Первая лига: Спартак Кострома — Енисей, шансы команд на победу в матче 4-го тура

Матч 4-го тура Первой лиги: Спартак Кострома — Енисей пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 7 очков в 3 турах сезона, гости — 6 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Спартак Кострома — коэффициент 2.02. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Спартак Кострома уверенно начал сезон в Лиге PARI: после трех туров команда набрала 7 очков и занимает третье место. В активе две победы и одна ничья, при этом команда не проигрывает в трех последних матчах турнира. В последних пяти играх спартаковцы забили пять голов и пропустили четыре, что говорит о сбалансированной игре. Домашняя серия также впечатляет: 11 матчей без поражений из 13 последних. Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.02, что отражает их статус фаворита в предстоящей встрече.

Ключевым игроком атаки является Амур Калмыков, забивший пять голов в трех матчах — лучший показатель в команде. Его результативность станет важным фактором в матче против Енисея. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, который демонстрирует стабильность в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. Тактически команда делает ставку на контроль мяча и быстрые атаки, что должно создать проблемы гостям, которые пропускают в пяти последних матчах подряд.

Енисей также неплохо стартовал в турнире, набрав 6 очков после трех туров и расположившись на пятом месте. В активе две победы и одно поражение. Однако оборона гостей выглядит уязвимой: они пропускают в четырех последних матчах турнира, а в среднем за последние пять игр пропускают 1.40 гола за матч. При этом атака Енисея результативна — 11 голов в пяти последних играх, в среднем 2.20 за матч. Тем не менее, букмекеры оценивают их шансы на победу коэффициентом 3.95, что указывает на статус аутсайдера.

Лучший бомбардир Енисея — Андрей Окладников, забивший два гола в трех матчах. Команда способна быстро переходить в атаку и создавать моменты, но против организованной обороны Спартака Кострома, которая пропускает в среднем 0.80 гола за игру, гостям будет сложно реализовать свои шансы. Кроме того, Енисей не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о боевом духе, однако в очной встрече с хозяевами им придется преодолевать их домашнюю уверенность.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 4 апреля 2026 года Спартак Кострома одержал победу со счетом 2:1. Это дает хозяевам психологическое преимущество. Учитывая текущую форму команд и домашнюю серию Спартака, а также более высокий коэффициент на победу гостей, разумно предположить, что хозяева продолжат победную серию в очных противостояниях.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Спартак Кострома — Енисей, и где смотреть

Матч 4-го тура: Спартак Кострома — Енисей состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция — «Кинопоиск».