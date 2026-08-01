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Вторая лига Б: Ростов-2 — Нефтяник Избербаш, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Ростов-2 — Нефтяник Избербаш пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 35 очков в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ростов-2 — коэффициент 1.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.35
Ставка
Победа команды Ростов-2
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 2 025 ₽
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Шансы команд на победу

Ростов-2 уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 35 очков в 16 турах и занимая второе место. Команда не проигрывает в девяти последних матчах и стабильно забивает в тринадцати играх подряд. В последних пяти встречах ростовчане забили девять голов, что подтверждает их атакующий потенциал.

Ключевым игроком атаки является Кирилл Чебураков, забивший семь мячей в двенадцати матчах. Ориентировочный состав позволяет тренерскому штабу варьировать тактику, делая ставку на контроль мяча и быстрые переходы. Домашняя поддержка и уверенная форма делают Ростов-2 явным претендентом на победу.

Нефтяник Избербаш занимает десятое место с восемнадцатью очками после шестнадцати туров. Команда пропускает в девяти последних матчах, что указывает на проблемы в обороне. В последних пяти играх гости забили десять голов, но и пропустили восемь, демонстрируя нестабильность.

Лучший бомбардир команды Магомед Гамзатов забил четыре мяча в одиннадцати матчах. Нефтяник Избербаш способен создавать моменты, но против организованной обороны Ростов-2 им будет сложно рассчитывать на положительный результат. Гости чаще полагаются на индивидуальные действия, что может не сработать против более сыгранного соперника.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 6 июня 2026 года Ростов-2 уверенно обыграл Нефтяник Избербаш со счетом 3:1. Учитывая текущую форму хозяев, их беспроигрышную серию и проблемы гостей в обороне, Ростов-2 выглядит предпочтительнее и должен подтвердить статус фаворита.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Ростов-2 — Нефтяник Избербаш, и где смотреть

Матч: Ростов-2 — Нефтяник Избербаш состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Ростов-2 - Нефтяник Избербаш

Ростов-2
Основной состав
  • 93
    Флаг
    Данил Рязанов
    ВР
  • 44
    Флаг
    Александр Заригин
    ЗЩ
  • 65
    Флаг
    Никита Колючкин
    ЗЩ
  • 85
    Флаг
    Владислав Хухровский
    ЗЩ
  • 53
    Флаг
    Максим Жуков
    ПЗ
  • 36
    Флаг
    Ринат Жуков
    ПЗ
  • 54
    Флаг
    Андрей Амосов
    ПЗ
  • 82
    Флаг
    Георгий Суанов
    НАП
  • 70
    Флаг
    Руслан Шерматов
    НАП
  • 79
    Флаг
    Кирилл Чебураков
    НАП
  • 61
    Флаг
    Владимир Каспарян
    ПЗ
Запасные
  • 27
    Флаг
    Максим Ванидовский
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Кристиан Михайлов
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Дмитрий Шанталий
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Артем Логвиненко
    ПЗ
  • 81
    Флаг
    Владислав Соколов
    НАП
Нефтяник Избербаш
Основной состав
  • 30
    Флаг
    Ахмед Давудов
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Ислам Умаров
    ПЗ
  • 3
    Флаг
    Али Акаев
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Магомеднур Исаев
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Шахбан Магомедов
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Гаджи Курбанов
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Гаирбег Манапов
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Магомед Гамзатов
    ЗЩ
  • 90
    Флаг
    Загид Рагимов
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Асилдер Темирсултанов
    НАП
  • 7
    Флаг
    Саид Керимов
    ПЗ
Запасные
  • 10
    Флаг
    Гусейн Караев
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Магомед Курбанов
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Кагир Салихов
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Саид Мирзабеков
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Магомедсултан Ярахмедов
    ПЗ

Ростов-2 - Нефтяник Избербаш – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.02
16
55
1.1
7.1
16
1.01
8
50
1.02
15
50

Статистика для ставок

9
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Ростов-2 не проигрывает в 9 последних матчах
Прогноз
Ростов-2 не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.07
Поставить
В последних 5 играх Ростов-2 пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Нефтяник Избербаш забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.10
Поставить
В последних 5 играх Ростов-2 забивает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Ростов-2 забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
Поставить
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