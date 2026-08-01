Высшая лига Беларусь: Гомель — Витебск, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Беларуси: Гомель — Витебск пройдет 01.08.2026 на стадионе «стадион Центральный Гомель». Хозяева набрали 26 очков в 15 турах сезона, гости — 20 очков в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Гомель — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Гомель набрал 26 очков в 15 турах и занимает место в верхней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Несмотря на неудачу в прошлом туре против Витебска, хозяева сохраняют уверенность благодаря стабильным выступлениям дома. Букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 2.00, что отражает статус фаворита встречи.

В составе Гомеля выделяется Алексей Гаврилович, который пока не отметился голами в сезоне, но его роль в атаке важна. Тренерский штаб может сделать ставку на агрессивный прессинг и быстрые переходы в атаку. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на плотную игру в центре поля и активные подключения флангов. Хозяевам важно реализовать моменты, которые они создают в каждом матче.

Витебск набрал 20 очков в 15 турах и располагается ниже в турнирной таблице. Команда показывает нестабильные результаты: в последних пяти играх у них три победы, одна ничья и одно поражение. Однако победа над Гомелем в прошлом туре придает гостям уверенности. Букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 3.65, что указывает на статус аутсайдера в предстоящем матче.

У Витебска нет явного лидера в атаке, что может сказаться на реализации моментов. Команда предпочитает играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандартные положения. В гостевом матче против мотивированного соперника гостям будет сложно удержать оборону под давлением. Тренерскому штабу предстоит найти способ нейтрализовать атакующие действия хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В очных встречах команды часто обмениваются победами, но в последнем матче сильнее оказался Витебск. Однако с учетом турнирной мотивации и поддержки трибун Гомель имеет хорошие шансы взять реванш и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гомель — Витебск, и где смотреть

Матч: Гомель — Витебск состоится 01.08.2026 и начнется в 18:10 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Центральный Гомель».