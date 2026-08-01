Товарищеские матчи (клубы): Реал Мадрид — Фиорентина, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Реал Мадрид — Фиорентина пройдет 01.08.2026 на стадионе «Sportpark Klagenfurt».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Реал Мадрид — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Реал Мадрид подходит к матчу с серией из трех побед подряд, включая уверенные победы над Атлетиком и Севильей. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская 0.80, что говорит о сбалансированной игре. Несмотря на отсутствие официальных матчей в текущем турнире, форма команды выглядит убедительно, и она намерена продолжить победную серию.

В атаке Реал Мадрид опирается на стабильную результативность: команда забивает в трех последних матчах подряд. Тренерский штаб имеет в распоряжении широкий выбор игроков, хотя несколько ключевых исполнителей находятся в лазарете. Тем не менее, глубина состава позволяет рассчитывать на высокий темп и давление на оборону соперника с первых минут.

Фиорентина провела три матча в текущем турнире, одержав две победы и потерпев одно поражение. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропуская 0.80, и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Однако поражение от Куинз Парк Рейнджерс (2:3) показывает уязвимость в обороне при быстрых атаках соперника.

Фиорентина стабильно забивает в последних пяти матчах, что говорит о наличии голевых моментов. В составе есть травмированные игроки, что может ограничить ротацию, но команда способна действовать вторым номером и использовать контратаки. Важно избегать потерь в центре поля, чтобы не дать сопернику пространства для быстрых выпадов.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2017 году Реал Мадрид одержал победу со счетом 2:1. Учитывая текущую форму и более высокий средний показатель забитых голов, хозяева выглядят предпочтительнее. Ожидается, что Реал Мадрид сможет реализовать свое преимущество и добиться победы.

Травмированные игроки

У команды Реал Мадрид в списке травмированных Эдер Милитао, Трент Александер-Арнолд, Родриго и Ферлан Менди.

У команды Фиорентина в списке травмированных Алехандро Хименес, Риккардо Соттиль, Мойзе Кин и Фабиано Паризи.

Когда начнется матч Реал Мадрид — Фиорентина, и где смотреть

Матч: Реал Мадрид — Фиорентина состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Sportpark Klagenfurt».