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Товарищеские матчи (клубы): Реал Мадрид — Фиорентина, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Реал Мадрид — Фиорентина пройдет 01.08.2026 на стадионе «Sportpark Klagenfurt».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Реал Мадрид — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.95
Ставка
Победа команды Реал Мадрид
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 2 925 ₽
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Шансы команд на победу

Реал Мадрид подходит к матчу с серией из трех побед подряд, включая уверенные победы над Атлетиком и Севильей. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская 0.80, что говорит о сбалансированной игре. Несмотря на отсутствие официальных матчей в текущем турнире, форма команды выглядит убедительно, и она намерена продолжить победную серию.

В атаке Реал Мадрид опирается на стабильную результативность: команда забивает в трех последних матчах подряд. Тренерский штаб имеет в распоряжении широкий выбор игроков, хотя несколько ключевых исполнителей находятся в лазарете. Тем не менее, глубина состава позволяет рассчитывать на высокий темп и давление на оборону соперника с первых минут.

Фиорентина провела три матча в текущем турнире, одержав две победы и потерпев одно поражение. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропуская 0.80, и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Однако поражение от Куинз Парк Рейнджерс (2:3) показывает уязвимость в обороне при быстрых атаках соперника.

Фиорентина стабильно забивает в последних пяти матчах, что говорит о наличии голевых моментов. В составе есть травмированные игроки, что может ограничить ротацию, но команда способна действовать вторым номером и использовать контратаки. Важно избегать потерь в центре поля, чтобы не дать сопернику пространства для быстрых выпадов.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2017 году Реал Мадрид одержал победу со счетом 2:1. Учитывая текущую форму и более высокий средний показатель забитых голов, хозяева выглядят предпочтительнее. Ожидается, что Реал Мадрид сможет реализовать свое преимущество и добиться победы.

Травмированные игроки

У команды Реал Мадрид в списке травмированных Эдер Милитао, Трент Александер-Арнолд, Родриго и Ферлан Менди.

У команды Фиорентина в списке травмированных Алехандро Хименес, Риккардо Соттиль, Мойзе Кин и Фабиано Паризи.

Когда начнется матч Реал Мадрид — Фиорентина, и где смотреть

Матч: Реал Мадрид — Фиорентина состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Sportpark Klagenfurt».

Стартовые составы на матч Реал Мадрид - Фиорентина

Реал Мадрид
Основной состав
  • 13
    Флаг
    Андрей Лунин
    ВР
  • 18
    Флаг
    Альваро Каррерас
    ЗЩ
  • 36
    Флаг
    Марио Ривас
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Хоан Мартинес
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Трент Александер-Арнолд
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Эдуардо Камавинга
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Федерико Вальверде
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Дензел Думфрис
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Арда Гюлер
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Alexis Ciria Flores
    НАП
  • 29
    Флаг
    Эндрик
    НАП
Запасные
  • 26
    Флаг
    Серхио Местре
    ВР
  • 34
    Флаг
    Хавьер Наварро
    ВР
  • 28
    Флаг
    Ламини Фати
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Хесус Фортеа
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Aimar García Díez
    ЗЩ
  • 32
    Флаг
    Хорхе Сестеро
    ПЗ
  • 35
    Флаг
    Diego Lacosta Villalba
    ПЗ
  • 40
    Флаг
    Карлос Эспи
    НАП
  • 41
    Флаг
    Jacobo Ortega Conde
    НАП
  • 38
    Флаг
    Даниэль Яньес
    НАП
Не принимают участие
  • 3
    Флаг
    Эдер Милитао
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Родриго
    НАП
  • 23
    Флаг
    Ферлан Менди
    ЗЩ
Фиорентина
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Давид Де Хеа
    ВР
  • 16
    Флаг
    Виери
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Лука Раньери
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Раду Дрэгушин
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Алехандро Хименес
    ЗЩ
  • 32
    Флаг
    Крист Инао Улай
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Артюр Атта
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Роландо Мандрагора
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Шер Ндур
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Роберто Пикколи
    НАП
  • 9
    Флаг
    Альберт Гудмундссон
    НАП
Запасные
  • 12
    Флаг
    Оливер Кристенсен
    ВР
  • 33
    Флаг
    Лука Ледзерини
    ВР
  • 3
    Флаг
    Додо
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Никколо Фортини
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Эман Кошпо
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Alessandro Perrotti
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Виктор Вальдепеньяс
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Лапо Дели
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Джованни Фаббиан
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Николо Фаджоли
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Риккардо Браски
    НАП
  • 26
    Флаг
    Federico Croci
    НАП
  • 23
    Флаг
    Мойзе Кин
    НАП
  • 28
    Флаг
    Brando Mazzeo
    НАП
Не принимают участие
  • 7
    Флаг
    Риккардо Соттиль
    НАП
  • 65
    Флаг
    Фабиано Паризи
    ЗЩ

Реал Мадрид - Фиорентина – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
14
1.05
18
13
1.03
20
8.25
1.1
14
14.25
1.04
19.34

Статистика для ставок

8
Реклама 18+
Фиорентина не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Фиорентина не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
Реал Мадрид побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Реал Мадрид победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
14
Поставить
В последних 5 играх Фиорентина пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Реал Мадрид забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
Поставить
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