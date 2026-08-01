3 мин.
0
Вторая лига Б: Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 7 очков в 16 турах сезона, гости — 24 очка в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Победа Хасавюрт — коэффициент 1.22. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
1.22
Ставка
Победа команды Победа Хасавюрт
Бонус
Специальный бонус 20 000 ₽
Повторить ставку в Балтбет
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 24 400 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Чайка-2 Песчанокопское занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав всего 7 очков в 16 турах. Команда одержала лишь 2 победы при 12 поражениях, что говорит о серьезных проблемах в обороне: в последних 5 матчах пропущено 9 голов, а в 14 из 16 игр сезона команда неизменно пропускала. В атаке также наблюдается нестабильность — в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 встречах, что делает задачу набрать очки в предстоящем матче крайне сложной.

Ориентировочный состав Чайки-2 включает лучшего бомбардира команды Илью Кузьмина, забившего 3 гола в 15 матчах. Однако команда испытывает трудности в создании моментов и реализации, что подтверждается низкой результативностью. Тренерскому штабу предстоит найти способы укрепить оборону и наладить взаимодействие в атаке, но текущая форма и турнирное положение не позволяют рассчитывать на положительный исход против более сильного соперника.

Победа Хасавюрт уверенно идет на 6-м месте с 24 очками после 15 туров, имея в активе 7 побед и лишь 5 поражений. Команда не проигрывает в 3 последних матчах и демонстрирует высокую результативность: в последних 5 играх забито 13 голов (в среднем 2.60 за матч). При этом оборона не столь надежна — пропущено 8 голов за тот же отрезок, но атакующий потенциал позволяет компенсировать эти потери.

Ключевым игроком атаки является Ислам Вагабов, забивший 5 голов в 12 матчах. Победа Хасавюрт забивает в 10 последних матчах подряд, что говорит о стабильности в нападении. Несмотря на то, что команда пропускает в 4 последних матчах, ее атакующая мощь и турнирная мотивация (борьба за высокие места) делают ее явным фаворитом встречи. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранность состава и умение реализовывать моменты.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 6 июня 2026 года Победа Хасавюрт разгромила Чайку-2 со счетом 4:0, что подчеркивает их превосходство в классе. Учитывая текущую форму и турнирное положение, гости выглядят предпочтительнее: их атака способна вскрыть оборону соперника, который пропускает в большинстве матчей. Поэтому логичным выглядит ставка на победу Победы Хасавюрт.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт, и где смотреть

Матч: Чайка-2 Песчанокопское — Победа Хасавюрт состоится 01.08.2026 и начнется в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Чайка-2 - Победа Хасавюрт

Чайка-2
Основной состав
  • 33
    Флаг
    Илья Завалеев
    ВР
  • 87
    Флаг
    Илья Бугаев
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Андрей Терехов
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Вячеслав Петров
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Муса Мударов
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Евгений Кузьмин
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Александр Семка
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Олег Козаченко
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Илья Кузьмин
    НАП
  • 23
    Флаг
    Радислав Веселовский
    НАП
Запасные
  • 70
    Флаг
    Денис Кондрашенко
    ПЗ
  • 91
    Флаг
    Даниил Терешкин
    ПЗ
  • 72
    Флаг
    Артем Артеменко
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Святослав Брикса
    ПЗ
Победа Хасавюрт
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Владислав Кучейко
    ВР
  • 32
    Флаг
    Ильяс Гаибов
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Имамутдин Джамалавов
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Ахмед Джабраилов
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Давид Цаллагов
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Максим Азаренков
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Курбан Курбанов
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Темирхан Битаров
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Артур Авагумян
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Рашид Салимов
    НАП
  • 22
    Флаг
    Ахмед Исмаилов
    ПЗ
Запасные
  • 63
    Флаг
    Руслан Салимов
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Самад Курбанов
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Лабазан Лабазанов
    ПЗ
  • 12
    Флаг
    Мухаммад Ибрагимов
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Сергей Капанжи
    НАП

Чайка-2 - Победа Хасавюрт – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
38
10
1.01
7.8
5.2
1.28
35
13
1.02
9
1.6
1.07

Статистика для ставок

7
Реклама 18+
В последних 5 играх Победа Хасавюрт пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Чайка-2 забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.25
Поставить
Победа Хасавюрт забивает в 10 последних матчах
Прогноз
Победа Хасавюрт забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.93
Поставить
Победа Хасавюрт пропускает в 4 последних матчах
Прогноз
Чайка-2 забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
9
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoЧайка-2 Песчанокопское
logoПобеда Хасавюрт
logoВторая лига Б
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол