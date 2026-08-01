Товарищеские матчи (клубы): Реал Мадрид — Фиорентина, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Реал Мадрид — Фиорентина пройдет 01.08.2026 на стадионе «Sportpark Klagenfurt».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Реал Мадрид — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Реал Мадрид подходит к матчу с серией из трех побед подряд, включая уверенные победы над Атлетиком и Севильей. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская 0.80, что говорит о сбалансированной игре. Несмотря на отсутствие официальных матчей в текущем турнире, форма команды выглядит убедительно, и она намерена продолжить победную серию.
В атаке Реал Мадрид опирается на стабильную результативность: команда забивает в трех последних матчах подряд. Тренерский штаб имеет в распоряжении широкий выбор игроков, хотя несколько ключевых исполнителей находятся в лазарете. Тем не менее, глубина состава позволяет рассчитывать на высокий темп и давление на оборону соперника с первых минут.
Фиорентина провела три матча в текущем турнире, одержав две победы и потерпев одно поражение. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропуская 0.80, и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. Однако поражение от Куинз Парк Рейнджерс (2:3) показывает уязвимость в обороне при быстрых атаках соперника.
Фиорентина стабильно забивает в последних пяти матчах, что говорит о наличии голевых моментов. В составе есть травмированные игроки, что может ограничить ротацию, но команда способна действовать вторым номером и использовать контратаки. Важно избегать потерь в центре поля, чтобы не дать сопернику пространства для быстрых выпадов.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече в 2017 году Реал Мадрид одержал победу со счетом 2:1. Учитывая текущую форму и более высокий средний показатель забитых голов, хозяева выглядят предпочтительнее. Ожидается, что Реал Мадрид сможет реализовать свое преимущество и добиться победы.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Реал Мадрид в списке травмированных Эдер Милитао, Трент Александер-Арнолд, Родриго и Ферлан Менди.
У команды Фиорентина в списке травмированных Алехандро Хименес, Риккардо Соттиль, Мойзе Кин и Фабиано Паризи.
Когда начнется матч Реал Мадрид — Фиорентина, и где смотреть
Матч: Реал Мадрид — Фиорентина состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Sportpark Klagenfurt».
Стартовые составы на матч Реал Мадрид - Фиорентина
- 13Андрей ЛунинВР
- 18Альваро КаррерасЗЩ
- 36Марио РивасЗЩ
- 27Хоан МартинесЗЩ
- 12Трент Александер-АрнолдЗЩ
- 6Эдуардо КамавингаПЗ
- 8Федерико ВальвердеПЗ
- 33Дензел ДумфрисЗЩ
- 15Арда ГюлерПЗ
- 39Alexis Ciria FloresНАП
- 29ЭндрикНАП
- 26Серхио МестреВР
- 34Хавьер НаварроВР
- 28Ламини ФатиЗЩ
- 31Хесус ФортеаЗЩ
- 37Aimar García DíezЗЩ
- 32Хорхе СестероПЗ
- 35Diego Lacosta VillalbaПЗ
- 40Карлос ЭспиНАП
- 41Jacobo Ortega CondeНАП
- 38Даниэль ЯньесНАП
- 3Эдер МилитаоЗЩ
- 11РодригоНАП
- 23Ферлан МендиЗЩ
- 1Давид Де ХеаВР
- 16ВиериЗЩ
- 18Лука РаньериЗЩ
- 6Раду ДрэгушинЗЩ
- 29Алехандро ХименесЗЩ
- 32Крист Инао УлайПЗ
- 4Артюр АттаПЗ
- 19Роландо МандрагораПЗ
- 20Шер НдурПЗ
- 24Роберто ПикколиНАП
- 9Альберт ГудмундссонНАП
- 12Оливер КристенсенВР
- 33Лука ЛедзериниВР
- 3ДодоЗЩ
- 14Никколо ФортиниЗЩ
- 25Эман КошпоЗЩ
- 30Alessandro PerrottiЗЩ
- 2Виктор ВальдепеньясЗЩ
- 27Лапо ДелиПЗ
- 8Джованни ФаббианПЗ
- 11Николо ФаджолиПЗ
- 21Риккардо БраскиНАП
- 26Federico CrociНАП
- 23Мойзе КинНАП
- 28Brando MazzeoНАП
- 7Риккардо СоттильНАП
- 65Фабиано ПаризиЗЩ
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