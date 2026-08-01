Премьер-лига Россия (РПЛ): Динамо Махачкала — Локомотив, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч 2-го тура Премьер-Лиги России: Динамо Махачкала — Локомотив пройдет 01.08.2026 в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Локомотив — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Динамо Махачкала набрало 3 очка в первом туре и не проигрывает в трех последних матчах РПЛ. Команда забивает в среднем 2.00 гола за игру в последних пяти встречах, но пропускает 1.20, что указывает на атакующий стиль и уязвимость в обороне. Хозяева имеют в активе победу над Факелом (2:1) и уверенно выиграли у Динамо Санкт-Петербург (3:1), однако в очных встречах с Локомотивом часто уступают.

В составе Динамо Махачкала выделяется Александр Сандрачук, лучший бомбардир команды с одним голом. Ориентировочный стартовый состав включает опытных игроков, таких как Гамид Агаларов и Даниил Лесовой, которые способны создавать моменты. Однако команда пропускает в четырех последних матчах, что может стать проблемой против атакующего Локомотива, который стабильно забивает в последних встречах.

Локомотив набрал 1 очко в первом туре, сыграв вничью с Ахматом (1:1). Команда не проигрывает в пяти последних матчах против Динамо Махачкала и забивает в семи последних играх. В среднем Локомотив забивает 1.80 гола за игру в последних пяти матчах, пропуская 1.00, что говорит о сбалансированной игре. Несмотря на меньшее количество очков, гости имеют преимущество в очных встречах.

В составе Локомотива ключевым игроком является Зелимхан Бакаев, лучший бомбардир с одним голом. Ориентировочный состав включает таких футболистов, как Сергей Пиняев и Алексей Батраков, которые способны контролировать темп игры. Тренерский штаб может рассчитывать на стабильную оборону и быстрые контратаки, что подтверждается серией без поражений в очных матчах.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 12 апреля 2026 года команды сыграли вничью 1:1. Локомотив не проигрывает в пяти последних матчах против Динамо Махачкала и стабильно забивает в этих играх. Учитывая текущую форму и историю противостояний, гости имеют больше шансов на победу, что подтверждается коэффициентом 2.10.

Травмированные игроки

У команды Динамо Махачкала в списке травмированных Идар Шумахов.

У команды Локомотив в списке травмированных Николай Комличенко.

Когда начнется матч Динамо Махачкала — Локомотив, и где смотреть

Матч 2-го тура: Динамо Махачкала — Локомотив состоится 01.08.2026 и начнется в 18:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Анжи-Арена». Прямая трансляция — «Матч! Премьер».