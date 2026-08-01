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Товарищеские матчи (клубы): Сестао — Португалете, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сестао — Португалете пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Сестао — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.45
Ставка
Победа команды Сестао
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Шансы команд на победу

Сестао подходит к матчу после серии неоднозначных результатов: в последних пяти встречах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и дважды уступила. При этом поражения были от более сильных соперников, а в играх с равными командами Сестао выглядел увереннее. Букмекеры оценивают шансы хозяев коэффициентом 2.45, что указывает на их статус небольшого фаворита в предстоящей встрече.

В составе Сестао нет явных лидеров, способных решить исход матча в одиночку, но командная игра и дисциплина могут стать ключевыми факторами. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, используя поддержку домашних трибун. Важно, чтобы команда избежала ошибок в обороне, которые приводили к голам в последних матчах.

Португалете в последних пяти матчах одержал две победы, одну ничью и два поражения, причем одна из побед была над Вальядолидом. Однако в играх с более сильными соперниками, такими как Алавес, команда пропускала много и не могла создать опасных моментов. Коэффициент на победу гостей составляет 2.65, что делает их аутсайдером по мнению букмекеров, но разница в коэффициентах невелика.

Португалете может рассчитывать на организованную игру в обороне и быстрые выпады, но против Сестао, который будет действовать от обороны, гостям придется чаще владеть мячом. В составе нет ярко выраженных звезд, поэтому успех будет зависеть от командных действий и реализации стандартных положений. Если Португалете удастся навязать свою игру, они смогут побороться за очки.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но в товарищеских матчах хозяева часто действуют увереннее. Учитывая, что Сестао имеет небольшое преимущество по коэффициентам и играет дома, разумно предположить, что именно они смогут одержать победу в этом матче.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Сестао — Португалете, и где смотреть

Матч: Сестао — Португалете состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Сестао - Португалете

Составы еще неизвестны

Сестао - Португалете – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.01
10
42
1.01
9.5
76
4.72
1.24
13.12
1.01
1.32
11

Статистика для ставок

10
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Португалете не проигрывает в 13 из 14 последних матчей в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Португалете не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.14
Поставить
Сестао – Португалете: Португалете не проигрывает в 6 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Португалете не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.14
Поставить
В последних 5 играх Португалете пропускает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Сестао забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.58
Поставить
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