Товарищеские матчи (клубы): Калдаш — Академика, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Калдаш — Академика пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Portugal)». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Академика — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Калдаш набрал 0 очков в 1 туре сезона, но в последних матчах демонстрирует нестабильные результаты: ничья с Бенфикой (2:2), разгромное поражение от Браги (0:3) и нулевая ничья с Тонделой. Команда чередует яркие отрезки с провальными, что делает ее игру непредсказуемой. Тем не менее, в активе есть победы над Миранделой и Фатимой, что говорит о способности набирать очки в матчах с соперниками разного уровня.

Ориентировочный состав Калдаш не раскрыт, но тренерский штаб, судя по последним результатам, может варьировать тактику в зависимости от соперника. Домашние стены и поддержка болельщиков могут стать дополнительным фактором, однако статистика последних встреч показывает, что команда не всегда использует преимущество своего поля. Ключевым аспектом станет организация обороны, так как в матче с Брагой было пропущено три мяча.

Академика провела пять туров, набрав 0 очков, но в последних товарищеских матчах выглядит увереннее: нулевые ничьи с Униан Сантарен и Алверкой, победа над Порту Б (3:1) и поражения от Тонделы и Витории Гимараэш. Команда показывает сбалансированную игру, особенно в обороне, что подтверждается двумя сухими матчами подряд. Несмотря на отсутствие побед в официальных турах, в товарищеских встречах Академика выглядит конкурентноспособной.

В составе Академики выделяются игроки, способные решить эпизод, но точные имена не раскрыты. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную оборону и быстрые контратаки, что принесло результат в матче с Порту Б. Учитывая, что соперник нестабилен в защите, у Академики есть хорошие шансы использовать ошибки Калдаш. Коэффициент 2.15 на победу гостей отражает их статус фаворита в этой встрече.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Академика выглядит более организованной в обороне и имеет положительную динамику в товарищеских матчах. Учитывая нестабильность Калдаш и более высокий коэффициент на их победу, разумным выглядит выбор в пользу гостей, которые способны навязать борьбу и добиться положительного результата.

Статистика личных встреч 3 Победы 1 Ничья 1 Победа Третья лига. 24.01.2026 Калдаш 1 – 0 Академика Третья лига. 12.01.2025 Калдаш 1 – 1 Академика Третья лига. 28.09.2024 Академика 2 – 3 Калдаш Третья лига. 07.01.2024 Калдаш 1 – 2 Академика Третья лига. 17.09.2023 Академика 0 – 1 Калдаш

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Калдаш — Академика, и где смотреть

Матч: Калдаш — Академика состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Portugal)».