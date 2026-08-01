Вторая лига Б: Ротор-2 — Металлург Липецк, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Ротор-2 — Металлург Липецк пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 10 очков в 16 турах сезона, гости — 31 очко в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ротор-2 подходит к матчу с серией из восьми поражений подряд в турнире, что отражает сложное турнирное положение: команда занимает 14-е место с 10 очками после 16 туров. В последних пяти играх хозяева забивают в среднем 0.60 гола за матч, пропуская 1.60, что указывает на проблемы в атаке и обороне. Несмотря на это, команда сохраняет мотивацию прервать неудачную серию, и домашняя игра может стать поводом для изменения динамики.

В составе Ротор-2 выделяется Адриан Платон, забивший 3 гола в 15 матчах, но в целом команда испытывает трудности с созданием моментов. Ориентировочный состав не раскрыт, однако тренерский штаб может сделать ставку на оборонительную организацию и быстрые контратаки. Учитывая, что хозяева пропускают в восьми последних матчах подряд, ключевой задачей станет минимизация ошибок у своих ворот и использование стандартных положений.

Металлург Липецк занимает 4-е место с 31 очком после 16 туров и показывает стабильные результаты: команда не проигрывает в трех последних матчах и в 9 из 11 последних игр. В последних пяти матчах гости забивают в среднем 2.00 гола за игру, пропуская 1.40, что говорит о сбалансированной игре. Однако в шести из восьми последних матчей Металлург пропускает, что может стать уязвимостью против мотивированного соперника.

Лучший бомбардир Металлурга — Алексей Скворцов с 6 голами в 14 матчах, он является главной угрозой для обороны Ротор-2. Команда демонстрирует атакующий стиль, забивая в трех последних матчах подряд, и имеет положительную статистику в очных встречах с этим соперником. Тем не менее, гости могут столкнуться с плотной обороной хозяев, что потребует терпения и реализации моментов.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 11 апреля 2026 года Металлург Липецк одержал победу со счетом 2:1, и гости не проигрывают в 7 из 8 последних матчей против Ротор-2. Однако хозяева забивают в 5 из 7 последних очных игр, что указывает на способность создавать моменты. Учитывая текущую форму команд и турнирную мотивацию, матч обещает быть упорным, и ничейный исход выглядит вероятным.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ротор-2 — Металлург Липецк, и где смотреть

Матч: Ротор-2 — Металлург Липецк состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени.