита Шершов
    ПЗ
  • 55
    Флаг
    Никита Богатырев
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Ян Цесь
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Александр Масловский
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Александр Канаплин
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Андреа Чуканов
    ПЗ
  • 90
    Флаг
    Александр Ломакин
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Егор Иванов
    ПЗ
  • 75
    Флаг
    Андрей Окладников
    ПЗ
  • 87
    Флаг
    Андрей Мазурин
    ПЗ
Запасные
  • 23
    Флаг
    Станислав Антипин
    ВР
  • 22
    Флаг
    Артем Гюрджан
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Давид Кокоев
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Марат Тлехугов
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Ростислав Огиенко
    ПЗ

Спартак Кострома - Енисей – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
15
1.04
21
17
1.02
17
6.25
1.25
7.75
14.44
1.04
19.69

Статистика для ставок

7
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Енисей не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз
Енисей не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.45
Поставить
Спартак Кострома не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома
Прогноз
Спартак Кострома не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.23
Поставить
В последних 5 играх Енисей пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Спартак Кострома забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.23
Поставить
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