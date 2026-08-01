Высшая лига Беларусь: Гомель — Витебск, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Беларуси: Гомель — Витебск пройдет 01.08.2026 на стадионе «стадион Центральный Гомель». Хозяева набрали 26 очков в 15 турах сезона, гости — 20 очков в 15 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Гомель — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Гомель набрал 26 очков в 15 турах и занимает место в верхней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Несмотря на неудачу в прошлом туре против Витебска, хозяева сохраняют уверенность благодаря стабильным выступлениям дома. Букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 2.00, что отражает статус фаворита встречи.
В составе Гомеля выделяется Алексей Гаврилович, который пока не отметился голами в сезоне, но его роль в атаке важна. Тренерский штаб может сделать ставку на агрессивный прессинг и быстрые переходы в атаку. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на плотную игру в центре поля и активные подключения флангов. Хозяевам важно реализовать моменты, которые они создают в каждом матче.
Витебск набрал 20 очков в 15 турах и располагается ниже в турнирной таблице. Команда показывает нестабильные результаты: в последних пяти играх у них три победы, одна ничья и одно поражение. Однако победа над Гомелем в прошлом туре придает гостям уверенности. Букмекеры оценивают их шансы коэффициентом 3.65, что указывает на статус аутсайдера в предстоящем матче.
У Витебска нет явного лидера в атаке, что может сказаться на реализации моментов. Команда предпочитает играть вторым номером, делая ставку на контратаки и стандартные положения. В гостевом матче против мотивированного соперника гостям будет сложно удержать оборону под давлением. Тренерскому штабу предстоит найти способ нейтрализовать атакующие действия хозяев.
Последние матчи и личные встречи
В очных встречах команды часто обмениваются победами, но в последнем матче сильнее оказался Витебск. Однако с учетом турнирной мотивации и поддержки трибун Гомель имеет хорошие шансы взять реванш и одержать победу.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Гомель — Витебск, и где смотреть
Матч: Гомель — Витебск состоится 01.08.2026 и начнется в 18:10 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Центральный Гомель».
Стартовые составы на матч Гомель - Витебск
- 49Артем КаратайВР
- 17Вадим МартинкевичПЗ
- 90Georgi KukushkinЗЩ
- 16Игорь ЗаяцЗЩ
- 43Дамир ШайхтдиновЗЩ
- 33Виктор СотниковПЗ
- 19Даниил СилинскийПЗ
- 7Реймонд АдеолаПЗ
- 13Дмитрий ЛисаковичПЗ
- 9Кирилл ЛеоновичПЗ
- 11Timofey SimanenkaНАП
- 44Станислав КлещукВР
- 4Алексей ГавриловичЗЩ
- 30Егор ТрояковЗЩ
- 14Павел ПашевичЗЩ
- 3Сергей МатвейчикЗЩ
- 8Евгений БарсуковПЗ
- 5Gleb ProtasenyaПЗ
- 22Дмитрий ЕмельяновНАП
- 10Денис ЛаптевНАП
- 50Никита ГойлоВР
- 22Semen EgorovЗЩ
- 6Кирилл РодионовЗЩ
- 15Maksim KuntsevichЗЩ
- 17Evgeni NovykhЗЩ
- 10Евгений ПротасовПЗ
- 30Михаил БашиловПЗ
- 7Роман ЛисовскийПЗ
- 20Евгений КрасновПЗ
- 77Роман МинаевНАП
- 8Александр АнуфриевПЗ
- 1Иван НовичковВР
- 24Ivan KravchenkoЗЩ
- 88Daniil PesnyakПЗ
- 86Marin ŽgombaПЗ
- 26Сергей ТихоновскийПЗ
- 23Vladislav PulkachНАП
- 18Владлен АникеевНАП
- 66Aleksandr RadinНАП
- 9Руслан ТеверовНАП
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