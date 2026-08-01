3 мин.
0
Высшая лига Беларусь: Гомель — Витебск, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Беларуси: Гомель — Витебск пройдет 01.08.2026 на стадионе «стадион Центральный Гомель». Хозяева набрали 26 очков в 15 турах сезона, гости — 20 очков в 15 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Гомель — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
2.00
Ставка
Победа команды Гомель
Бонус
Специальный бонус 1 500 ₽
Повторить ставку в БЕТСИТИ
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 3 000 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Гомель набрал 26 очков в 15 турах и занимает место в верхней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Несмотря на неудачу в прошлом туре против Витебска, хозяева сохраняют уверенность благодаря стабильным выступлениям дома. Букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 2.00, что отражает статус фаворита встречи.

В составе Гомеля выделяется Алексей Гаврилович, который пока не отметился голами в сезоне, но его роль в атаке важна. Тренерский штаб может сделать ставку на агрессивный прессинг и быстрые переходы в атаку. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на плотную игру в центре поля и активные подключения флангов. Хозяевам важно реализовать моменты, которые они создают в каждом матче.

Витебск набрал 20 очков в 15 турах и располагается ниже в турнирной таблице. Команда показывает нестабильные результаты: в последних пяти играх у них три победы, одна ничья и одно поражение. Однако победа над Гомелем в прошлом туре придает гостям уверенности. Букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 3.65, что указывает на статус аутсайдера в предстоящем матче.

У Витебска нет явного лидера в атаке, что может сказаться на реализации моментов. Команда предпочитает играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандартные положения. В гостевом матче против мотивированного соперника гостям будет сложно удержать оборону под давлением. Тренерскому штабу предстоит найти способ нейтрализовать атакующие действия хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В очных встречах команды часто обмениваются победами, но в последнем матче сильнее оказался Витебск. Однако с учетом турнирной мотивации и поддержки трибун Гомель имеет хорошие шансы взять реванш и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гомель — Витебск, и где смотреть

Матч: Гомель — Витебск состоится 01.08.2026 и начнется в 18:10 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Центральный Гомель».

Стартовые составы на матч Гомель - Витебск

Гомель
Основной состав
  • 49
    Флаг
    Артем Каратай
    ВР
  • 17
    Флаг
    Вадим Мартинкевич
    ПЗ
  • 90
    Флаг
    Georgi Kukushkin
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Игорь Заяц
    ЗЩ
  • 43
    Флаг
    Дамир Шайхтдинов
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Виктор Сотников
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Даниил Силинский
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Реймонд Адеола
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Дмитрий Лисакович
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Кирилл Леонович
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Timofey Simanenka
    НАП
Запасные
  • 44
    Флаг
    Станислав Клещук
    ВР
  • 4
    Флаг
    Алексей Гаврилович
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Егор Трояков
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Павел Пашевич
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Сергей Матвейчик
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Евгений Барсуков
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Gleb Protasenya
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Дмитрий Емельянов
    НАП
  • 10
    Флаг
    Денис Лаптев
    НАП
Витебск
Основной состав
  • 50
    Флаг
    Никита Гойло
    ВР
  • 22
    Флаг
    Semen Egorov
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Кирилл Родионов
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Maksim Kuntsevich
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Evgeni Novykh
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Евгений Протасов
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Михаил Башилов
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Роман Лисовский
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Евгений Краснов
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Роман Минаев
    НАП
  • 8
    Флаг
    Александр Ануфриев
    ПЗ
Запасные
  • 1
    Флаг
    Иван Новичков
    ВР
  • 24
    Флаг
    Ivan Kravchenko
    ЗЩ
  • 88
    Флаг
    Daniil Pesnyak
    ПЗ
  • 86
    Флаг
    Marin Žgomba
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Сергей Тихоновский
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Vladislav Pulkach
    НАП
  • 18
    Флаг
    Владлен Аникеев
    НАП
  • 66
    Флаг
    Aleksandr Radin
    НАП
  • 9
    Флаг
    Руслан Теверов
    НАП

Гомель - Витебск – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
28
5.1
1.16
43
18
1.01
76
7.5
1.04
80
8
1.04

Статистика для ставок

13
Реклама 18+
Гомель – Витебск: Витебск не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Витебск не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
Гомель не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Гомель не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.40
Поставить
Витебск побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Витебск победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.16
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoГомель
logoВитебск
logoвысшая лига Беларусь
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол