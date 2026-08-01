Вторая лига Б: Ростов-2 — Нефтяник Избербаш, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Ростов-2 — Нефтяник Избербаш пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 35 очков в 16 турах сезона, гости — 18 очков в 16 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ростов-2 — коэффициент 1.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Ростов-2 уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 35 очков в 16 турах и занимая второе место. Команда не проигрывает в девяти последних матчах и стабильно забивает в тринадцати играх подряд. В последних пяти встречах ростовчане забили девять голов, что подтверждает их атакующий потенциал.
Ключевым игроком атаки является Кирилл Чебураков, забивший семь мячей в двенадцати матчах. Ориентировочный состав позволяет тренерскому штабу варьировать тактику, делая ставку на контроль мяча и быстрые переходы. Домашняя поддержка и уверенная форма делают Ростов-2 явным претендентом на победу.
Нефтяник Избербаш занимает десятое место с восемнадцатью очками после шестнадцати туров. Команда пропускает в девяти последних матчах, что указывает на проблемы в обороне. В последних пяти играх гости забили десять голов, но и пропустили восемь, демонстрируя нестабильность.
Лучший бомбардир команды Магомед Гамзатов забил четыре мяча в одиннадцати матчах. Нефтяник Избербаш способен создавать моменты, но против организованной обороны Ростов-2 им будет сложно рассчитывать на положительный результат. Гости чаще полагаются на индивидуальные действия, что может не сработать против более сыгранного соперника.
Последние матчи и личные встречи
В очной встрече 6 июня 2026 года Ростов-2 уверенно обыграл Нефтяник Избербаш со счетом 3:1. Учитывая текущую форму хозяев, их беспроигрышную серию и проблемы гостей в обороне, Ростов-2 выглядит предпочтительнее и должен подтвердить статус фаворита.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Ростов-2 — Нефтяник Избербаш, и где смотреть
Матч: Ростов-2 — Нефтяник Избербаш состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч Ростов-2 - Нефтяник Избербаш
- 93Данил РязановВР
- 44Александр ЗаригинЗЩ
- 65Никита КолючкинЗЩ
- 85Владислав ХухровскийЗЩ
- 53Максим ЖуковПЗ
- 36Ринат ЖуковПЗ
- 54Андрей АмосовПЗ
- 82Георгий СуановНАП
- 70Руслан ШерматовНАП
- 79Кирилл ЧебураковНАП
- 61Владимир КаспарянПЗ
- 27Максим ВанидовскийЗЩ
- 37Кристиан МихайловПЗ
- 77Дмитрий ШанталийПЗ
- 29Артем ЛогвиненкоПЗ
- 81Владислав СоколовНАП
- 30Ахмед ДавудовПЗ
- 13Ислам УмаровПЗ
- 3Али АкаевПЗ
- 4Магомеднур ИсаевЗЩ
- 11Шахбан МагомедовПЗ
- 5Гаджи КурбановЗЩ
- 21Гаирбег МанаповПЗ
- 17Магомед ГамзатовЗЩ
- 90Загид РагимовПЗ
- 9Асилдер ТемирсултановНАП
- 7Саид КеримовПЗ
- 10Гусейн КараевПЗ
- 15Магомед КурбановПЗ
- 6Кагир СалиховПЗ
- 8Саид МирзабековПЗ
- 22Магомедсултан ЯрахмедовПЗ
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