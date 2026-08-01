Товарищеские матчи (клубы): Сент-Этьен — Венеция, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сент-Этьен — Венеция пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stade Joseph Moynat». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Венеция — коэффициент 2.12. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Сент-Этьен подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: разгромная победа над Лозанной (4:0) чередуется с поражениями от Рейнджерс и Серветта. В турнирной таблице команда пока не набрала очков, что отражает сложности в начале сезона. Тем не менее, крупная победа в предыдущем матче может придать уверенности атакующей линии.

Ориентировочный состав Сент-Этьена не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на проверенных игроков, способных быстро переходить из обороны в атаку. Домашние стены и поддержка болельщиков могут стать дополнительным фактором, однако команде предстоит улучшить реализацию моментов, чтобы добиться положительного результата.

Венеция демонстрирует впечатляющую форму в предсезонных матчах: крупные победы над Галатасараем (3:0) и Вис Пезаро (8:0) показывают высокую результативность. Команда набрала 0 очков в 3 турах, но это не отражает текущий уровень игры. Лион Лаубербах, лучший бомбардир с 2 голами, находится в отличной форме и способен создать угрозу воротам соперника.

Венеция выглядит предпочтительнее по игре в атаке, что подтверждается большим количеством забитых мячей в последних встречах. Тренерский штаб может использовать быстрых фланговых игроков для давления на оборону Сент-Этьена. Учитывая уверенность команды и букмекерскую оценку (коэффициент 2.12), гости имеют хорошие шансы на победу.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Венеция выглядит более сыгранной и результативной, что дает ей преимущество. Рекомендуемая ставка на победу Венеции обоснована их атакующим потенциалом и уверенными победами в последних матчах.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Сент-Этьен — Венеция, и где смотреть

Матч: Сент-Этьен — Венеция состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stade Joseph Moynat».