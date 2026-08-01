Вторая лига Б: Ростов-2 — Нефтяник Избербаш, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Ростов-2 — Нефтяник Избербаш пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 35 очков в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ростов-2 — коэффициент 1.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ростов-2 уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 35 очков в 16 турах и занимая второе место. Команда не проигрывает в девяти последних матчах и стабильно забивает в тринадцати играх подряд. В последних пяти встречах ростовчане забили девять голов, что подтверждает их атакующий потенциал.

Ключевым игроком атаки является Кирилл Чебураков, забивший семь мячей в двенадцати матчах. Ориентировочный состав позволяет тренерскому штабу варьировать тактику, делая ставку на контроль мяча и быстрые переходы. Домашняя поддержка и уверенная форма делают Ростов-2 явным претендентом на победу.

Нефтяник Избербаш занимает десятое место с восемнадцатью очками после шестнадцати туров. Команда пропускает в девяти последних матчах, что указывает на проблемы в обороне. В последних пяти играх гости забили десять голов, но и пропустили восемь, демонстрируя нестабильность.

Лучший бомбардир команды Магомед Гамзатов забил четыре мяча в одиннадцати матчах. Нефтяник Избербаш способен создавать моменты, но против организованной обороны Ростов-2 им будет сложно рассчитывать на положительный результат. Гости чаще полагаются на индивидуальные действия, что может не сработать против более сыгранного соперника.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 6 июня 2026 года Ростов-2 уверенно обыграл Нефтяник Избербаш со счетом 3:1. Учитывая текущую форму хозяев, их беспроигрышную серию и проблемы гостей в обороне, Ростов-2 выглядит предпочтительнее и должен подтвердить статус фаворита.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Россия. Вторая лига Б. 06.06.2026 Нефтяник Избербаш 1 – 3 Ростов-2

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ростов-2 — Нефтяник Избербаш, и где смотреть

Матч: Ростов-2 — Нефтяник Избербаш состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени.