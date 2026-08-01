Товарищеские матчи (клубы): Химнастика Торрелавега — Спортинг Хихон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Химнастика Торрелавега — Спортинг Хихон пройдет 01.08.2026 на стадионе «Estadio El Malecon».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Спортинг Хихон — коэффициент 1.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Химнастика Торрелавега подходит к матчу с серией из четырех побед подряд, что подтверждает уверенную игру в атаке: в последних пяти встречах команда забивает в среднем 3.40 гола за игру, пропуская при этом всего 0.80. Однако в текущем турнире у хозяев пока нет набранных очков, и этот матч станет для них серьезной проверкой против более статусного соперника.

В составе Химнастики выделяются игроки, которые обеспечивают высокую результативность, но против команды из более высокой лиги потребуется строгость в обороне. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы использовать домашние трибуны и плотную игру в центре поля.

Спортинг Хихон, несмотря на поражение от Сельты в последнем туре, показывает стабильную результативность: в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти матчах. Команда имеет одну победу и одно поражение в текущем турнире, но букмекеры оценивают ее шансы высоко (коэффициент 1.35), что отражает класс и мотивацию гостей.

В составе Спортинга есть исполнители, способные решить эпизод в одиночку, а тренерский штаб может варьировать тактику в зависимости от хода игры. Гости будут стремиться контролировать мяч и создавать моменты через фланги, используя преимущество в скорости и опыте.

Последние матчи и личные встречи

Единственная очная встреча в 2009 году завершилась победой Химнастики со счетом 1:0, но с тех пор составы и уровень команд изменились. Учитывая текущую форму и класс соперника, Спортинг Хихон выглядит предпочтительнее и должен взять реванш.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Товарищеские матчи (клубы). 29.07.2009 Химнастика Торрелавега 1 – 0 Спортинг Хихон

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Химнастика Торрелавега — Спортинг Хихон, и где смотреть

Матч: Химнастика Торрелавега — Спортинг Хихон состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio El Malecon».