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Товарищеские матчи (клубы): Сент-Этьен — Венеция, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сент-Этьен — Венеция пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stade Joseph Moynat». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Венеция — коэффициент 2.12. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.12
Ставка
Победа команды Венеция
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Шансы команд на победу

Сент-Этьен подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: разгромная победа над Лозанной (4:0) чередуется с поражениями от Рейнджерс и Серветта. В турнирной таблице команда пока не набрала очков, что отражает сложности в начале сезона. Тем не менее, крупная победа в предыдущем матче может придать уверенности атакующей линии.

Ориентировочный состав Сент-Этьена не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на проверенных игроков, способных быстро переходить из обороны в атаку. Домашние стены и поддержка болельщиков могут стать дополнительным фактором, однако команде предстоит улучшить реализацию моментов, чтобы добиться положительного результата.

Венеция демонстрирует впечатляющую форму в предсезонных матчах: крупные победы над Галатасараем (3:0) и Вис Пезаро (8:0) показывают высокую результативность. Команда набрала 0 очков в 3 турах, но это не отражает текущий уровень игры. Лион Лаубербах, лучший бомбардир с 2 голами, находится в отличной форме и способен создать угрозу воротам соперника.

Венеция выглядит предпочтительнее по игре в атаке, что подтверждается большим количеством забитых мячей в последних встречах. Тренерский штаб может использовать быстрых фланговых игроков для давления на оборону Сент-Этьена. Учитывая уверенность команды и букмекерскую оценку (коэффициент 2.12), гости имеют хорошие шансы на победу.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Венеция выглядит более сыгранной и результативной, что дает ей преимущество. Рекомендуемая ставка на победу Венеции обоснована их атакующим потенциалом и уверенными победами в последних матчах.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Сент-Этьен — Венеция, и где смотреть

Матч: Сент-Этьен — Венеция состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stade Joseph Moynat».

Стартовые составы на матч Сент-Этьен - Венеция

Составы еще неизвестны

Сент-Этьен - Венеция – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.12
5.8
37
1.17
5.6
30
1.14
10.25
76
1.11
6.28
26.15

Статистика для ставок

7
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Сент-Этьен не проигрывает в 5 последних матчах дома
Прогноз
Сент-Этьен не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
Поставить
Венеция побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Венеция победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
37
Поставить
В последних 5 играх Сент-Этьен пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Венеция забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.70
Поставить
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