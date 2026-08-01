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Премьер-лига Россия (РПЛ): Динамо Махачкала — Локомотив, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Премьер-Лиги России: Динамо Махачкала — Локомотив пройдет 01.08.2026 в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Локомотив — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.10
Ставка
Победа команды Локомотив
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Шансы команд на победу

Динамо Махачкала набрало 3 очка в первом туре и не проигрывает в трех последних матчах РПЛ. Команда забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти встречах, но пропускает 1.20, что указывает на атакующий стиль и уязвимость в обороне. Хозяева имеют в активе победу над Факелом (2:1) и уверенно выиграли у Динамо Санкт-Петербург (3:1), однако в очных встречах с Локомотивом часто уступают.

В составе Динамо Махачкала выделяется Александр Сандрачук, лучший бомбардир команды с одним голом. Ориентировочный стартовый состав включает опытных игроков, таких как Гамид Агаларов и Даниил Лесовой, которые способны создавать моменты. Однако команда пропускает в четырех последних матчах, что может стать проблемой против атакующего Локомотива, который стабильно забивает в последних встречах.

Локомотив набрал 1 очко в первом туре, сыграв вничью с Ахматом (1:1). Команда не проигрывает в пяти последних матчах против Динамо Махачкала и забивает в семи последних играх. В среднем Локомотив забивает 1.80 гола за игру в последних пяти матчах, пропуская 1.00, что говорит о сбалансированной игре. Несмотря на меньшее количество очков, гости имеют преимущество в очных встречах.

В составе Локомотива ключевым игроком является Зелимхан Бакаев, лучший бомбардир с одним голом. Ориентировочный состав включает таких футболистов, как Сергей Пиняев и Алексей Батраков, которые способны контролировать темп игры. Тренерский штаб может рассчитывать на стабильную оборону и быстрые контратаки, что подтверждается серией без поражений в очных матчах.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 12 апреля 2026 года команды сыграли вничью 1:1. Локомотив не проигрывает в пяти последних матчах против Динамо Махачкала и стабильно забивает в этих играх. Учитывая текущую форму и историю противостояний, гости имеют больше шансов на победу, что подтверждается коэффициентом 2.10.

Травмированные игроки

У команды Динамо Махачкала в списке травмированных Идар Шумахов.

У команды Локомотив в списке травмированных Николай Комличенко.

Когда начнется матч Динамо Махачкала — Локомотив, и где смотреть

Матч 2-го тура: Динамо Махачкала — Локомотив состоится 01.08.2026 и начнется в 18:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Анжи-Арена». Прямая трансляция — «Матч! Премьер».

Стартовые составы на матч Динамо Махачкала - Локомотив

Динамо Махачкала
Основной состав
  • 39
    Флаг
    Тимур Магомедов
    ВР
  • 77
    Флаг
    Темиркан Сундуков
    ЗЩ
  • 99
    Флаг
    Муталип Алибеков
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Андрес Аларкон
    ЗЩ
  • 72
    Флаг
    Александр Сандрачук
    ЗЩ
  • 88
    Флаг
    Даниил Лесовой
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Марат Апшацев
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Хуссем Мрезиг
    ПЗ
  • 47
    Флаг
    Никита Глушков
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Гамид Агаларов
    НАП
  • 11
    Флаг
    Миро
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Давид Волк
    ВР
  • 13
    Флаг
    Сослан Кагермазов
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Ян Джапо
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Мохамед Аззи
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Владимир Хубулов
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Мохаммад Хоссейннежад
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Кирилл Зинович
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Абдулпаша Джабраилов
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Ражаб Магомедов
    ПЗ
  • 52
    Флаг
    Егор Смелов
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Хазем Мастури
    НАП
  • 28
    Флаг
    Сердер Сердеров
    НАП
Не принимают участие
  • 4
    Флаг
    Идар Шумахов
    ЗЩ
Локомотив
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Антон Митрюшкин
    ВР
  • 3
    Флаг
    Лукас Фассон
    ЗЩ
  • 85
    Флаг
    Евгений Морозов
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Жерзино Ньямси
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Александр Сильянов
    ЗЩ
  • 93
    Флаг
    Артем Карпукас
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Сергей Пиняев
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Алексей Батраков
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Вадим Раков
    НАП
  • 7
    Флаг
    Зелимхан Бакаев
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Александр Руденко
    НАП
Запасные
  • 16
    Флаг
    Даниил Веселов
    ВР
  • 22
    Флаг
    Илья Лантратов
    ВР
  • 14
    Флаг
    Георгий Джикия
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Максим Ненахов
    ЗЩ
  • 59
    Флаг
    Егор Погостнов
    ЗЩ
  • 74
    Флаг
    Даниил Чевардин
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Александр Коваленко
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Никита Салтыков
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Лукас Вера
    ПЗ
  • 75
    Флаг
    Илья Еремеев
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Михаил Щетинин
    ПЗ
  • 63
    Флаг
    Владислав Голубев
    НАП
Не принимают участие
  • 27
    Флаг
    Николай Комличенко
    НАП

Динамо Махачкала - Локомотив – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.23
4.7
41
1.11
7.7
49
1.03
8
41
1.01
18.86
397.18

Статистика для ставок

13
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Динамо Махачкала играет вничью в 3 последних очных встречах в турнире «Премьер-лига Россия (РПЛ)»
Прогноз
Ничья
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.70
Поставить
Локомотив не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз
Локомотив не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
Динамо Махачкала – Локомотив: Локомотив не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Локомотив не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
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