Вторая лига Б: Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 7 очков в 16 турах сезона, гости — 24 очка в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Победа Хасавюрт — коэффициент 1.22. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Чайка-2 Песчанокопское занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав всего 7 очков в 16 турах. Команда одержала лишь 2 победы при 12 поражениях, что говорит о серьезных проблемах в обороне: в последних 5 матчах пропущено 9 голов, а в 14 из 16 игр сезона команда неизменно пропускала. В атаке также наблюдается нестабильность — в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 встречах, что делает задачу набрать очки в предстоящем матче крайне сложной.

Ориентировочный состав Чайки-2 включает лучшего бомбардира команды Илью Кузьмина, забившего 3 гола в 15 матчах. Однако команда испытывает трудности в создании моментов и реализации, что подтверждается низкой результативностью. Тренерскому штабу предстоит найти способы укрепить оборону и наладить взаимодействие в атаке, но текущая форма и турнирное положение не позволяют рассчитывать на положительный исход против более сильного соперника.

Победа Хасавюрт уверенно идет на 6-м месте с 24 очками после 15 туров, имея в активе 7 побед и лишь 5 поражений. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и демонстрирует высокую результативность: в последних 5 играх забито 13 голов (в среднем 2.60 за матч). При этом оборона не столь надежна — пропущено 8 голов за тот же отрезок, но атакующий потенциал позволяет компенсировать эти потери.

Ключевым игроком атаки является Ислам Вагабов, забивший 5 голов в 12 матчах. Победа Хасавюрт забивает в 10 последних матчах подряд, что говорит о стабильности в нападении. Несмотря на то, что команда пропускает в 4 последних матчах, ее атакующая мощь и турнирная мотивация (борьба за высокие места) делают ее явным фаворитом встречи. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность состава и умение реализовывать моменты.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 6 июня 2026 года Победа Хасавюрт разгромила Чайку-2 со счетом 4:0, что подчеркивает их превосходство в классе. Учитывая текущую форму и турнирное положение, гости выглядят предпочтительнее: их атака способна вскрыть оборону соперника, который пропускает в большинстве матчей. Поэтому логичным выглядит ставка на победу Победы Хасавюрт.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Россия. Вторая лига Б. 06.06.2026 Победа Хасавюрт 4 – 0 Чайка-2

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт, и где смотреть

Матч: Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени.