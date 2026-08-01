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Товарищеские матчи (клубы): Гронинген — Вальядолид, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Гронинген — Вальядолид пройдет 01.08.2026 на стадионе «Эуроборг». Хозяева набрали 0 очков в 7 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Гронинген — коэффициент 2.02. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.02
Ставка
Победа команды Гронинген
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 16 160 ₽
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Шансы команд на победу

Гронинген подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти встречах лишь одна победа, при этом команда пропустила много голов. Турнирная статистика также не в пользу хозяев — ноль очков в семи турах, что говорит о проблемах в обороне и реализации моментов. Однако товарищеский статус встречи позволяет тренерскому штабу экспериментировать с составом и тактикой, что может стать фактором неожиданности для соперника.

В составе Гронингена есть несколько травмированных игроков, что ограничивает выбор тренера, но дает шанс проявить себя резервистам. Ориентировочный состав не раскрыт, но можно предположить, что команда сделает ставку на быстрые атаки и стандартные положения. Несмотря на слабые результаты, хозяева имеют мотивацию реабилитироваться перед болельщиками, а букмекерский коэффициент 2.02 указывает на их статус фаворита в этом матче.

Вальядолид в последних матчах выглядит стабильнее: победа над Корией и ничья с Хетафе, хотя в концовке сезона были и поражения. Команда набрала ноль очков в двух турах, но это лишь начало сезона, и товарищеские матчи позволяют набрать форму. Гости имеют более свежие результаты, что может дать им психологическое преимущество, однако их игра на выезде не всегда убедительна.

У Вальядолида нет серьезных кадровых проблем, что позволяет тренеру рассчитывать на основной состав. Команда предпочитает позиционное владение и контроль мяча, но против Гронингена, который будет действовать на контратаках, это может быть рискованно. Гости не являются явными фаворитами по коэффициенту (3.15), что отражает их нестабильность в гостевых матчах. Тем не менее, они способны навязать борьбу, если используют свои шансы в атаке.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами нечасты, но в товарищеских матчах хозяева обычно действуют увереннее. Учитывая проблемы Гронингена в обороне, Вальядолид может создать моменты, однако мотивация хозяев и поддержка трибун на Эуроборге должны сыграть решающую роль. Поэтому ставка на победу Гронингена выглядит оправданной.

Травмированные игроки

У команды Гронинген в списке травмированных Стейе Ресинк, Оскар Завада и Марк Хукстра.

Когда начнется матч Гронинген — Вальядолид, и где смотреть

Матч: Гронинген — Вальядолид состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эуроборг».

Стартовые составы на матч Гронинген - Вальядолид

Составы еще неизвестны

Гронинген - Вальядолид – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.06
7.2
37
1.01
10
41
1.02
11.64
31.84

Статистика для ставок

6
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Вальядолид проигрывает в 6 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Гронинген победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
В последних 5 играх Гронинген пропускает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Вальядолид забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.60
Поставить
В последних 5 играх Вальядолид забивает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Вальядолид забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
10.50
Поставить
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