Товарищеские матчи (клубы): Сестао — Португалете, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сестао — Португалете пройдет 01.08.2026.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Сестао — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Сестао подходит к матчу после серии неоднозначных результатов: в последних пяти встречах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и дважды уступила. При этом поражения были от более сильных соперников, а в играх с равными командами Сестао выглядел увереннее. Букмекеры оценивают шансы хозяев коэффициентом 2.45, что указывает на их статус небольшого фаворита в предстоящей встрече.
В составе Сестао нет явных лидеров, способных решить исход матча в одиночку, но командная игра и дисциплина могут стать ключевыми факторами. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, используя поддержку домашних трибун. Важно, чтобы команда избежала ошибок в обороне, которые приводили к голам в последних матчах.
Португалете в последних пяти матчах одержал две победы, одну ничью и два поражения, причем одна из побед была над Вальядолидом. Однако в играх с более сильными соперниками, такими как Алавес, команда пропускала много и не могла создать опасных моментов. Коэффициент на победу гостей составляет 2.65, что делает их аутсайдером по мнению букмекеров, но разница в коэффициентах невелика.
Португалете может рассчитывать на организованную игру в обороне и быстрые выпады, но против Сестао, который будет действовать от обороны, гостям придется чаще владеть мячом. В составе нет ярко выраженных звезд, поэтому успех будет зависеть от командных действий и реализации стандартных положений. Если Португалете удастся навязать свою игру, они смогут побороться за очки.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но в товарищеских матчах хозяева часто действуют увереннее. Учитывая, что Сестао имеет небольшое преимущество по коэффициентам и играет дома, разумно предположить, что именно они смогут одержать победу в этом матче.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Сестао — Португалете, и где смотреть
Матч: Сестао — Португалете состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени.
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