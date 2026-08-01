Товарищеские матчи (клубы): Эксетер — Бристоль Сити, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эксетер — Бристоль Сити пройдет 01.08.2026 на стадионе «Эксетер Сент-Джеймс Парк». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Бристоль Сити — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Эксетер подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх команда одержала одну победу, дважды проиграла и дважды сыграла вничью. В текущем турнире у хозяев одна победа и два поражения, что отражает проблемы с реализацией моментов. При этом в среднем за игру Эксетер забивает и пропускает по 1.40 гола, что указывает на равный баланс между атакой и обороной, но недостаточную надежность в решающие отрезки.

В составе Эксетера нет явно выраженного лидера атаки, что подтверждается отсутствием данных о лучшем бомбардире. Команда чаще полагается на коллективные действия, но против более организованного соперника это может стать проблемой. Тренерскому штабу предстоит найти способ повысить эффективность у чужих ворот, особенно учитывая, что в последних матчах команда пропускает в пяти из семи игр.

Бристоль Сити демонстрирует более уверенную игру: в последних пяти матчах команда забила девять голов, пропустив семь, и одержала две победы при одной ничьей и двух поражениях. В текущем турнире у гостей две победы и два поражения, что говорит о нестабильности, но атакующий потенциал выше, чем у соперника. Бристоль Сити стабильно забивает в последних трех матчах турнира, что подтверждает их способность создавать моменты.

Ключевым игроком атаки Бристоль Сити является Макс Берд, забивший один гол в сезоне. Команда имеет опыт успешных выступлений против Эксетера, не проигрывая в пяти последних очных встречах. Несмотря на то, что в гостях Бристоль Сити проигрывает в трех последних матчах турнира, их мотивация и статистика личных встреч дают основания рассчитывать на положительный результат.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2024 году Бристоль Сити одержал победу со счетом 2:1, и в пяти последних матчах против Эксетера не проигрывает. Учитывая более высокую результативность гостей и их уверенность в личных встречах, Бристоль Сити выглядит предпочтительнее, что подтверждается коэффициентом 2.10.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эксетер — Бристоль Сити, и где смотреть

Матч: Эксетер — Бристоль Сити состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эксетер Сент-Джеймс Парк».