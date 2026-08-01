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Товарищеские матчи (клубы): Читтаделла — Падова, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Читтаделла — Падова пройдет 01.08.2026 на стадионе «Пьер Чезаре Томболато». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Падова — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.15
Ставка
Победа команды Падова
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Шансы команд на победу

Читтаделла в последних матчах показывает осторожный футбол: в пяти встречах команда одержала две победы и трижды сыграла вничью, при этом лишь однажды пропустив более одного мяча. Турнирное положение пока не позволяет говорить о стабильности, но оборона выглядит организованной, что может стать основой для плотной игры против соперника, который много забивает.

В атаке Читтаделла не отличается высокой результативностью, но умеет использовать стандартные положения и быстрые выходы после отбора. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактность в центре поля и игру вторым номером, чтобы сдержать давление гостей и использовать их ошибки при переходе в оборону.

Падова, несмотря на неудачные результаты в последних товарищеских матчах, показывает высокую результативность: в пяти играх команда забила девять мячей, но и пропустила немало. Турнирная мотивация гостей подкреплена желанием исправить впечатление после крупных поражений, а букмекерская оценка (коэффициент 2.15) указывает на их статус фаворита в предстоящей встрече.

В составе Падова есть исполнители, способные решить эпизод за счет индивидуальных действий, что подтверждается большим количеством голов в последних матчах. Команда предпочитает атаковать через фланги и активно подключать полузащитников, поэтому ключевым станет умение использовать пространство за спинами защитников Читтаделлы.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи этих команд в последнее время не отличаются высокой результативностью, но Падова чаще добивается нужного результата за счет более агрессивной игры в атаке. Тактический прогноз склоняется к тому, что гости смогут навязать свой темп и реализовать моменты, что делает победу Падова обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Читтаделла — Падова, и где смотреть

Матч: Читтаделла — Падова состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Пьер Чезаре Томболато».

Стартовые составы на матч Читтаделла - Падова

Составы еще неизвестны

Читтаделла - Падова – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
21
9
1.05
30
11
1.01
76
10.5
1.01
38.95
16.55
1.01

Статистика для ставок

9
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Читтаделла не проигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Читтаделла не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.55
Поставить
Читтаделла – Падова: Читтаделла не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Читтаделла не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.55
Поставить
В последних 5 играх Читтаделла пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Падова забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
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