Товарищеские матчи (клубы): Химнастика Торрелавега — Спортинг Хихон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Химнастика Торрелавега — Спортинг Хихон пройдет 01.08.2026 на стадионе «Estadio El Malecon».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Спортинг Хихон — коэффициент 1.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Химнастика Торрелавега подходит к матчу с серией из четырех побед подряд, что подтверждает уверенную игру в атаке: в последних пяти встречах команда забивает в среднем 3.40 гола за игру, пропуская при этом всего 0.80. Однако в текущем турнире у хозяев пока нет набранных очков, и этот матч станет для них серьезной проверкой против более статусного соперника.
В составе Химнастики выделяются игроки, которые обеспечивают высокую результативность, но против команды из более высокой лиги потребуется строгость в обороне. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы использовать домашние трибуны и плотную игру в центре поля.
Спортинг Хихон, несмотря на поражение от Сельты в последнем туре, показывает стабильную результативность: в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти матчах. Команда имеет одну победу и одно поражение в текущем турнире, но букмекеры оценивают ее шансы высоко (коэффициент 1.35), что отражает класс и мотивацию гостей.
В составе Спортинга есть исполнители, способные решить эпизод в одиночку, а тренерский штаб может варьировать тактику в зависимости от хода игры. Гости будут стремиться контролировать мяч и создавать моменты через фланги, используя преимущество в скорости и опыте.
Последние матчи и личные встречи
Единственная очная встреча в 2009 году завершилась победой Химнастики со счетом 1:0, но с тех пор составы и уровень команд изменились. Учитывая текущую форму и класс соперника, Спортинг Хихон выглядит предпочтительнее и должен взять реванш.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Химнастика Торрелавега — Спортинг Хихон, и где смотреть
Матч: Химнастика Торрелавега — Спортинг Хихон состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio El Malecon».
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