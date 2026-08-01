Вторая лига Б: Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 7 очков в 16 турах сезона, гости — 24 очка в 15 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Победа Хасавюрт — коэффициент 1.22. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Чайка-2 Песчанокопское занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав всего 7 очков в 16 турах. Команда одержала лишь 2 победы при 12 поражениях, что говорит о серьезных проблемах в обороне: в последних 5 матчах пропущено 9 голов, а в 14 из 16 игр сезона команда неизменно пропускала. В атаке также наблюдается нестабильность — в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 встречах, что делает задачу набрать очки в предстоящем матче крайне сложной.
Ориентировочный состав Чайки-2 включает лучшего бомбардира команды Илью Кузьмина, забившего 3 гола в 15 матчах. Однако команда испытывает трудности в создании моментов и реализации, что подтверждается низкой результативностью. Тренерскому штабу предстоит найти способы укрепить оборону и наладить взаимодействие в атаке, но текущая форма и турнирное положение не позволяют рассчитывать на положительный исход против более сильного соперника.
Победа Хасавюрт уверенно идет на 6-м месте с 24 очками после 15 туров, имея в активе 7 побед и лишь 5 поражений. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и демонстрирует высокую результативность: в последних 5 играх забито 13 голов (в среднем 2.60 за матч). При этом оборона не столь надежна — пропущено 8 голов за тот же отрезок, но атакующий потенциал позволяет компенсировать эти потери.
Ключевым игроком атаки является Ислам Вагабов, забивший 5 голов в 12 матчах. Победа Хасавюрт забивает в 10 последних матчах подряд, что говорит о стабильности в нападении. Несмотря на то, что команда пропускает в 4 последних матчах, ее атакующая мощь и турнирная мотивация (борьба за высокие места) делают ее явным фаворитом встречи. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность состава и умение реализовывать моменты.
Последние матчи и личные встречи
В очной встрече 6 июня 2026 года Победа Хасавюрт разгромила Чайку-2 со счетом 4:0, что подчеркивает их превосходство в классе. Учитывая текущую форму и турнирное положение, гости выглядят предпочтительнее: их атака способна вскрыть оборону соперника, который пропускает в большинстве матчей. Поэтому логичным выглядит ставка на победу Победы Хасавюрт.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт, и где смотреть
Матч: Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч Чайка-2 - Победа Хасавюрт
- 33Илья ЗавалеевВР
- 87Илья БугаевЗЩ
- 24Андрей ТереховЗЩ
- 55Вячеслав ПетровЗЩ
- 10Муса МударовПЗ
- 27Евгений КузьминПЗ
- 14Александр СемкаПЗ
- 9Олег КозаченкоПЗ
- 32Илья КузьминНАП
- 23Радислав ВеселовскийНАП
- 70Денис КондрашенкоПЗ
- 91Даниил ТерешкинПЗ
- 72Артем АртеменкоПЗ
- 29Святослав БриксаПЗ
- 1Владислав КучейкоВР
- 32Ильяс ГаибовЗЩ
- 4Имамутдин ДжамалавовЗЩ
- 3Ахмед ДжабраиловЗЩ
- 6Давид ЦаллаговПЗ
- 25Максим АзаренковЗЩ
- 8Курбан КурбановПЗ
- 10Темирхан БитаровПЗ
- 29Артур АвагумянПЗ
- 7Рашид СалимовНАП
- 22Ахмед ИсмаиловПЗ
- 63Руслан СалимовЗЩ
- 19Самад КурбановПЗ
- 11Лабазан ЛабазановПЗ
- 12Мухаммад ИбрагимовПЗ
- 20Сергей КапанжиНАП
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