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Товарищеские матчи (клубы): Санкт-Паули — Депортиво, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Санкт-Паули — Депортиво пройдет 01.08.2026 на стадионе «Миллернтор». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Санкт-Паули — коэффициент 2.65. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.65
Ставка
Победа команды Санкт-Паули
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Шансы команд на победу

Санкт-Паули подходит к матчу с амбициозным настроем: в последних пяти играх команда забивает в среднем 3.20 гола за матч, что говорит о высокой результативности. Однако оборона выглядит уязвимой — пропущено 9 голов за тот же отрезок, в среднем 1.80 за игру. Тем не менее, хозяева имеют положительный баланс побед в текущем турнире (4 победы, 1 ничья, 1 поражение) и наверняка постараются использовать поддержку трибун на «Миллернтор».

В атаке Санкт-Паули делает ставку на быстрые комбинации и активное давление на ворота соперника. Команда стабильно забивает в последних восьми матчах, что подчеркивает ее нацеленность на гол. Несмотря на потери в составе (Матиаш Перейра Лаже, Янник Робатш и Давид Немет), тренерский штаб имеет достаточную глубину состава, чтобы сохранить атакующий почерк. Ключевым фактором станет реализация моментов и умение держать оборону под давлением.

Депортиво демонстрирует надежную игру в обороне: в последних пяти матчах пропущено всего 2 гола (в среднем 0.40 за игру), а три последние встречи завершились «на ноль». Команда не проигрывает в трех последних матчах турнира и имеет в активе две победы и одну ничью. Однако результативность ниже, чем у соперника — 1.60 гола за игру, что может стать проблемой против команды, которая много забивает.

Депортиво делает акцент на организованной игре без мяча и быстрых контратаках. В составе есть исполнители, способные решить эпизод, но общая динамика команды уступает хозяевам по интенсивности. Гости редко пропускают, но их атакующий потенциал ограничен, особенно в выездных матчах. Для успеха им потребуется высокая концентрация и эффективное использование стандартных положений, чтобы компенсировать возможное давление со стороны Санкт-Паули.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи этих команд не отличаются высокой результативностью, но в данном контексте важно, что Санкт-Паули имеет более мощную атаку и играет дома. Учитывая слабую оборону хозяев, матч может быть открытым, однако именно атакующий потенциал Санкт-Паули и поддержка болельщиков должны склонить чашу весов в их пользу.

Травмированные игроки

У команды Санкт-Паули в списке травмированных Матиаш Перейра Лаже, Янник Робатш и Давид Немет.

Когда начнется матч Санкт-Паули — Депортиво, и где смотреть

Матч: Санкт-Паули — Депортиво состоится 01.08.2026 и начнется в 19:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Миллернтор».

Стартовые составы на матч Санкт-Паули - Депортиво

Составы еще неизвестны

Санкт-Паули - Депортиво – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
6.75
1.19
8.97
7
1.2
7.8
9.6
1.04
21
5.3
1.27
5.9

Статистика для ставок

10
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Депортиво не проигрывает в 15 из 17 последних матчей
Прогноз
Депортиво не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.35
Поставить
Санкт-Паули не проигрывает в 5 из 6 последних матчей в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Санкт-Паули не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
В последних 5 играх Депортиво пропускает в среднем 0.40 гола за игру
Прогноз
Санкт-Паули не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.45
Поставить
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