Товарищеские матчи (клубы): Фрозиноне — Беневенто, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Фрозиноне — Беневенто пройдет 01.08.2026 на стадионе «Манлио Скопиньо». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.65. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Фрозиноне подходит к матчу с серией без поражений из 17 игр, что говорит о стабильности и уверенности. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская лишь 0.20, что подчеркивает надежность обороны. Однако в текущем турнире у хозяев всего 0 очков после двух туров, что может указывать на недостаток мотивации в товарищеских матчах.

В атаке Фрозиноне опирается на коллективные действия: команда забивает в 30 последних матчах подряд, что говорит о высокой результативности. Тренерский штаб может варьировать состав, но ключевые исполнители способны создавать моменты. Важно, что в последних очных встречах с Беневенто хозяева забивали в шести из восьми матчей, что добавляет уверенности.

Беневенто выиграл три последних матча и в текущем турнире одержал две победы, что демонстрирует хорошую форму. В последних пяти играх гости забивают в среднем 2.00 гола за матч, пропуская 0.80, что указывает на сбалансированную игру. Однако в товарищеских матчах результаты могут быть менее показательны, и команде предстоит подтвердить свой уровень против сильного соперника.

Беневенто отличается умением забивать в каждом из последних пяти матчей, что говорит о стабильности в атаке. В составе есть исполнители, способные решить эпизод, но против организованной обороны Фрозиноне им будет непросто. Гости могут рассчитывать на быстрые контратаки и стандартные положения, но важно сохранить концентрацию на протяжении всей игры.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в августе 2025 года Беневенто одержал победу со счетом 1:0, однако общий счет последних десяти матчей — 17:13 в пользу Фрозиноне. Это указывает на плотное противостояние, где ни одна из команд не имеет явного преимущества. Учитывая текущую форму и статистику, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Травмированные игроки

У команды Фрозиноне в списке травмированных Серджо Каляй.

Когда начнется матч Фрозиноне — Беневенто, и где смотреть

Матч: Фрозиноне — Беневенто состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Манлио Скопиньо».