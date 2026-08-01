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Товарищеские матчи (клубы): Рода — Алеманния, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Рода — Алеманния пройдет 01.08.2026 на стадионе «Паркстад Лимбург». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Рода — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.40
Ставка
Победа команды Рода
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Шансы команд на победу

Рода подходит к матчу после серии из трех игр без поражений, включая победу над Берсхотом и крупную победу над Chevremont. Несмотря на неудачный старт в чемпионате, команда демонстрирует атакующий потенциал, забивая в среднем более двух голов за игру в последних пяти матчах. Это позволяет рассчитывать на то, что хозяева смогут создать давление на оборону соперника.

В составе Роды выделяются игроки, способные решить эпизод в одиночку, что подтверждается результативностью в последних встречах. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые атаки и стандартные положения, которые приносили успех в предыдущих играх. Учитывая, что соперник пропускал в последних матчах, у Роды есть хорошие шансы реализовать свои моменты.

Алеманния находится в отличной форме, выиграв четыре из пяти последних матчей с крупным счетом, включая разгромы Germania Teveren и Хафельзе. Команда демонстрирует высокую результативность, забивая в среднем более четырех голов за игру, что делает ее опасным соперником. Однако стоит отметить, что большинство побед было одержано над командами из низших лиг, что может не отражать реальный уровень соперника.

В составе Алеманнии есть несколько ярких исполнителей, которые находятся в отличной форме, о чем свидетельствуют их результативные действия в последних матчах. Команда предпочитает атакующий стиль с акцентом на фланговые проходы и быстрые комбинации. Тем не менее, в матчах с более сильными соперниками, такими как Валвейк, Алеманния не смогла добиться победы, что может указывать на проблемы в обороне при игре против команд высокого уровня.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но Рода имеет небольшое преимущество за счет более стабильной игры в обороне. Учитывая, что Алеманния пропускала в последних матчах с командами уровня Валвейка, Рода может использовать это и одержать победу, что подтверждается коэффициентом 2.40.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Рода — Алеманния, и где смотреть

Матч: Рода — Алеманния состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Паркстад Лимбург».

Стартовые составы на матч Рода - Алеманния

Составы еще неизвестны

Рода - Алеманния – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
58
5.5
1.12
29.16
7.24
1.08
29
5.5
1.14
32
6.9
1.07

Статистика для ставок

10
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Алеманния не проигрывает в 15 последних матчах
Прогноз
Алеманния не проиграет
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Коэффициент
1.03
Поставить
Рода не проигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Рода не проиграет
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Коэффициент
3.60
Поставить
Рода – Алеманния: Рода не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Рода не проиграет
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Коэффициент
3.60
Поставить
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