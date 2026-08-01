Товарищеские матчи (клубы): Сестао — Португалете, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сестао — Португалете пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Сестао — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Сестао подходит к матчу после серии неоднозначных результатов: в последних пяти встречах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и дважды уступила. При этом поражения были от более сильных соперников, а в играх с равными командами Сестао выглядел увереннее. Букмекеры оценивают шансы хозяев коэффициентом 2.45, что указывает на их статус небольшого фаворита в предстоящей встрече.

В составе Сестао нет явных лидеров, способных решить исход матча в одиночку, но командная игра и дисциплина могут стать ключевыми факторами. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, используя поддержку домашних трибун. Важно, чтобы команда избежала ошибок в обороне, которые приводили к голам в последних матчах.

Португалете в последних пяти матчах одержал две победы, одну ничью и два поражения, причем одна из побед была над Вальядолидом. Однако в играх с более сильными соперниками, такими как Алавес, команда пропускала много и не могла создать опасных моментов. Коэффициент на победу гостей составляет 2.65, что делает их аутсайдером по мнению букмекеров, но разница в коэффициентах невелика.

Португалете может рассчитывать на организованную игру в обороне и быстрые выпады, но против Сестао, который будет действовать от обороны, гостям придется чаще владеть мячом. В составе нет ярко выраженных звезд, поэтому успех будет зависеть от командных действий и реализации стандартных положений. Если Португалете удастся навязать свою игру, они смогут побороться за очки.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но в товарищеских матчах хозяева часто действуют увереннее. Учитывая, что Сестао имеет небольшое преимущество по коэффициентам и играет дома, разумно предположить, что именно они смогут одержать победу в этом матче.

Статистика личных встреч 0 Побед 2 Ничьи 3 Победы Терсера. 08.08.2020 Португалете 1 – 0 Сестао Терсера. 15.02.2020 Сестао 2 – 2 Португалете Терсера. 22.09.2019 Португалете 4 – 1 Сестао Терсера. 05.05.2019 Португалете 0 – 0 Сестао Терсера. 16.12.2018 Сестао 0 – 1 Португалете

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Сестао — Португалете, и где смотреть

Матч: Сестао — Португалете состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени.