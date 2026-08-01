3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Эксетер — Бристоль Сити, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эксетер — Бристоль Сити пройдет 01.08.2026 на стадионе «Эксетер Сент-Джеймс Парк». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Бристоль Сити — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
2.10
Ставка
Победа команды Бристоль Сити
Бонус
Забрать фрибет 10 000 ₽
Повторить ставку в WINLINE
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 21 000 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Эксетер подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх команда одержала одну победу, дважды проиграла и дважды сыграла вничью. В текущем турнире у хозяев одна победа и два поражения, что отражает проблемы с реализацией моментов. При этом в среднем за игру Эксетер забивает и пропускает по 1.40 гола, что указывает на равный баланс между атакой и обороной, но недостаточную надежность в решающие отрезки.

В составе Эксетера нет явно выраженного лидера атаки, что подтверждается отсутствием данных о лучшем бомбардире. Команда чаще полагается на коллективные действия, но против более организованного соперника это может стать проблемой. Тренерскому штабу предстоит найти способ повысить эффективность у чужих ворот, особенно учитывая, что в последних матчах команда пропускает в пяти из семи игр.

Бристоль Сити демонстрирует более уверенную игру: в последних пяти матчах команда забила девять голов, пропустив семь, и одержала две победы при одной ничьей и двух поражениях. В текущем турнире у гостей две победы и два поражения, что говорит о нестабильности, но атакующий потенциал выше, чем у соперника. Бристоль Сити стабильно забивает в последних трех матчах турнира, что подтверждает их способность создавать моменты.

Ключевым игроком атаки Бристоль Сити является Макс Берд, забивший один гол в сезоне. Команда имеет опыт успешных выступлений против Эксетера, не проигрывая в пяти последних очных встречах. Несмотря на то, что в гостях Бристоль Сити проигрывает в трех последних матчах турнира, их мотивация и статистика личных встреч дают основания рассчитывать на положительный результат.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2024 году Бристоль Сити одержал победу со счетом 2:1, и в пяти последних матчах против Эксетера не проигрывает. Учитывая более высокую результативность гостей и их уверенность в личных встречах, Бристоль Сити выглядит предпочтительнее, что подтверждается коэффициентом 2.10.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эксетер — Бристоль Сити, и где смотреть

Матч: Эксетер — Бристоль Сити состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эксетер Сент-Джеймс Парк».

Стартовые составы на матч Эксетер - Бристоль Сити

Составы еще неизвестны

Эксетер - Бристоль Сити – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
2.9
3.35
2.3
2.85
3.2
2.3
2.85
3.4
2.24
2.86
3.35
2.27

Статистика для ставок

11
Реклама 18+
Бристоль Сити проигрывает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Эксетер победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.90
Поставить
Эксетер – Бристоль Сити: Бристоль Сити не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Бристоль Сити не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.35
Поставить
В последних 5 играх Бристоль Сити пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Эксетер забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoЭксетер
logoБристоль Сити
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол